„To nemůžete myslet vážně!“ Vondráček dostal v ČT otázku na Zemana, která ho šokovala

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) vyrazil na návštěvu za prezidentem Milošem Zemanem. A zavařil si tím, protože Ústřední vojenská nemocnice se ohradila, že návštěva proběhla bez vědomí ošetřujícího lékaře hlavy státu. Vondráček na to konto uvedl, že netušil, že o návštěvě ošetřující lékař profesor Miroslav Zavoral nevěděl, protože ho za Zemanem doprovodil policista. A tady se ohradila i Policie ČR, podle které předsedu Sněmovny nedoprovodil k hlavě státu policista, nýbrž hradní kancléř Vratislav Mynář.

Vondráčkovi vyčinil i předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který zdůraznil, že o Vondráčkově cestě nevěděl a považuje tento čin za chybu.

Vondráček má však za to, že žádnou chybu neudělal. V pátečních Událostech, komentářích ČT kroutil hlavou nad tím, že celý den musel vysvětlovat, že jako předseda Sněmovny opravdu jel za prezidentem Zemanem, viděl ho, hovořil s ním a seznal, že prezident je schopen jednat.

„Já jsem dnes trávil celý den, jsem si to ‚užil‘, postup té návštěvy. Takže když to jenom shrnu. Prezident projevil vůli, abych se s ním setkal, já jsem se s hlavou státu setkal a opravdu vás nenapadne, že když vás doprovodí policista na oddělení, kde si mě převzal kancléř Mynář, ošetřující personál tam byl a nikdo mě nezastavil, nikdo neřekl, ani slovo. Takže nepředpokládáte, že by bylo něco v nepořádku. Kdyby mě kdokoli oslovi a řekl, že něco není v pořádku, tak odejdu,“ zdůraznil hned na úvod Vondráček s tím, že se setkal s prezidentem Zemanem, aby viděl, v jakém stavu prezident je.

Moderátor na Vondráčka udeřil, že se proti jeho verzi ohradila ÚVN i Policie ČR.

„Nemáte pocit, že tímhletím jednáním, kdy vlastně není úplně jasné, co se stalo, kdy tady máme dvě instituce – Policii ČR a ÚVN – které říkají něco jiného, že se vlastně podrývá důvěra v tak důležitý úřad, jímž je vedení Poslanecké sněmovny?“ zeptal se.

„Není to pravda. Já už jsem mluvil jak s panem ředitelem, tak s policejním prezidentem. Žádné rozpory neexistují. Nikdo mi neřekl, že něco není v pořádku. Já jsem se tam nepropašoval, já jsem tam, pane redaktore, nešel v bílém plášti, pod rouškou, nebo že bych překonal nějakou překážku. Já jsem byl doveden na to oddělení a vykonal jsem návštěvu. Že se potom večer ozvala nemocnice s tiskovým prohlášením, to není vůči mně úplně fér,“ oponoval Vondráček. „Já jsem potkal ošetřující personál na chodbě,“ dodal.

„Místo toho, aby to bylo k něčemu dobrému, abysme byli rádi, že prezident svojí vůli vykonal, ten krok, aby se trochu uklidnila ta situace, tak tady sledujeme absurdní divadlo. Včera jsem ještě četl někde komentáře, jestli jsem tam vůbec byl. Dneska už teda se ví, že jsem tam byl. To je snad logické. Ale zase se pořád objevují nějaké komentáře, co všechno bylo špatně," rozčiloval se Vondráček.

„Jednu věc bych od vás chtěl slyšet naprosto jasně. Můžete potvrdit, že ten dokument, který jste ukazoval na kameru, podepsal pan prezident před vámi?“ vstoupil Řezníček do Vondráčkova vodopádu slov.

„To je naprostý základ všeho, to přece nemůžete myslet vážně, že já bych si něco takového vymyslel. Pan prezident ten dokument podepisoval vleže, je to nemocný člověk, tak třeba není ten podpis úplně stoprocentní, ale je i záznam, jsou svědci,“ zaznělo od Vondráčka s tím, že u prezidenta v tu chvíli byli i kancléř Mynář a hradní protokolář Kruliš. „Nevěděl jsem, že se to bude pitvat do takových detailů. Pomalu aby člověk měřil, kam až mě doprovázel policista a kam mě doprovázel pan Mynář,“ ohradil se ještě Vondráček.

Pravdou podle Vondráčka bylo, že policista ho nedovedl až na pokoj k prezidentovi. „To bylo nepřesné vyjádření v té tiskové zprávě. Člověk neuhlídá všechna slovíčka,“ vysvětloval.

Mocenské hry na úrovni ústavního puče

Místopředseda STAN Petr Gazdík, který v pořadu vystoupil spolu s Radkem Vondráčkem, vehementně kroutil hlavou.

„Já tam nesrovnalostí cítím celou řadu. A vlastně pan předseda Sněmovny to řekl. On byl doveden kancléřem Mynářem nebo hradní partičkou jako ovce,“ vypálil Gazdík.

Vondráček se v tu chvíli hlasitě rozesmál. Ale Gazdík pokračoval.

„Ono to tak trochu vypadá, že my všichni jsme teď ovce v rukou hradní partičky, která si hraje s touto demokracií a s touto zemí ve chvíli, kdy má prezident nejzávažnější prezidentské povinnosti, a to je jmenování premiéra a jmenování nové vlády,“ řekl Gazdík.

Zdůraznil, že ví, že existuje záznam o tom, jak Zeman podepisoval listinu o svolání nové Sněmovny, a požaduje za žádoucí, aby byl tento záznam zveřejněn.

„Další věc je, jak se tady nakládá s prezidentem republiky. Víte, já si dovedu představit, že budu starý, že budu nemocný, ale pak bych chtěl být v kruhu svých blízkých. Ale rozhodně bych nechtěl být v rukou kancléře, který hraje svoje hry, svoje mocenské hry, které jsou na úrovni ústavního puče. To je něco, co je nepřípustné. My nemáme veřejné informace, a když dnes Hrad řekne, že nás bude informovat pan kancléř, tak se nezlobte, ale já mu nevěřím. Já bych byl raději, aby o tom informovali jeho ošetřující lékaři. On je vrchní velitel vojenských sil a lékaři jsou vojáci. Pokud má pan kancléř svolení rodiny, může to svolení rodiny mít i ošetřující lékař a my jako země bysme měli vědět, jaký je skutečný zdravotní stav pana prezidenta,“ pravil Gazdík.

Připomněl, že 8. listopadu, na který Zeman svolal zasedání Sněmovny, by se dolní komora Parlamentu sešla tak jako tak, protože je to 30. den od voleb.

„Ať je stav prezidenta jakýkoliv, já mu přeju, aby se brzy uzdravil a aby přestal být zneužíván tou partou lidí kolem něho. Není potřeba, aby tady něco takového bylo, aby se spekulovalo, jestli to pan prezident podepsal, nebo nepodepsal, protože ten podpis je nápadně podobný spíše podpisu jeho manželky,“ pokračoval místopředseda STAN.

„Když jste říkal, že jsme na hraně ústavního puče, nejsou to příliš silná slova? Máte pro tohleto nějaký důkaz, nebo to jsou jenom náznaky?“ přišel s otázkou moderátor.

„Já myslím, že je máte i vy, pane redaktore. My dnes nevíme, jaký je zdravotní stav pana prezidenta, my dnes nevíme, jaká je jeho svobodná vůle. My dnes nevíme, jestli pan prezident skutečně něco podepsal, nebo nepodepsal. Jestli jsou to jeho akty, nebo akty kancléře Mynáře,“ pokračoval Gazdík.

A tady Vondráček přešel do protiútoku.

„Já bych se trochu ohradil jménem první dámy. Tady pan Gazdík čte média. Opravdu, nedělejte to,“ zaznělo od končícího předsedy Sněmovny.

Zdůraznil, že „prezident opravdu projevil svou vůli, ale je nemocný a má dostat pár týdnů klidu. A my mu ten čas můžeme dát,“ řekl Vondráček s tím, že pokud se to stávající opozici nezdá, tak má navrhnout jiný postup, než je osobní návštěva prezidenta, aby se ověřilo, že prezident opravdu koná.

„Tahle debata je absurdní,“ rozčiloval se Vondráček.

„Ale není to proto, že bychom projevovali absurdní zájem o tohleto. Je to proto, že nemáme dostatek informací od hradního kancléře o tom, v jakém stavu je prezident,“ vstoupil Řezníček.

„Ale tady v tomhle jsme na jedné lodi,“ ozval se Vondráček.

Zdůraznil také, že neměl potřebu informovat Andreje Babiše o své cestě za Zemanem, protože jde o Sněmovnu, nikoli o stranickou politiku. „Tohle je něco vyššího, tady se ustavuje nová Sněmovna,“ rozčiloval se Vondráček.

A pak měl ještě jeden důvod.

„I proto, že jsem panu kancléři slíbil, že ty informace nebudu nikde sdělovat, protože paní Zemanová chtěla mít svůj briefing. Pak už to nabralo takový spád, že jsem neměl čas se s panem premiérem spojit.

Gazdíka však nepřesvědčil.

„Já chci, aby každý občan v této zemi věděl, jaký je zdravotní stav pana prezidenta. Zvláště v této povolební situaci a jmenování pana premiéra. Vzpomeňme si na pana prezidenta Václava Havla, který když byl nemocný, tak vystoupila jeho manželka, jasně nám řekla diagnózu, jasně nám řekla, zda je prezident plné mysli a zda je, nebo není schopen vykonávat tuto funkci,“ řekl Gazdík.

A tak, jak jsme to věděli o Havlovi, máme to podle Gazdíka vědět i o Zemanovi, protože když to nevíme, rojí se nežádoucí spekulace, které nejsou v zájmu této země.

Dá se Babišovi věřit?

V závěru pořadu došlo i na šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, který oznámil, že pokud ho prezident Miloš Zeman pověří sestavením vlády, tak toto pověření nepřijme a zamíří s hnutím ANO do opozice. Martin Řezníček se hostů zeptal, nakolik lze tomuto tvrzení věřit.

„Vypadá to na nějakou dohodu o rychlém předání moci, nebo je to falešné zdání?“ zeptal se Řezníček.

A Vondráček se podruhé rozesmál.

„Pan premiér to řekl. Potom už je absurdní jakákoli debata. Buď budeme zpochybňovat jasné holé věty, nebo budeme pokračovat s informacemi, co máme,“ pravil Vondráček. „A na rozdíl od vás, když pan premiér něco řekne, tak nemám důvod říkat, že to je falešné zdání, nebo jak jste použil ten termín,“ kroutil hlavou Vondráček.

Gazdík na to konto připomněl, že ještě před volbami tvrdil Babiš, že pokud nebude premiérem, odejde z politiky, protože odmítá působit ve Sněmovně v roli opozičního poslance. Jenže po volbách svůj názor bleskově změnil, takže novináři jen dělají svou práci, když se ptají, zda Babiš opět nezmění svůj názor.

Celý duel naleznete zde

