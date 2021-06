„To svinstvo Pfizer.“ Málem zemřel po očkování a bude bojovat. Napsal Hnízdilovi

Jan Hnízdil, celostní lékař, jak sám sebe představuje, se podělil o jeden z e-mailů, které mu den co den přicházejí do pošty. Hnízdilovi napsal pan Karel Hegenbart a sdělil mu, že poté, co se nechal očkovat proti nemoci covid-19, málem zemřel. A přidal podrobnosti.

reklama

Jan Hnízdil se na blogu serveru Aktuálně.cz podělil o jeden z e-mailů, který mu dorazil do pošty. Stálo v něm, že jeho autor, Karel Hegenbart, ve svých 57 letech podlehl „celospolečenské hysterii“, jak to sám popsal, a nechal se spolu s manželkou naočkovat proti koronaviru.

Anketa Je dobře, aby byly děti pod 16 let očkovány proti covidu-19? Ano 17% Ne 77% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 946 lidí

„Nedal jsem na Vámi publikované rady se neočkovat. S manželkou jsme podlehli celospolečenskému tlaku (lépe by bylo nazývat to hysterií) a 25. 5. 2021 jsme si to svinstvo od Pfizer nechali v Kongresovém centru píchnout. Mně je 57, ženě 50, dceři 17 let. Manželka a dcera byly 24. 5. 2021 na PCR testu s negativním výsledkem. Říkám to proto, že 27. 5. 2021 nám oběma s manželkou začal naprosto stejný negativní průběh, dcera se také necítila dobře, abychom v sobotu 29. 5. 2021 zjistili (i s dcerou), že máme covid. Já na tom byl tak zle, že otočení v posteli byl nadlidský výkon. Manželka na tom byla lépe a zajistila přes svou plicní lékařku léky pro nás oba. Manželce zabraly. Mně bohužel ne, takže 6. 6. 2021 mi musela zavolat sanitku. Na urgentním příjmu FN Motol mi nabrali krev, PCR test, dali kapačku s koktejlem léků a začali mi pouštět kyslík rychlostí 12 lt/min. Když mě 11. 6. 2021 propouštěli, řekl mi lékař, že při příjmu mi nedávali šanci na přežití,“ napsal občan Hnízdilovi.

Celý dopis naleznete zde

Doktor Jan Hnízdil mimo jiné působí v rámci platformy Zdravé fórum a dlouhodobě patří ke kritikům vládních opatření namířených proti covidu. A tvrdí, že jeho názory jsou potlačovány. Odvolává se přitom na zkušenost režiséra Igora Chauna, který na server YouTube umístil video kritické k vládním plošným restrikcím, ale přišel o něj. Kvůli šíření „zdravotních dezinformací“.

„Lidé, kteří se snaží šířit nové video, například na diskusních serverech Seznamu, jsou s odvoláním na šíření dezinformací blokováni a mazáni. Zelenou má informacemi nabité povídání evolučního biologa Jardy Flegra s kocourem Macíkem,“ upozornil pro ParlamentníListy.cz lékař Jan Hnízdil,

V jednom z rozhovorů pro server ParlamentníListy.cz z prosince 2020 Hnízdil uvedl, že by se lidé měli udržovat v psychické pohodě, zdravě jíst a snažit se nepodlehnout covidové hysterii.

„Pacientům vysvětluji, že za svoje zdraví si nesou zodpovědnost sami. Že se mají udržovat v dobré kondici, v psychické pohodě, zdravě jíst. To koronahysterie úplně převrátila. Žádná aktivní péče o zdraví se nenosí. Ze všech stran slyšíme, že musíme nosit roušky, dezinfikovat se, nechodit ven, s nikým se nestýkat, čekat na vakcínu. Pravý opak toho, co prosazuji. Pravý opak toho, co je základem zdraví. K pacientům přistupuji stále stejně. Ve stávajících společenských podmínkách jim ale nemám co nabídnout. V těžce nemocné společnosti nemohou žít zdraví lidé. Na tom žádný doktor, žádná vakcína nic nezmění,“ uvedl Hnízdil.

„Není vůbec dokázáno, že by koronavirus způsoboval větší škody než chřipka. Škody způsobené represivními opatřeními jsou oproti tomu obrovské. K vyššímu počtu zemřelých v říjnu a listopadu nepochybně přispělo i zhoršení dostupnosti a kvality lékařské péče, obava lidí s vážnými chorobami chodit k lékaři, lékařské konzultace po telefonu, zahlcení zdravotnických zařízení pozitivně testovanými. Tedy samotná represivní opatření. Strach a stres, který média permanentně šíří, mají zničující vliv na lidské zdraví. Podlamují imunitu. To je ověřený fakt. Pojednává o něm vědecký obor psychoimunologie. Všude se píše o tom, kolik lidí zemřelo „s“ covidem. Nikoho nezajímá, kolik lidí zabije stres z toho, že přišli o práci, firmu, naději, budoucnost. Do práce chodím kolem dětského hřiště. Vystrašené učitelky tam hlídají děti ze školky. Všichni v rouškách, i když už venku snad být nemusejí. Je mi z toho smutno. Nejenže děti vdechují vydýchaný vzduch a zpětně se infikují. Hlavně z nich ale vyrůstají ustrašení neurotici. Nárůst úzkostí, depresí, obsedantních poruch je obrovský. Na to zdravotnictví není vůbec připravené. Může nabídnout jen antidepresiva. Rodičům, učitelkám, dětem, nám všem,“ dodal.

Ale zpět k panu Hegenbartovi. Ten je bytostně přesvědčen, že málem zemřel právě kvůli tomu, že se nechal naočkovat. Jeho tělo reagovalo na očkovací látku až příliš. Osobně věří, že se toto mohlo stát až 20 procentům naočkovaných občanů a nechápe, proč se o tom víc nemluví.

„Všichni, kteří jsme se nechali očkovat, jsme experimentální testovací vzorek, který v horším případě riskuje svůj život, v lepším případě své zdraví, aby si někdo namastil kapsu. Vám děkuji, že před očkováním varujete, a kdybyste chtěl, klidně můj příběh zveřejněte. Snad někomu otevře oči. Ale kdekdo je zabejčený jako vůl (například můj starší kolega) a nehne s ním ani pravdivý příběh o riziku očkování, klidně to do sebe nechá píchnout a ještě se na to těší. Lidi jsou vyděšení a věří slibům, že jim očkování pomůže k návratu do normálního života. To, že je to ve 20 případech ze 100 může zabít, jim nikdo neřekne. Sice jsem to nestudoval, není ale náhodou smrtnost na covid do 5 %? Vždyť covid není ani pandemie ani epidemie. Oficiální počty pro tyto definice nebyly nikdy naplněny. Jenže politikům se líbí, že mohou manipulovat s lidmi, ovlivňovat jejich osudy a nebýt za to trestně odpovědní. Kradou ve velkém, bez rizika trestu a lůza jim k tomu tleská. Moc je silné afrodiziakum a když se k ní dostanou bezpáteřní, nenažraní mizerové, k tomu ještě hloupí a všeho schopní, tak to nemůže dopadnout dobře. Varující lidi a varovné signály překřičí Flegr, Hořejší, Kubek, Maďar, Prymula...“ uvedl občan.

Osobně se hodlá soudit s Ministerstvem zdravotnictví o způsobenou újmu na zdraví. Tento boj má podle něj smysl, i kdyby mu nakonec soudy nedaly za pravdu. Bude prý rád, když jeho příběh uslyší co nejvíc lidí a odradí je to od toho, nechat se očkovat.

Hnízdil také dává najevo, že vakcíny považuje za rizikové. „Dneska jde o vakcíny úplně nového typu, takzvaná RNA nebo vektorová, což jsou genové vakcíny. Které byly upečeny během několika měsíců. Dneska nikdo nedokáže ani odhadnout, jaké budou mít nežádoucí účinky v budoucnosti. Pokud někdo tvrdí, že to ví, tak lže,“ uvedl lékař Hnízdil.

Lékař podle svých vlastních slov cítí za tlakem na proočkování populace velký byznys.

Psali jsme: Chudí, nevzdělaní, necestují... Expert: Kdo odmítá očkování Benešová má překvapivé jméno. Pospíšil byl zděšen MeSES: Doporučení k příjezdům ze zahraničí Moravskoslezský kraj: Podnikatelům z regionu pomohou vouchery na rozjezd, nový design nebo inovace

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.