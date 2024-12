„To nezůstane bez odezvy.“ Předvánoční dusno na Ukrajině

Anketa Jak hodnotíte opatření, která v době nejhoršího covidu přijímala vláda České republiky? Přehnaná 58% Přiměřená 39% Nedostatečná 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 13780 lidí

Dostupné informace ukazují, že Rusové dál postupují např. v Kurachove v Doněcké oblasti.

„Ruské síly pravděpodobně dokončily dobytí východní poloviny části města a vstoupily do prvních budov v západní části mikrookresu Pivdennyj. Včera se také objevily zprávy, že ruské síly dobyly většinu tohoto okresu. Pokud jsou pravdivé jako zprávy ze včerejška (na přiložené mapě žlutě), tak zpráva ukrajinského zdroje jako Deppstate (fialově) by naznačovala, že v několika výškových budovách v západní části oblasti je operačně obklíčena malá skupina ukrajinských sil,“ uvedli analytici.

A recent report by the Ukrainian source "Deepstate" suggests that Russian forces likely continued to advance in southern Kurakhove.



Russian forces likely completed the capture of the eastern half of the dachas and entered the first buildings in the western part of the Pivdennyi… pic.twitter.com/vCTGnECICd — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 12, 2024

A to prý ještě není to nejhorší. Pro Ukrajinu horší zpráva následuje.

„Spolehlivý zdroj uvedl, že ruské síly jsou jen 1,5 km od Pokrovska. Bitva o město začne velmi brzy,“ upozornili analytici. Takhle to prý dnes zní v samotném Pokrovsku. Zatímco ve městech, na která Rusové neútočí, jezdí auta a lidé se chystají na vánoční svátky, ukrajinští obránci Porovsku slyší dunění ruských děl a nepříliš vzdálenou střelbu ze samopalů.

A reliable source reported that Russian forces are just 1.5km from Pokrovsk. The battle for the city is going to start very soon. pic.twitter.com/HdU1d7YYna — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 11, 2024

This is what Pokrovsk sounds like today... pic.twitter.com/KPQ5AdNrGY — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 11, 2024

K dovršení všeho zlého už možná jsou ruské síly i v Pokrovsku.

„První ruské jednotky se údajně snaží proniknout do jižní části Pokrovska. Pokud je to pravda, pravděpodobně se pokoušejí zaútočit podél hranice stromů naznačených na mapě, což by znamenalo, že se ukrajinské síly stáhly do města, čímž se hranice stromů dostala do šedé zóny. Pokud jsou tyto zprávy pravdivé, znamenalo by to poprvé, kdy je frontová linie oficiálně ‚v‘ Pokrovsku,“ upozornili analytici.

The first Russian DRGs are reportedly trying to break into the southern part of Pokrovsk. If true, they are likely trying to attack along the treeline indicated on the map, which would suggest that Ukrainian forces have retreated into the city putting that treeline into the grey… pic.twitter.com/XHjPlKRLmG — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 12, 2024

Současně analytici ze skupiny AMK Mapping spočítali, že Rusové už urazili přibližně 35 % cesty z města Doněck do Pavlohradu.

Další zprávy naznačují, že ruské síly dobyly vesnici Sontsivka v pokrovské oblasti a nyní útočí na západ směrem k blízkým liniím stromů. To vystavuje všechny zbývající ukrajinské formace jihovýchodně od vesnice ještě většímu riziku obklíčení.

Russian forces are now approximately 35% of the way from Donetsk city to Pavlohrad. pic.twitter.com/TBSImanPe8 — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 11, 2024

A new report states that Russian forces have captured the village of Sontsivka and are now attacking westwards towards the nearby treelines.



This puts any remaining Ukrainian formations southeast of the village even more at risk of encirclement. pic.twitter.com/6swdpaMauz — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 11, 2024

Macron je právě dnes na návštěvě ve Varšavě, aby informoval polského premiéra o jeho setkání s nově zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem minulý týden a aby spolu diskutovali o podpoře Evropy Ukrajině a způsobech, jak ukončit ruskou válku.

Francouzský prezident od února prosazoval myšlenku vyslání vojáků na Ukrajinu. Macron údajně v listopadu diskutoval o podobných návrzích na vyslání mírových sil s britským premiérem Keirem Starmerem. Ale předseda dolní komory polského parlamentu Szymon Holownia médiím řekl, že Polsko se do takové mise zapojí pouze v rámci NATO. Paříž i Varšava jsou přiměřeně nakloněny vstupu Ukrajiny do aliance, jenže tato možnost naráží na odpor v USA, Německu, Maďarsku a dalších zemích.

V tuto chvíli může Ukrajina využívat americké rakety systému ATACMS k útokům na některé cíle v Ruské federaci. Ale po tom, co podle ruské strany dopadla jedna z těchto raket na ruské letiště, Moskva slíbila tvrdou odplatu. „Ráno 11. prosince 2024 zahájil kyjevský režim raketový úder přesnými západními zbraněmi na vojenské letiště Taganrog v Rostovské oblasti,“ uvedlo ministerstvo obrany. Citovala ho agentura Reuters. „Tento útok západními zbraněmi dlouhého doletu nezůstane bez odezvy a budou přijata příslušná opatření,“ uvedlo ministerstvo.

