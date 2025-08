Drahý záběr pro daňové poplatníky. Petrov k odchodu Pekarové

„Za prvé, paní ministryně vypadá moc hezky a má moc hezký – já tomu říkám – psí pohled,“ komentoval Petrov upřímný výraz ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS), co se týče bitcoinové kauzy, je dle jeho názoru „úžasná“, jak podotkl ironicky.

Koordinátor bitcoinové kauzy, David Uhlíř, se kterým ministerstvo spravedlnosti koncem července ukončilo spolupráci, chtěl ve své zprávě podle Petrova říct pravdu a veřejnosti vysvětlit, že krádež nelze legalizovat následným prodejem.

„On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, tak vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak krádež nezlegalizujete tím prodejem. Vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho ukradl, je viník. Když ho nezjistíte, tak furt to kolo vaše není,“ vysvětlil Petrov, co se podle něj měl pokusit říct bývalý koordinátor kauzy Uhlíř a co dle jeho názoru ministryně Decroix nechtěla řešit.

Petrov zároveň kritizoval ministerstvo spravedlnosti, policii a další státní instituce, že tento princip ignorovaly. Poukázal na to, že ministr spravedlnosti mohl situaci řešit i ve spolupráci s BIS, kde jsou právníci, včetně ředitele BIS Michala Koudelky.

„My jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová vláda. Dáme jí nějakou energii a bude se něco dít. A za čtyři roky to tady bude znova,“ uvažoval s dávkou cynismu Petrov.

Jako další téma moderátor pořadu Luboš Xaver Veselý představil odchod Markéty Pekarové Adamové ze sálu při projevu předsedkyně Rady Ruské federace Valentiny Matvijenkové. Předsedkyně české Poslanecké sněmovny video svého odchodu ze sálu sdílela na platformě X a vysvětlila, že nehodlá dělat „stafáž lžím“, na kterých stojí „zločinný kremelský režim“.

„Šátkování. Ta hrdost je tam vidět a celý ten štrúdl za ní,“ dodal k počinu Pekarové Adamové Petrov a podivil se, zda Markéta Pekarová Adamová nebyla dopředu informována, že bude na programu projev předsedkyně Rady Ruské federace.

„To asi nebylo tajný,“ uvažoval Petrov. Pokud Markéta Pekarová Adamová s přítomností Valentiny Matvijenkové nesouhlasila, měla podle něj předem odmítnout účast nebo podmínit svou účast tím, že Matvijenková nebude pozvána.

„Mohla říct: pokud chcete mě, tak nezvěte ji,“ navrhl Petrov.

Pokud tohle všechno Pekarová Adamová ovšem neudělala a pak takhle demonstrativně odešla, mohlo to dle Petrova české daňové poplatníky vyjít hodně draho, klidně i na milion korun, kvůli nákladům na cestu.

„Jak se to chovají? To jenom kvůli těm kamerám, kvůli tomuhle záběru? To je podle mě docela drahý záběr,“ pohoršil se Petrov.

Třetím tématem pořadu se následně stal výrok Jany Bobošíkové, kandidátky hnutí Stačilo!, že ANO Andreje Babiše také patří do „Fialova gangu“.

„ANO také patří do Fialova gangu. Mimoparlamentní strany se spojily. Sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného woke levičáctví,“ uvedla Bobošíková v XTV.

Následně se Petrov vyjádřil k hnutí SPD a jejímu předsedovi Tomio Okamurovi, který prohlašuje, že návrh na trestní stíhání jeho i SPD je účelové a Fialova vláda se snaží manipulovat volby.

„Funguje mu to,“ potvrdil Petrov. „Vede to dobře. Samozřejmě, že to je účelový. Do jaké míry se dá obhájit domorodec s nožem v ruce na plakátě, že nám sem jde dělat doktora, to nevím. Do jaký míry to od něj byla provokace, to také nevím. Ale dělá to dobře,“ pochválil Petrov Okamuru.

Slovo pak dodal i k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho zkrácení lhůty, kterou dal Vladimiru Putinovi k dosažení příměří na Ukrajině, z původních 50 dnů na 10–12 dní. Pokud Moskva nepřistoupí na příměří, USA uvalí tvrdé ekonomické sankce, včetně sekundárních sankcí proti zemím obchodujícím s Ruskem. Ultimátům trvá do 8. srpna.

„Pro řadu lidí je (Trump) směšný. Pro řadu lidí je šílený. Pro řadu lidí je to stařec, který už neví, co říká. Ale rozhejbal to,“ připustil Petrov. Zapochyboval ovšem o tom, do jaké míry je Trump schopný „hýbnout“ s Putinem. Petrov sám tomu moc nevěří, už jen kvůli velikosti Ruské federace.