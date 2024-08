„To je jak ze Sovětského svazu.“ Kamala Harrisová chce u jídla zakázat zdražování

Země, pro kterou je volný trh posvátný a je v této politice vzorem pro zbytek světa, se po případném volebním vítězství Kamaly Harrisové může zcela změnit. Yamiche Alcindorová, washingtonská korespondentka NBC News pokrývající prezidentskou kampaň Kamaly Harrisové, odhalila podrobnosti, kterými chce kandidátka demokratů zaujmout své voliče.

Harrisová chce po vyhraných volbách vytáhnout do boje proti potravinářským korporacím a snížit tak ceny potravin. Aby žádný Američan nemusel využívat nespravedlivé ceny. „V pátek v Severní Karolíně má viceprezidentka Harrisová v úmyslu oznámit plán, jak zabránit korporacím v potravinářském průmyslu v nespravedlivém zvyšování cen pro spotřebitele, a to zavedením vůbec prvního federálního zákazu korporátních cen v těchto odvětvích,“ napsala Yamiche Alcindorová na síti X.

On Friday in North Carolina, Vice President Harris intends to announce a plan to prevent corporations in the food and grocery industries from unfairly jacking up prices on consumers, by imposing the first-ever federal ban on corporate price-gouging in these industries.