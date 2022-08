„To je trochu výsměch.“ Vláda sedí a doporučuje dva svetry. Ani v druhé části Partie nebyl klid

reklama

Kovanda konstatoval, že lidé už teď energiemi šetří, což je dobrá zpráva, ale asi 25 % populace bude tvrdě zasaženo nárůstem cen energií. „Je třeba přihlížet zejména k situaci nižších středních vrstev a chudší vrstvy a pomoci jim, protože ti bohatší občané mají finanční polštář,“ upozornil.

„Dalo by se pomoci těm nejohroženějším, kdybychom měli lépe propojené informační systémy. Stát o nás ví všechno, ale ta data nesdílí. Problém je, že každé ministerstvo běží na jiném systému. Toto se vytvářelo celá léta, možná záměrně částečně,“ prohlásila Matesová.

„Nevěřím výroku vlády, že nenechá nikoho padnout, Vláda by měla jasně říct, že někteří lidé padnou. Nepředstavujte si, že se lidé ocitnou pod mostem, nebo budou stát frontu na polívku, jak jsme to znali z Velké hospodářské krize ze 30. let minulého století, ale někteří lidé se ocitnou ve velkých existenčních problémech. ... Mohou to být desítky tisíc rodin, které takto padnou. Na tyto lidi by měl mířit úsporný tarif, ale ten jim nepomůže. Ten pomůže středně příjmovým. Já jako Lukáš Kovanda tady veřejně prohlašuji, že žádnou slevu nepotřebuji a budu rád, když ji místo mě získá nějaká matka samoživitelka,“ ozval se ekonom.

„Když řeknete lidem, že si mají vzít vice svetrů, no tak to je trochu výsměch těm lidem, jako by vláda naznačovala, že tady jsou nesvéprávní občané,“ zlobil se v jednu chvíli Kovanda. „Vláda tady dělá, že se nic neděje, a snaží se to vysedět, Když si lidé přečtou, že si mají vzít dva svetry, tak je to výsměch a prohlubuje to tu frustraci,“ pokračoval ve slovní palbě.

Matesová nabídla odlišný pohled. „Tady se vlády zastanu. Není pravda, že vláda nic nedělá, ale podceňuje komunikaci. Vláda zajišťovala podíl na terminálu LNG i s infrastrukturou, kterou sem ten plyn dostaneme. Vláda navýšila kapacitu plynovodu TAL. ... Není pravda, že by česká vláda nedělala nic. Jednala i s polskou stranou o ropovodech na českém území,“ ozvala se Matesová.

Kovanda uznal, že vláda něco dělá, ale jedním dechem dodal, že pro české občany nedělá dost, „Ta opatření sice snižují naši závislost na Rusku, což je dobře, ale nezlevňuje to ten plyn lidem. Vláda zatím jen nahrazuje levnou ruskou ropu dražší ropou odjinud. Z hlediska té babičky z Orlických hor, té je jedno, jestli je plyn z Ruska, nebo z Kataru, protože ona bude pořád platit velké peníze za plyn.,“ prohlásil Kovanda.

„Ale tady není výběr mezi tím, jestli plyn bude drahý, nebo levný. Tady je výběr mezi tím, jestli ten plyn bude drahý nebo nebude žádný. A zrovna babička z Orlických hor si pravděpodobně koupí to palivové dřevo, což jí pomůže,“ kontrovala ekonomka. Dala konkrétní příklad. Upozornila, že zahraniční obchody s oblečením zvyšují ceny oblečení v Česku a dospělí lidé si toto oblečení pro sebe stále kupují. „Nemluvím o oblečení pro děti, mluvím o oblečení pro dospělé,“ řekla Matesová. Upozornila také, že i potraviny zdražují – a zdražují je zahraniční řetězce, působící v Česku.

A tady jí dal Kovanda za pravdu. „Když lidé jedou v příhraničí nakoupit do Německa, tak tam nakoupí levněji. A možná tam budou i čokoládové tyčinky kvalitnější. A když pojedou Češi do Polska, tak nakoupí dramaticky levněji. Tady jsou čeští spotřebitelé holeni jako ovečky, ale to je dlouhodobější problém – že si to lidé nechávají líbit. Lidé vydávají ty peníze, protože mají pocit, že musí. Češi jsou ochotni přijmout ty vyšší ceny než třeba Poláci,“ upozornil Kovanda.

„A nejen Poláci, ale i ti Němci. I když Češi nakupují často horší zboží než Němci. Říká se, že Česko je odpadkový koš Evropy... – a možná ty řetězce dál sázejí na to, že si lidé koupí méně kvalitní výrobky, když uvidí nějaké zahraniční logo. Je to svým způsobem stále pozůstatek té komunistické éry. Ale teď se to začíná měnit a snad to ti lidé změní,“ vyjádřil v závěru naději Kovanda.

