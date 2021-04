„To zvládne odpálit chlapec.“ Vrbětice: Poslanec – expert už toho má dost

Bezpečnostní inženýr Pavel Růžička, jenž je poslancem hnutí ANO Andreje Babiše, se postavil prezidentovi Miloši Zemanovi a jako člen Bezpečnostního výboru Sněmovny jasně odmítl, že by dnes vyšetřovatelé pracovali s verzí, že ve Vrběticích došlo v roce 2014 k výbuchu v důsledku neodborné manipulace s municí. Navzdory tomu, co tvrdí Miloš Zeman, Růžička zdůraznil, že BIS má jasné důkazy o tom, co se ve Vrběticích stalo. Růžička popsal, co se v roce 2014 dělo.

Prezident Miloš Zeman ve svém nedělním projevu k vrbětické kauze řekl, že vyšetřovatelé pracují se dvěma verzemi. Jednou z nich je, že ve Vrběticích zemřeli dva čeští občané v důsledku neodborné manipulace s výbušninou. Druhou z nich je, že za výbuchem stáli dva agenti cizí rozvědky, kteří smrt dvou českých občanů způsobili.

Zeman prohlásil, že zatím nejsou důkazy, že výbuch ve Vrběticích způsobili dva ruští armádní agenti.

Poslanec Bezpečnostního výboru Sněmovny Pavel Růžička (ANO), který měl možnost seznámit se s citlivými informacemi, v pořadu 168 hodin na rovinu konstatoval, že vyšetřovatelé ve Vrběticích už dlouho s verzí neodborné manipulace nepracují.

„V tom začátku se vedlo trestní řízení na to, že tam ti zaměstnanci nejspíš neodborně manipulovali s municí. To se přehodnotilo a skončilo to v roce 2015. Pak už prostě byla nastartovaná úplně jiná linka,“ zdůraznil Růžička. „Nám to pan generál Koudelka jasně řekl, jakým způsobem to bylo a byly tam předloženy důkazy. O tom jsme prostě vůbec nepochybovali. To bylo prostě zcela jednoznačné,“ odvolal se Růžička na informace od šéfa Bezpečnostní informační služby plukovníka Michala Koudelky.

Růžička toho ale prozradil víc. V několika bodech shrnul, co se ve Vrběticích stalo a dal tak jasnou odpověď všem, kteří zpochybňují práci BIS či policie.

Jako bezpečnostní inženýr konstatoval, že nejprve ve Vrběticích došlo k tzv. explozivnímu hoření čili deflagraci.

„Touto deflagrací došlo k usmrcení dvou zaměstnanců, zda otevřeli bednu a našli NVS nebo se jednalo o selhání NVS, nechám bez komentáře. Na obrázku je jasně vidět fragmenty výbuchu mimo budovu několik ohnisek s jasným plamenem (velká intenzita hoření), včetně několika ohnisek uvnitř budovy. Neutrální rovina je vysoko, ten, kdo tomu rozumí, ví, o co jde, prohořela střecha a černý kouř, tam hoří lepenka. Bílí kouř v levé části znamená, že tam hoření něco zpomaluje. Jsem ochoten na toto téma dát s kýmkoliv diskuzi a nepřetlačí mě,“ zdůraznil specialista a poslanec na sociální síti.

Hasiči podle něj udělali dobře, když do již hořícího skladu nevstoupili. Velitel zásahu tak ochránil životy svých lidí, protože chvíli po příjezdu hasičů dochází k další explozi.

„Žádná trhavina se do skladu nosit nemusela, jak píší někteří odborníci. Pokud to řekne soudní znalec, tak to nemůže být soudní znalec. V jedné střele 152 mm je 5,6 kg TNT stačí do otvoru pro zapalovač vložit rozbušku, mít drát na spojení prvků a mít časovač a být vycvičen. V Iráku to zvládali sestrojit patnáctiletí chlapci. Takže vše se vejde do batohu neboli zavazadla a k této akci stačí mít iniciátor, rozbušku, kousek drátu a časovač. Doufám, že se někteří už poučí a korigují své hloupá vyjádření,“ prohlásil bez obalu Růžička.

„Po 30 dnech exploze druhého skladu po pyrotechnické prohlídce, znamená že NVS byl schován někde v zapečetěné, zapáskované bedně, kam se pyrotechnik nekoukal,“ pokračoval dál poslanec a bezpečnostní inženýr.

Poté zdůraznil, že ruští agenti museli mít k provedení takové akce k dispozici další komplice. O tom se podle něj vůbec nemusí pochybovat.

BIS i policie podle poslance odvedla skvělou práci. „Pana plukovníka Koudelky si nesmírně vážím a všichni určitě sledujete, jak jsou ruské tajné služby naštvané, což jasně dokazuje, že se BIS trefila do černého,“ pravil Růžička.

A nakonec přidal jednu osobní poznámku. „Tisková mluvčí Ministerstva zahraničí Ruské federace je neskutečná husa,“ uzavřel.

