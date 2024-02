„To se nesmí říct?“ Člověk z ČT odhalil, co byl Navalnyj zač. Se zlou se potázal, od vlastních

Poté, co se v pátek objevila informace, že ruský opoziční politik Alexej Navalnyj zemřel ve vězení, tak namísto uctění jeho památky zpravodaj ČT Andreas Papadopulos na sociální síti připomíná některé jeho kontroverze, a že jsou státy, kde Navalného za tak velkého hrdinu nepovažují. Se zlou se ale potázal; mnozí diskutující si povzdechli nad jeho názory a nevhodným chováním.

Na smrt vězněného sedmačtyřicetiletého uvězněného ruského opozičního politika Alexej Navalného upozornila agentura Reuters s odvoláním na vězeňskou službu, podle které se příčina smrti zjišťuje. Navalnyj byl hlavním kritikem režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. Politici reagují, že za jeho smrtí stojí ruský prezident Vladimir Putin.

Zatímco mnozí konec Navalného oplakávají, novinář Papadopoulos vzbduil rozruch, když na sociální síti X připomněl, že tento nehlasitější kritik ruského režimu nebyl žádný svatoušek. Zmínil například, že jej organizace na ochranu lidských práv Amnesty International (AI) vyškrtla se seznamu vězně svědomí. „Navalnyj rozhodně nebyl žádný liberál západního střihu, což si do něj řada lidí promítala. Amnesty International ho vyškrtla ze seznamu vězňů svědomí za nacionalistické názory a dřívější výroky zaměřené proti menšinovým etnikům Ruska,“ píše Papadopulos a zmínil i Navalného sporny postoj k válce na Donbase.

„Což ale nezmenšuje fakt, že byl jako nepohodlný kritik (upozorňující na korupci v Kremlu) Putinem odstraněn,“ dodal zpravodaj veřejnoprávní televize závěrem.

Navalnyj rozhodně nebyl žádný liberál západního střihu, což si do něj řada lidí promítala. Amnesty Int. ho vyškrtla ze seznamu vězňů svédomí za nacionalistické názory a dřívější výroky zaměřené proti menšinovým etnikům Ruska. Sporný byl i jeho postoj k válce na Donbase... což ale… https://t.co/i5VCFB0TQw — Andreas Papadopulos (@andreas_ppdp) February 16, 2024

Svým názorem mnoho lidí zvedl ze židle. Podle počtu a charakteru reakcí, většina usuzuje, že jeho příspěvek je minimálně nevhodný, především pak v den, kdy byla se smrtí Navalného veřejnost seznámena.

Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní vztahy ho upozornil, že nikdo nechce srovnávat politiky ruského a západního střihu. „Navalnyj byl poslední roky neoddiskutovatelným lídrem ruské opozice, který svým návratem do země po otravě jedem novičokem překročil svůj stín,“ zdůraznil, čím se Navalnyj zasloužil. „Za to, co mu režim Putin provedl, bude jednou pykat,“ doplnil.

Havlíček mu doporučil, aby Navalného výroky zasazoval do historického kontextu, v němž se ty výroky udály, a aby zmínil i to, že v posledních několika letech by je neřekl a z těch pozic se stáhl.

Vůči tomu Papadopulos kontroval, že Navalnyj se z těchto pozic nestáhl tím, že by své dřívější výroky odmítl. „Jen otázky na Krym a Gruzii vymlčel (v případě Krymu navrhoval opakovat referendum pod kuratelou Ruska).“ A doplnil: „Souhlasím s tím, že držel hrdinský postoj v boji proti režimu V. Putina, a za to je nesporné ho ocenit.“

Diskusi o Navalném Papadopulos rozvířil i s dalšími diskutéry, kteří zdůrazňovali, že optikou Ruska Navalny rozhodně liberál západního střihu byl. „Tyhle názory založené na pár vytržených větách, ignorující 10 let práce člověka. Slyšet tohle od novináře je hodně smutné,“ posteskl si Michal Venclů.

„Taky si, jako Navalnyj, myslíte, že by se Krym neměl vracet Ukrajině?“ připomněl na to zpravodaj ČT jeden z dřívějších výroků Navalného.

Taky si, jako Navalnyj, myslíte, že by se Krym neměl vracet Ukrajině? pic.twitter.com/qptCwxN3K3 — Andreas Papadopulos (@andreas_ppdp) February 16, 2024

Zazněly i výhrady: „Že je Amnesty International podplacena rašisty, prokázala několikrát v průběhu ruSSácké agrese proti Ukrajincům,“ napsal další diskutující.

že je Amnesty International podplacena rašisty prokázala několikrát v průběhu ruSSácké agrese proti Ukrajincům. — Zelovoc ???????? (@zelovoc) February 16, 2024

Rozčílený Ondřej Turek označil nejdříve Papadopulose za asociála a představil si, jak by asi svůj názor sděloval nyní Navalného truchlící rodině. „Zavolejte tady paní a jejich dvěma dětem a začněte to vykládat jim. Jste fakt hnusnej,“ napsal znechuceně ve své reakci Turek, s výtkou vůči Papadopulosovi, že musí sdílet podobné komentáře ani ne hodinu poté, co je smrt Navalného oznámena.

Zavolejte tady paní a jejich dvěma dětem a začněte to vykládat jim. Jste fakt hnusnej. pic.twitter.com/WaVBYdP3Ru — Ondřej Turek (@oturekpraha) February 16, 2024

I další komentáře se nesly v duchu, že ze strany Papadopulose jde o neslušné chování.

Tak tomu rikam vhodny, citlivy komentar. Proc to bylo potreba hned dnes? Neslusnost. — Michal Najman (@MichalNajman) February 16, 2024.

Kam se poděla slušnost? Nemůžete držet hubu aspoň 24 hodin? https://t.co/9ISzNYuCtW — David Cubínek ???????? (@cubinek) February 16, 2024

„Jestli je opravdu po smrti, považoval bych za vhodné nějaký čas z piety počkat, než se začnou rozebírat jeho klady a zápory,“ mírnil kritiku vůči Navalnému komentátor Práva Alexandr Mitrofanov.

Agentura Reuters popsala, že vězněnému Navalnému se udělalo špatně po procházce a ztratil vědomí. Lékaři podnikli vše, aby ho oživili, ale bezvýsledně, konstatovali. Politici vyjadřují podezření, že šlo o typickou „náhodu dle střihu ruského režimu“.

Podle zdroje prokremelské televize RT byla příčinou smrti krevní sraženina, uvedl server Meduza. Připomněl, že před dvěma dny Navalného mluvčí Kira Jarmyšová oznámila, že opozičníka opět poslali za trest na samotku, už po sedmadvacáté.

