„To myslíte vážně?!“ Vondráček vstal ve studiu málem od stolu, když slyšel Baxu mluvit o uprchlících

V druhé hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News proti sobě zasedli ministr kultury Martin Baxa (ODS) a poslanci Jakub Michálek (Piráti), Radek Vondráček (ANO) a Jan Hrnčíř (SPD). Baxa oznámil, že vláda Petra Fialy (ODS) uprchlickou krizi z Ukrajiny zvládá. A Vondráček vypěnil. „To myslíte vážně?“ ptal se. Hrnčíř zašel ještě dál. „My nechceme, aby tady byla nějaká kategorie lidí, kterým by stačila nějaká aplikace v mobilu, aby tady dostávali tisícové dávky!“ volal ve studiu poslanec SPD.

reklama

Ministr Baxa hned na úvod zdůraznil, že kabinet Petra Fialy se stará o to, aby ani váleční uprchlíci z Ukrajiny nezneužívali sociální systém. „Naše vláda k tomu přistupuje velmi důsledně. Nedochází k tomu zneužívání sociální podpory a všechny další dávky jsou po vyplacení té první pečlivě kontrolovány,“ konstatoval člen vlády. Jedním dechem dodal, že „vláda uprchlickou krizi zvládá“.

A tady Radek Vondráček vypěnil. „Opravdu to myslíte vážně, že vláda má perfektní přehled? To asi žijeme každý v úplně jiné zemi. Tak to asi řekněte těm hejtmanům,“ zlobil se člen stínové vlády ANO. „Nemáte přehled, kolik těch lidí tady je, v jakém jsou složení třeba profesně. Mít jakýkoliv přehled o tom, kde ti lidé jsou a jakých jsou profesí, to zanedbala ta vaše vláda na začátku. I primátor Prahy píše vládě, ačkoli má ministra vnitra z vlastní koalice,“ kroutil Vondráček hlavou nad stížnostmi pražského primátora Hřiba (Piráti) směřované vůči ministrovi vnitra Víru Rakušanovi (STAN).

Fotogalerie: - Na čáře

Baxa se ihned ohradil. „Jestli jste viděl tu situaci na hranicích, tak pokud očekáváte, že úředníci budou v schengenském prostoru lustrovat lidi, tak to je úplně mimo. A představa, že třeba policisté budou ty lidi rozvážet po krajích, tak byste měl vědět, že toto úplně možné není,“ bránil se Baxa Vondráčkovi a představě primátora Hřiba, že uprchlíky bude možné po Česku přerozdělovat.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Martin Baxa ODS



ministr kultury Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

O slovo se přihlásil i Pirát; řekl, že ukrajinští uprchlíci už dopředu dostávají jedno upozornění. „Současně dochází k opatřením na hranicích, aby ti lidé, kteří k nám chtějí, že tady není žádné eldorádo dotační. Proto probíhá i informační kampaň na konkrétních místech,“ upozornil Michálek.

Celý pořad ZDE

Když se dostal ke slovu Hrnčíř, srovnal výši dávek pro uprchlíky v Česku a v Maďarsku, resp. obecně v rámci V4. „(Příspěvek) je mimochodem u nás největší z těch okolních států v rámci V4. Když si vezmeme, že na Ukrajině je důchod v přepočtu 1400-1500 korun, tak je jasné, že to sem lidi bude lákat, i když jsou třeba z oblastí, kde se třeba přímo nebojuje, jako je teď Zakarpatí,“ konstatoval Hrnčíř.

„Co by si asi ti lidé koupili za 1200 korun měsíčně? To by tady umřeli hlady,“ ozval se v tu chvíli Michálek.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale Hrnčíř pokračoval. „My chceme, aby se přistupovalo ke všem stejně, abychom nenutili naše občany vyplňovat 15stránkové formuláře a dali jim za to potom 115 korun – a současně aby tady byla nějaká kategorie lidí, cizinců, kterým by stačila nějaká aplikace v mobilu, aby tady u nás dostávali tisícové dávky,“ konstatoval poslanec SPD.

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M. SPD

předseda SPD JmK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pirát Michálek poznamenal, že Piráti chtějí lidem v energetické krizi pomoci už dlouho, s prvními návrhy prý Piráti přišli už v lednu, ale tehdy narazili na ministra Síkelu (za STAN).

„My jsme přinesli ten návrh na koaliční pětku už v lednu, ale ministr průmyslu Jozef Síkela tehdy řekl, že žádná plošná pomoc nebude. Teď se to mění, je to dobře, ale je to o pět měsíců později,“ poznamenal pirátský poslanec. Jeden ze čtyř členů-pirátů, kteří dnes sedí ve Sněmovně. Ve studiu bil na poplach, že je třeba jednat. „Bez toho nás čeká velký sociální malér, až přijde zima,“ varoval Michálek.

Anketa Jste pro razantní navýšení výdajů na obranu? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 22852 lidí

Baxa připomněl, že vláda v nelehké ekonomické situaci lidem pomáhá, navýšila existenční i životní minimum, teď vymýšlí speciální energetický tarif, připravuje pětitisícový příspěvek pro rodiny s dětmi a tak podobně. Jedním dechem varoval, že kdybychom šli cestou jako Maďarsko, kde byla zastropována cena pohonných hmot, nastane dříve či později situace, která už v Maďarsku nastala, omezuje se množství paliva, které je dovoleno tankovat při jedné návštěvě čerpací stanice a dochází k tomu, že levnější pohonné hmoty je dovoleno jen čerpat řidičům vozidel s maďarskou identifikační značkou.

„Víte, co je na tom nejsmutnější, pane ministře? Že vy těm nesmyslům, které říkáte, opravdu věříte. Tak proč ta protiinflační opatření v okolních zemích fungují? Už i ti ekonomové, kteří s Andrejem Babišem nesouhlasili, tak říkají, že dnes je u nás ta inflace taková, protože ta vládní opatření tady nejsou,“ konstatoval Vondráček.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hrnčíř prohlásil, že je třeba jasně si říci, že Česko je závislé na dodávkách plynu a dnes k nim nemá alternativu a doporučoval, aby společnost ČEZ uzavřela přímé kontrakty s Ruskou federací o dodávkách plynu.

„A myslíte, že Rusko je dnes spolehlivý partner?“ zeptala se moderátorka.

„Donedávna bylo,“ obešel přímou otázku Hrnčíř.

Celou debatu naleznete zde

Pak moderátorka obrátila pozornost diváků k zákonu o střetu zájmů a k čerpání desítek až stovek miliard korun z fondů EU v Česku.

Michálek vyčetl Vondráčkovi, že v zájmu dalšího bohatnutí Andreje Babiše ohrožuje hnutí ANO české čerpání peněz z fondů EU, protože hnutí ANO odmítá urychleně projednat potřebné změny v zákonu o střetu zájmů. „Prosím vás, my musíme reagovat na připomínky EU, abychom dostali 179 miliard korun, na školy, na opravy silnic, na onkologické centrum, ale musíme to stihnout do září,“ zdůrazňoval pirátský poslanec.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„To vy tím svým svatým tažením proti Andreji Babišovi ohrožujete čerpání evropských fondů,“ kontroval Vondráček. Upozornil, že vláda pětikoalice šla za opozicí a žádala urychlené projednání této novely zákona a teď na opozici útočí. Vondráček tady naznačoval, že v tom nebude mít hnutí ANO důvod vycházet vládě vstříc.

Psali jsme: Šimral (Piráti): Praha reaguje na vysokou míru migrační vlny, způsobenou válkou na Ukrajině Česká školní inspekce představila zprávu o integraci ukrajinských žáků v českých školách Ombudsman byl na Hlaváku a má jasno: „Bílé“ výletníky by policie vyřešila za pár minut, ale tady jde o Romy, takže... Zdechovský (KDU-ČSL): Ukrajinští občané mohou zaplnit díry na trhu práce

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama