„To bylo schválně.“ Přidali novináře do skupiny, pak začali bombardovat Jemen. Jenže únik mohl být řízený

Vláda Donalda Trumpa má na krku skandál kolem úniku informací. Americký novinář a šéfredaktor deníku The Atlantic Jeffrey Goldberg uvádí, že věděl o útoku na Húsíje v Jemenu, protože byl přidán do skupiny v aplikaci Signal, ve které byl americký viceprezident J. D. Vance, ministr obrany Pete Hegseth, poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz a další členové Trumpovy vlády. Dle Goldberga sdělil Hegseth, jaké zbraně se budou používat, na jaké cíle se bude útočit a také kdy.

Do této skupiny Goldberga přidal právě Mike Waltz. Novinář uvádí, že nemohl uvěřit, že se jedná o autentickou skupinu vrcholných představitelů, protože se bavili přes komerční aplikaci. Zvláště, když ho přidali do konverzace. Nicméně, Vance v aplikaci uvedl, že bude celý den mimo, protože bude na „ekonomické události“ v Michiganu a tam skutečně byl. Po několika diskusích, v nichž bylo například dáno najevo, že Vance „nesnáší tahat Evropu z průšvihů“, začali zúčastnění řešit úder na Húsíe.

Když došel k závěru, že skupina je pravá, tak z ní odešel. „Po tomto zjištění, které se mi ještě před několika hodinami zdálo téměř nemožné, jsem se ze signalové skupiny odstranil a pochopil jsem, že to vyvolá automatické oznámení jejímu tvůrci ‚Michaelovi Waltzovi‘, že jsem ji opustil. Zdálo se, že si nikdo v chatu nevšiml, že tam jsem. A nedostal jsem ani žádné následné dotazy, proč jsem odešel – nebo spíše, kdo jsem,“ uvedl Goldberg. Následně členům skupiny zaslal dotazy, zda věděli, že je přítomen, zda byl přidán schválně a zda členové Trumpovy vlády používají Signal k řešení citlivých záležitostí.

Od Briana Hughes, mluvčího rady pro národní bezpečnost se mu dostalo potvrzení, že skupina je autentická a že prověřují, jak ho někdo mohl do skupiny přidat. Že by došlo k ohrožení národní bezpečnosti však Hughes odmítl. Zbytek článku Jeffreyho Goldberga se pak zabývá tím, jak je komunikace vládních představitelů přes Signal nedostatečně nezabezpečená a protizákonná a jak jeho přidání do skupiny bylo selháním.

Goldberg nemohl uvěřit, že skupina je pravá, řada lidí ale pro změnu nevěří Goldbergovi. Editor magazínu Current Affairs Nathan J. Robinson poznamenal, že The Atlantic je tak základní součástí proválečné propagandy, že Goldberga někdo přidal do takovéto skupiny. Podle Robinsona to staví do špatného světla i The Atlantic.

Francouzský podnikatel v Číně Arnaud Bertrand má pak ještě jiné vysvětlení, totiž že se jedná o propagandistickou operaci. „A když se na tu konverzaci podíváte, je příliš ‚okatá‘, až skoro karikatura na to, aby prošla základním testem: Konverzace je v podstatě ‚bombardujeme Húsíje, abychom pomohli obnovit svobodu plavby z dobroty srdce; zase Evropany vytáhneme z bryndy, tihle darmožrouti nám toho hodně dluží,“ doplněná třemi emotikony (pěst, americká vlajka a oheň), aby se poplácali po zádech, když zase jednou bombardovali muslimy na Blízkém východě.

To jako vážně?

Takže buď jsou opravdu takhle karikaturně jednoduší, se stejně malou úrovní sofistikovanosti v soukromých úvahách jako na veřejnosti (s bonusem nekompetentnosti při nakládání s vojenskými informacemi), a v tom případě je to oprávněně děsivé, nebo je to zinscenovaná propaganda, která má utvářet narativ kolem úderů v Jemenu.

Jedno je však jisté, skutečnost, že téměř žádné západní médium, které jsem dokázal identifikovat, si tuto zjevnou otázku nepoloží, a místo toho automaticky a nekriticky předpokládá, že jde o skutečnost, ukazuje, že za prvé západní mediální ekosystém je ve skutečnosti stejně karikaturně zjednodušený a nekompetentní, jak si myslíme,“ vyjádřil se k problematice.

Nezávislému novináři Michaelu Traceymu zase přišlo nejvtipnější, že by Goldberg odešel ze skupiny, protože nechtěl, aby ohrožoval státní bezpečnost. „Nevěřím, že příběh Atlanticu se stal tak, jak říkají. Pravděpodobně jde o záměrný únik informací, který má upozornit Evropu nebo vykořenit zrádce zevnitř. Někdo přece jen náhodou nepřidal prolhaného Jeffa Goldberga do skupinového chatu,“ míní pak bývalý pilot amerického letectva Dale Stark.

Komentátor pod přezdívkou Cynical Publius má stejnou úvahu. „Ve chvíli, kdy jsem si přečetl rozhovor, mě jako první napadlo, že Goldberg do něj byl zařazen záměrně, aby to, co viděl, prozradil veřejnosti. Šlo o to, aby Evropa věděla, jak je americké vedení nespokojené s neochotou Evropy se o sebe vojensky postarat. Zákulisní, zdánlivě náhodná povaha tohoto odhalení byla silná a domnívám se, že záměrná,“ poznamenal a dodal, že vzhledem k tomu, že už tajné a utajené plány viděl, tak může říci, že tady se o ně nejednalo.

Je podle něho potřeba si s klidnou hlavou zopakovat, co vlastně vyšlo najevo a je doložitelné. Tedy že Goldberg byl nějak pozván do skupiny s lidmi, kteří mají na starost americkou bezpečnost a napsal o tom článek. Dále že nezveřejnil žádné utajované informace, pouze jak se tito lidé domlouvají. Dále že v chatu byly informace o tom, jak bude komunikace utajených informací probíhat, ale nebyly v samotném chatu. Dále Goldberg sdělil, že v chatu byly informace, které mohly být tajné, ale žádné neukázal. A hlavně, jedná se o notorického odpůrce Donalda Trumpa, který šířil hoaxy, jako že Trump spolupracuje s Ruskem a že o veteránech řekl, že jsou „chudáci a ubožáci“.

Goldberg neviděl nic moc důležitého ani podle reportéra webu Daily Signal Tonyho Kinneta, který uznává, že pozván být neměl, ale de facto se novinář dozvěděl pouze: „Dobře, jsme připraveni udělat tu věc, o které všichni věděli, že ji uděláme? Jo? Fajn. A Evropa smrdí.“

Komentátor Kurt Schlichter si také přisadil: „Nejradši mám bývalé generály, kteří prohráli všechny své války a nikdo je za to nepopotahoval, když se rozčilují nad lidmi v signalové konverzaci, kde se nic neprozradilo.“

