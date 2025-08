„Kvičí, otravují, prudí.“ Foltýn navázal na „sv*ně“ a má se jít do ulic

Anketa Byl Jiří Krampol dobrý herec i dobrý člověk? Byl 94% Nebyl 2% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 8992 lidí



Ani deštivé počasí tak nezabránilo, aby se před jízdárnou naproti zámku před otevřením debatních prostor nashromáždily desítky lidí s deštníky již dlouhou dobu předem a na rozmokřeném písku přešlapovaly mezi kalužemi, dokud pořadatelé přibývající zájemce nezačali vpouštět dovnitř. V té době již čekající nízké stovky lidí mířily dovnitř.



Festivalový program sliboval, že debata s tématem „eroze liberální demokracie a demokratických hodnot ve světě“ nabídne příklady dobré praxe či se bude se věnovat aktuálním hrozbám. Výčet, co se pod nimi skrývá, pak již nechal přítomné „ochutnat“ výčet v závorce: Rusko, Čína, Slovensko, Maďarsko, naši vlastní protagonisté dezinformační scény usilující o veřejnoprávní média, AI“.





Nechyběla pak zmínka, že se Foltýn, Bouška, Řezníček, Mesežnikov a Procházková „pokusí zformulovat návod na osobní zapojení na úrovni každého jednotlivého občana“.



Následně se úvodního slova chopil ředitel festivalu Ondřej Trojan, jehož mikina s nápisy „FCK PUTIN“ dávala najevo, že válka na Ukrajině bude jedním ze stěžejních témat. Právě danou mikinu měli i další přítomní řečníci a mohli si ji na podporu Ukrajiny koupit i samotní návštěvníci. Jediný, kdo si uvedenou mikinu neoblíkl, byl Řezníček. „My v České televizi nesmíme ani naznačovat. Proto mám modrou košili,“ vysvětlil.







Právě Řezníček dostal slovo jako první a Procházková se jej tázala na politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa a její zhodnocení. „Co mě nepřekvapilo je, že Donald Trump dělá přesně to, co slíbil, že udělá a s čím jej lidé volili. To, co mě ani ne tak překvapilo, jako ujistilo, že jsem si to myslel správně, je největší negativum, které mám s Trumpem spojené a to je, že absolutně svým jednáním eroduje důvěru ve fakta, v pravdu, ve zprávy, v renomované společnosti, které se vám snaží přinést informace tak, jak je se svým nejlepším vědomím a svědomím zpracovávají,“ spílal americkému prezidentovi za „erozi důvěry ve vládu práva“.



Foltýn po výroku o sviních „zpytoval“ svědomí



Následně Procházková dala slovo Otakaru Foltýnovi s otázkou směrem k USA a k válce na Ukrajině, ten však chtěl první učinit „sebereflexi“.



Mnozí v sále tak očekávali, že se Foltýn chce vrátit ke svým slovům z loňské debaty, kde pronesl svůj výrok o „sviních“, jenž následně značně mediálně rezonoval. „Proč vůbec někdo může obdivovat, omlouvat nebo dokonce blahořečit tak neuvěřitelně zvrhlý režim, jako je třeba současný Putinův režim? Velmi často to jsou lidé, kteří jsou nešťastní, zapšklí, zahořklí, smutní, opuštění nebo mají prostě jenom životní smůlu… anebo to jsou prostě jenom svině,“ pravil vládní koordinátor pro strategickou komunikaci na loňské mediální debatě, kde slovy pobavil přítomné.

A skutečně došlo na návrat k uvedenému výroku. „Musím zpytovat svědomí, protože po tom minulém vystoupení takové různé společnosti pro potlačování svobody projevu, nebo jak se to jmenuje, a spousta uvědomělých občanů, kteří mají rádi Rusko, mají problém, že jako státní zaměstnanec a služebník státu zaujímám nějaké morální postoje. Já jsem šel do sebe a jsem přesvědčen, že asi mají pravdu – pokud sloužíte státu, tak byste neměli dávat najevo ani v takové krajní situaci, jakou je vrahoun Putin, odpovídající za statisíce životů, svůj názor. Takže já se omlouvám, ale já si tu mikinu prostě sundám,“ řekl a jal se stahovat mikinu s nápisem „FCK PUTIN“.



Foltýn tak mikinu odhodil a stanul před diváky v triku, které tentokrát bylo ještě výřečnější. „Fuck you Putin,“ stojí na triku, kde kromě ruky kostlivce se zdviženým prostředníkem je též v ukrajinských barvách text provolávající slávu hrdinům.



Následoval obří potlesk přítomných, po němž se Foltýn opět chopil mikrofonu a řekl, že „dotáhne“ svou myšlenku. „Existují situace, kdy je na místě být nestranný, je na místě být nad věcí, na místě držet se zdvořilého vystupování a slušného jazyka. V případě masového vraha, mafiána, kriminálníka a diktátora Ruska to já rozhodně dělat nebudu!“ ujistil. „A doufám, že stejný přístup bude mít nadále i spousta služebníků státu,“ doplnil Foltýn, což přítomní diváci ocenili pokyvováním a dalším aplausem.

Pak již přešel k samotné Ukrajině a politice Donalda Trumpa. Podotkl, že z Bílého domu přicházejí těžko předvídatelné kroky, byť to není vždy „nezbytně špatné“. „Je pravda, že v případě Západu to, že Vladimir Putin velmi správně počítal s našimi zábranami výrazně pomoci Ukrajině a podobně, tak z tohohle pohledu bych byl radši, kdyby byl Západ predikovatelný méně,“ dovysvětlil.



Foltýn mínil, že Trump „zjevně konečně pochopil“, že má být jedno, co Putin říká a ocenil, že se americká vojenská podpora Ukrajině opět obnoví minimálně v celé původní výši. Ukrajina teď dle něj potřebuje evropské peníze, evropské zbraně a také, abychom jí za oceánem kupovali vojenskou podporu, kterou nejsme schopni vyrobit tady.



Bouška poté podotkl, že, „to, co se na nás valí v uplynulých třech letech“, se dá shrnout jen onou reakcí na mikinách přítomných, které posílali Putina do oněch míst. „Případně minerálkou z Ukrajiny ‚Okupantovy slzy‘,“ zmínil a pozdvihl svou láhev ukrajinské minerální vody.



Dezinformace a vnitřní nevyslovený děs



Po Ukrajině a USA se pozornost přesunula na dezinformace. Foltýn řekl, že překvapí a pronesl, že „dezinformace mají menší roli, než si myslíme“. Problém dle něj spočívá v tom, že algoritmy sociálních sítích mají dávat přednost těmto dezinformacím před pravdou. Rusko dle něj nyní tvrdí: „Nic není pravda, ničemu nevěřte, každý má právo na svoji pravdu.“ „Ne! Pravda je jedna… Každý má právo na svůj názor, ale nemá právo na svá fakta,“ započal, po čemž označil za zdroj frustrace, že „si spousta lidí nechá nabulíkovat, že na některé věci si každý může udělat svoji pravdu“.

Právě sestřelení letu MH 17 jmenoval coby příklad něčeho, co nesmí být otázkou názorů: „Vám se to může líbit nebo nelíbit – můžete mít rádi Rusko, je to váš názor, ale nemůžete zpochybňovat, že něco, co je objektivní fakt, jako východ slunce…“



Konspirace jsou dle Foltýna velmi často produktem toho, že „máme vnitřní nevyslovený děs, že přece není možné, aby ten svět nikdo neřídil. Můžete věřit, že to řídí KGB, CIA, ještěři… to je jedno. Ale chcete věřit, že to někdo řídí, protože si nechcete připustit, že některé jevy jsou tak složité – jako počasí anebo mezinárodní politika – že tomu nelze vládnout,“ líčil Foltýn s tím, že problémem je, že sociální sítě dnes mají upřednostňovat namísto pravdy onu lež.

„To je základní příčina, proč se díváme na politiky, kteří bezostyšně lžou, a když někdo ukáže na jejich lež, tak ještě kvičí, že tím omezujeme svobodu projevu. Nikdo jim neříká, že nemají právo to říkat, ale oni musí strpět, když již je prokázáno, že lžou,“ dodal.



Bouška navázal, že slova Foltýna pouští i mladým novinářům, načež se někteří v publiku začali usmívat. „Úplně vážně. Ta zmínka o sociálních sítích sedí,“ reagoval a upozorňoval na rozdělení společnosti, které se dle něj ukáže u letošních parlamentních voleb.



Mesežnikov upozornil, že na Slovensku dle něj měla situace zajít mnohem dál a tamní kabinet premiéra Roberta Fica má zasahovat do veřejnoprávní televize či do části soukromých médií a bránit opozici, aby se objevovala na obrazovkách s kritikou vlády. Varoval, že na Slovensku v minulosti vznikl „systém ruských propagandistických aktérů“ a „hlavními aktéry proruského vlivu na Slovensku jsou nejvyšší ústavní činitelé Slovenské republiky“. „Mýty jako vystřižené z učebnic ruské propagandy“ dle Mesežnikova běžně šíří i sám premiér Fico.

Kvičí, otravují, prudí



V Česku to oproti Slovensku podle Foltýna s podporou Ruska „není tak hrozné“. Zmínil, že když vloni zmínil svůj výrok o „sviních“, tak se všichni, který si jej měli vzít za své, „přihlásili sami“. „Všichni. Takže jich fakt není moc,“ podotkl, že u nás prý má jít o „stovky lidí“. „Čekají, až si toho někdo všimne na ruské ambasádě a pošle jim nějaké rubly,“ bavil pak publikum.



„Těch šmejdů je tu fakt málo. A to, že máme pocit, že jich je hodně, je proto, že hodně řvou,“ zhodnotil. „Kvičí, otravují, prudí. Doslova zaplevelují systém… Ale je jich málo,“ ocenil, že „Češi mají rozum“ a stojí na správné straně.



Dle Foltýna je správný postoj Čechů u podpory Ukrajině dán i tím, jaké jsou paralely mezi ní a Československem. „Podívejte se na to 1938, kdy nacistické Německo vůči Čechům použilo bod po bodu úplně všechno, co použil Vladimir Putin proti Ukrajině po roce 2014,“ ukázal a jmenoval „manipulaci s jazykovou menšinou“, ideologickou podporu či třeba povstání. „Jak nacisté, tak ruští fašouni“ dle něj shodně též dlouhou dobu očerňovali svou oběť a možná si dle něj tak Češi pamatují podobnost v obou informačních operacích a proto s Ukrajinci sympatizujeme.

„Díkybohu za to, že se Ukrajina stále drží. Já jsem přesvědčen, že pokud Ukrajinu nezradí Evropa, tak vyhraje. V tento okamžik Ukrajinci dali, co mohli, neuhnuli a teď je to na nás – včetně Čechů,“ zakončil s tím, že to, jak se postavíme ruské hrozbě, má být stěžejní zejména pro nás samotné, jelikož se to s námi „potáhne další desítky let“.



„Zvednout zadek“ a jít do ulic



Bouška posléze přešel k predikci i blízké budoucnosti a sdělil, že „blbě“ dopadnou dle něj nadcházející parlamentní volby. „Těch několik křiklounů je bohužel stále slyšet víc a my nemáme dostatečnou kuráž jim říct ne,“ vyřkl. „Ostřelovaná ze všech stran“ má být dle něj „naše hlavní zpravodajské a objektivní médium“ – Česká televize. Bouškovi vadí, že je „pranýřováno“ zvýšení koncesionářských poplatků a stává se z nich rovněž předvolební téma.



„Bude se říkat, že takovou televizi nepotřebujeme, nepotřebujeme takový rozhlas, nepotřebujeme tiskovou kancelář, budou se omezovat její pravomoci, protože to je to vládní médium, které lže. Na to se dá reagovat jenom jednou jednoduchou reakcí: Říct tomu ne, zvednout zadek a jít to svoje ne vyjádřit třeba na ulici. Udělat opravdu třeba celostátní protest. Protože tohle se nemá dít…“ vyzýval diváky předseda Novinářského inkubátoru a doplnil, že volby podle jeho mínění „dopadnou špatně“, protože se nám prý „stále ještě žije moc dobře a je málo těch, kteří jsou ochotni přijít to hlasité ne říct někam veřejně“. „Nejsme ještě v té fázi jako je Slovensko, Maďarsko a možná další řada nesvobodných zemí, kde se lidem nežije dobře,“ dodal Bouška, avšak i tak svou řeč zakončil hrozbou povolebního odklonu od liberální demokracie.