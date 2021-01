„To by Havel neudělal.“ Malým dětem pustili záběry Zemana. Udělalo se jim zle

Pořad Děti vs. od Televize Seznam tentokrát konfrontoval dětské diváky s prezidentem Milošem Zemanem. Jeho tvůrci českou hlavu státu nikterak nešetřili a na seznámení dětí se Zemanem vybrali nepříliš reprezentativní výčet záběrů, přičemž nechybějí Zemanovy vulgarity či jeho „viróza“. „Ten je jako motyka! On je hrozně opilej!“ zazněla od jednoho z chlapců slova, která korespondují s tvrzením někdejší předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové (ODS). Nechyběly ani další nepříliš výběrové záběry Zemana. „Tohle by Havel nikdy neudělal!“ ozvalo se od dětského publika.

Video započalo dívkou, která se s naší hlavou státu seznámila na záběrech ze Zemanovy dovolené, kterou tradičně tráví na svém oblíbeném žlutém člunu na rybníku v Novém Veselí. „Nějakej dědeček tam leží ve člunu," hodnotí. Další z kluků se Zemanovi směje, že si na vodě sundává tričko, zatímco další z dívek jej ocenila slovy, že jí přijde jako „sportovec v nějaké starší kategorii".



Děti postupně poznávají našeho prezidenta, přičemž jedno z nich pronese, že to „nepůsobí státnicky“. Mnoho z nich se záběrům směje, poté však na scénu přichází slečna, jež Zemana ze záběrů okamžitě poznala a praví, že si „každý někdy můžeme užít relax“, a prezidentovi by tak jeho záliba v podobě brázdění oblíbeného rybníku neměla být odepírána.



Tvůrci pořadu ani dále před dětmi prezidenta nešetřili a přišli s těžkým kalibrem v podobě záběrů z otevírání korunovačních klenotů v roce 2013, kde Zeman nebyl úplně ve své kůži. Podle Hradu byl během akce postižen „virózou“. Tehdejší předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová (ODS) však tvrdí, že prezidentovo pohupování a obtížný pohyb spíše zavinila silná opilost.



„No tak… ten je jako motyka! On je hrozně opilej!“ shodne se s Němcovou komentující chlapec a jeho vrstevník to doplní slovy, že se prezident zřejmě „trochu napil“.



Poté na dětské diváky čekalo i zvukové vystoupení hlavy státu v podobě hlasitého říhání. „Náš prezident podle mě není moc slušně vychovaný,“ dostává se mu za to hodnocení. A vše pak utne kluk se slovy, že by tohle „Havel nikdy neudělal“.

Pochvalu nesklidila ani prezidentova vulgarita, prý je to s ním „horší a horší“.



Závěrem dojde na dotaz, jaký by měl prezident být. „Prezident by se měl umět sám hýbat a sám normálně mluvit,“ utře prezidenta dětský divák. Holčičí spektrum sledovatelů by si zase přálo mladšího prezidenta a slušnější vystupování.



