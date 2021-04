CIA, to je tak... Zeman rozmázl USA. Těžké chvíle moderátorky Primy

reklama

Moderátorka Terezie Tománková se úvodem pořadu opětovně ptala Zemana na to, proč se rozhodl vystoupit k vrbětické kauze až po týdnu. „Týden není žádná dlouhá doba,“ sdělil Zeman, že opravdu chtěl mít úplné informace. „Potřeboval jsem si informace zjistit a nechtěl jsem urážet diváky tím, že se budu chovat jako český novinář, který od boku vysloví nějakou spekulaci, aniž by o tom podrobně věděl,“ podotkl Zeman, který měl podle svých slov informace zejména od policejního prezidenta.

„Pan vicepremiér Hamáček mě informoval, že chtějí vypovědět 18 ruských zpravodajských důstojníků. Ano, já jsem tomu vyjádřil plnou podporu. Víte proč? Já ty zpravodajské důstojníky nemám rád, dělají více škody než užitku. Vzpomeňte si na CIA, jak informovala americkou vládu, že v Iráku jsou zbraně hromadného ničení, a nic tam nebylo a došlo ke zcela zbytečné válce,“ podotkl prezident, že nevidí důvod, proč by na ambasádě mělo být 18 špionů. „Absolutní podpora reagovala na slova pana Hamáčka ohledně vypovědění 18 ruských špionů,“ dodal. V pořadu Partie následně prezident zopakoval to, že pracuje s oběma verzemi celé kauzy.

„Mě potěšilo, že Rusové souhlasili s paritou. Pokud bude parita na poměrně nízké úrovni, je problém vyřešen. Vzájemná kanibalizace našich ambasád dostoupila toho stupně, že někteří poněkud naivní a hloupí politici navrhovali, aby na ambasádě byl pouze ruský velvyslanec a nikdo jiný. A jedna hloupá politička byla tak shovívavá, že doporučila, aby ruský velvyslanec měl i svého šoféra. Já si myslím, že toto je extrém, chápu, že to bude výrazně redukováno, ale znovu opakuji: Nechápu proč zrovna na ruské ambasádě, nebo kdekoliv jinde, by se měli hemžit pouze zpravodajští důstojníci,“ podotkl.

„Vnímal jsem to negativně z velice prostého důvodu. Těch dvacet lidí, které Rusové vypověděli, nic špatného neudělali. Nebyl důvod je vypovídat. A to je právě to, o čem jsem mluvil. To je ta kanibalizace ambasád, která může vést jen k tomu, že tam bude ambasador a řidič,“ dodal Zeman, který byl, podle svých slov, ruskou reakcí dotčen.

Pat a Mat, říká prezident

Na otázku Tománkové, zda jsme stále ještě s Ruskem přátelé, prezident odvětil, že už ve svém projevu zmínil spíš Rosatom, protože to považuje za odvetnou reakci. „Pokud se prokáže vážné podezření, že Rusové to udělali. A já to podezření nezlehčuji, máme tady několik opěrných bodů. Zmínil jsem tu bulharskou stopu. A od začátku se ptám, co ti dva Rusové, Pat a Mat, kteří jsou otrávení z otrávení Skripala, co tady dělali? Důvody pro vážné podezření tu nesporně jsou. Ale je to podezření. A každé podezření máte potvrdit, nebo vyvrátit,“ sdělil.

Zopakoval, že skutečně mluví pouze o vážném podezření. „Cituji zprávu BIS, která říká, že ti dva agenti nebyli, nebo respektive nejsou důkazy, že by byli ve vrbětickém areálu. A vy jistě sama uznáte, že pokud tam nebyli, těžko to mohli vyhodit do povětří. Před tím druhým výbuchem byl sklad prošetřován, žádné výbušné zařízení se tam nenašlo. Snažte se uvažovat jako člověk, který nenasává pouze jednostranné podezření, ale pracuje s oběma variantami – a je na Policii České republiky, aby to potvrdila, nebo vyvrátila,“ poznamenal Zeman.

„Ten člověk z toho IMEXu, co měl oba agenty provést do areálu, odmítl vypovídat na detektoru lži. A jistě uznáte, že to je symptomatické; pokud by se neměl čeho bát, tak ten detektor neodmítne. Bílých míst je tam samozřejmě... protože žádná bílá místa nejsou – jsou zde dvě vyšeřovací verze,“ uvedl prezident dále. „Pokud by to Rusové udělali, byl by to bezesporu teroristický akt. Chápu nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který říká, že to z hlediska mezinárodního práva nebyl akt státního terorismu. Já chci vidět důkazy pro tuto hypotézu, věřím, že se důkazy objeví, například vyšetřováním těch pracovníků IMEXu,“ poznamenal.

„Školení“ moderátorky

K vicepremiérovi Janu Hamáčkovi a k tomu, zda plánovaná cesta do Ruska pro Sputnik V byla jen zastíracím manévrem, se nechtěl vyjadřovat. „Honzu Hamáčka mám rád a nechci ho kritizovat. V každém případě, nebyl jsem u toho, když se rozhodl jet do Ruska. Nebyl jsem u toho, když se rozhodl tuto cestu odvolat. Koneckonců není ani jeho povinnost mě o tom informovat. Zastírací manévr mně tak trochu připomíná špatnou detektivku,“ řekl Zeman.

Za nezvratný důkaz v celé kauze pak bude prezident Zeman považovat výsledek policejního vyšetřování. „To znamená vyšetřování skončilo... neplatí vyšetřování skončilo, zapomeňte. A já vůbec nevylučuji, že to byla ruská diverzní akce. Já si pouze jako ten jeden porotce ze ‚12 rozhněvaných mužů‘ kladu nějaké otazníky – chci, aby se změnily ve vykřičníky. Jsme na začátku. Celou tuhle zprávu jsme se dozvěděli před několika málo dny a já jsem se nenápadně zeptal, co vyšetřovatelé dělali šest let. Šest let od vrbětického případu,“ řekl.

Důvěrné materiály, které získal, pak odmítl zveřejnit; neodpustil si však rýpavý komentář vůči moderátorce, kterou „školil“ od začátku pořadu. „Důvěrné materiály se nezveřejňují, ani půvabným materiálem, zvlášť, když by jet stejně nepochopila,“ zmínil. Již předtím mimo jiné na stranu moderátorky řekl následující hlášky: „Vy jste evidentně neposlouchala, paní moderátorko. Vy si snad sedíte na uších, paní moderátorko. To už je vaše třetí chyba, paní moderátorko. Už před minutou jsem vám to řekl, proč se ptáte potřetí.

A k další otázce Tománkové, zda nedůvěřuje tedy premiérovi a vicepremiérovi, kteří celou věc nazvali teroristickým útokem, odvětil: „Ještě jednou a popáté. K čemu by bylo policejní vyšetřování této kauzy, na kterém se všichni shodujeme. Kdyby bylo všechno úplně jasné, tak byste jistě uznala, že žádné policejní vyšetřování nepotřebujeme. Potřebujeme jej ale třeba kvůli IMEXu, potřebujeme jej k tomu, zda se tam dostali dírou v plotě, to je jedna z verzí. Nechme policii pracovat,“ sdělil prezident.

S Ruskem Zeman nemluvil

Vyjádřil se i k podpoře od partnerů v Evropské unii a v NATO. Slovensko též vyhostilo diplomaty, stejně tak pobaltské země. „Podpory si samozřejmě vážím, myslím si, že je to důkaz solidarity. Věřím, že pokud něco takového postihne jiné členské země EU či NATO, i my se zachováme solidárně, což jsme předvedli v kauze Skripal,“ řekl prezident, který dle svých slov skutečně v minulých dnech studoval materiály v Lánech.

„Nebyl jsem v kontaktu s nikým z Ruské federace, tam se dalo předpokládat, že to popřou, takže co nového bych se dozvěděl. A pokud vím, nikdo z mých spolupracovníků v kontaktu nebyl. V plánu to ani nemám – vyšetřování má probíhat na domácí půdě,“ sdělil Zeman, s pochybností o tom, zda by ruští agenti byli vydáni do Česka, či zda by byl umožněn jejich výslech.

Další otázka směřovala i na možné povýšení šéfa BIS Koudelky, kterého opakovaně prezident povýšit odmítá. „Zatím pro to nevidím důvod, počkám si, až jak skončí vyšteřování. Je teprve na začátku. Nezapomeňte, že se setkáváme s informacemi, které jsou staré 14 dní, právě proto se ptám, že jsou staré šest let,“ podotkl Zeman a opět rýpl, stejně jako na začátku pořadu, do CIA. A to právě v souvislosti s Koudelkou, který od této služby dostal medaili.

„Zpravodajské služby jsou zajímavé svými informacemi, ale nemusíte jim samozřejmě všechno věřit a je vždycky dobré, když si jejich informace prověříte z jiných zdrojů,“ řekl.

Následně hovořil i o jednom z nevrbětických témat, a to o spekulacích o předčasných volbách a vyslovení nedůvěře vládě. „Pokud by vládě Andreje Babiše byla vyslovena nedůvěra, pak vzhledem k tomu, že do řádných voleb zbývá jenom několik měsíců, nechám tuto vládu dovládnout v demisi. A druhá věc je, že spekulace o tom, že je 120 hlasů, které umožňují rozpuštění Sněmovny, je naprosto mylná. Protože kdyby si tito naivové přečetli Ústavu, tak by zjistili, že v takovém případě prezident republiky může, ale nemusí Poslaneckou sněmovnu rozpustit, takže by platilo totéž. Nechovejme se jako hlupáci, nedělejme chaos před řádnými volbami, nechme politické strany, ať předloží své programy, ale především nechme občany, ať sami rozhodnou,“ řekl.

Evropská komise potvrdila závěr auditu, že premiér je ve střetu zájmů – co na to hlava státu? „Nevím, v každém případě neznám situaci kolem dotací Evropské unie, nemám žádné informace o tom, kdo na tyto informace má, nebo nemá nárok – a proč bych se tím také měl zabývat, když na to jsou pověřené úřady ,které se tím u nás v Evropě zabývají,“ zmínil.

Závěrečná otázka byla k tématu dodávky vakcín Sputnik V. „Záleží na tom, jestli vakcinace bude urychlena jinými vakcínami. Na jedné straně máme trošku negativní příklad – Johnson and Johnson, a znáte i pochybnosti ohledně AstraZenecy. Na druhé straně máme příslib vakcíny Pfizer, kterou jsem byl očkován. Budu o to usilovat v případě, kdyby tady byl nedostatek vakcín, jinak ne,“ zakončil.

Projev prezidenta Miloše Zemana:

Dobrý den, vážení a milí spoluobčané. Před týdnem jsem byl informován předsedou vlády a prvním místopředsedou vlády o podezření, že výbuch v muničním skladu Vrbětice byl způsoben dvěma ruskými agenty. Pokládám za svoji samozřejmou povinnost se k tomuto podezření vyjádřit a právě proto jsem se nejdříve seznamoval se všemi relevantními informacemi. Setkal jsem se mimo jiné s policejním prezidentem, nechal jsem si zpracovat celou řadu analýz a dnes před vás předstupuji jako člověk, který se domnívá, že má dostatek informací, abych se k celé záležitosti mohl vyjádřit. S chladným rozumem a bez jakékoliv hysterie.

Začněme tedy začátkem: V roce 2014 došlo ve Vrběticích v muničním skladu k dvěma výbuchům, které byly časově odděleny zhruba jedním měsícem. Tyto výbuchy byly vyšetřovány a závěr tehdejšího vyšetřování zněl, že byly způsobeny neodbornou manipulací při vyskladňování muničního materiálu. Tato munice měla být dodána do Bulharska, bulharský obchodník se zbraněmi to popřel, ale usvědčují ho jednak kupní smlouva a dokonce i již vyplacená záloha za tento odběr. Proto takzvanou bulharskou stopu můžeme považovat za prokázanou. Pak uplynulo zhruba šest let a nic se nedělo, s výjimkou soudu, kde byli obžalováni někteří pracovníci firmy IMEX Group, ale při tomto soudním přelíčení byli všichni obžalovaní osvobozeni.

Bezpečnostní a informační služba po šest let ve svých výročních zprávách, včetně jejích neveřejných částí, nikdy nezmiňovala kauzu Vrbětice. Teprve v posledních asi třech týdnech bylo vzneseno obvinění vůči dvěma ruským agentům, kteří působili na našem území s dvěma krycími pasy, tádžickým a moldavským. A tito agenti byli obviněni, že způsobili výbuch ve Vrběticích. Mohu konstatovat, že ve zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito dva agenti byli ve vrbětickém areálu. Koneckonců, když se zkoumal druhý areál, těsně před jeho výbuchem, nebyl v něm nalezen žádný výbušný systém. Z toho ovšem nevyplývá, že podezření z jejich účasti není vážné. Jednak se musíme ptát, co tady vůbec dělali. Za druhé to, že BIS neprokázala jejich účast, neznamená, že do vrbětického areálu nevnikli. Pocelijní vyšetřování pracuje s hypotézou, že je tam mohl provést jeden z majitelů firmy IMEX. Toto podezření je zapotřebí buď vyvrátit, nebo potvrdit. V každém případě, pokud by se prokázalo, že tam byli, není o čem diskutovat. Pokud by se alespoň prokázalo, že byly jakési e-maily, jimiž se dožadovali, aby do tohoto areálu mohli vstoupit, je to rovněž důvod k závažnému podezření. Co by tam proboha měli dělat? A protože každý e-mail má svoji adresu, předpokládám, že další vyšetřování ukáže, s kým si tito dva agenti dopisovali a jak dopadla jejich údajná žádost o účast ve vrbětickém areálu.

Vážení spoluobčané, žádná suverénní země si nemůže dovolit, aby na jejich území dva agenti cizího státu způsobili teroristický atentát, při němž zahynuli dva čeští občané a byla způsobena miliardová škoda. Na druhé straně, pracujeme s dvěma vyšetřovacími verzemi; s tou první, to jest původní, že došlo k výbuchu v důsledku neodborné manipulace s výbušným materiálem, a s tou druhou, že se jednalo o akci cizí rozvědky. Beru obě dvě tyto verze vážně a přeji si, aby byly důkladně prošetřeny. Policie České republiky, ale i Nejvyšší státní zastupitelství, které tento případ dozoruje, mají moji plnou důvěru. Přeji si, jako vrchní velitel ozbrojených sil, kam Policie České republiky nepochybně patří, aby na vyšetřování byla nasazena maximální kapacita a aby, až vyšetřování skončí, občané ČR měli plnou informovanost a nic se neutajovalo. Doufám, že se dovíme pravdu. Dovíme se, zda toto podezření je oprávněné, a v takovém případě, ač podporuji korektní vzthay se všemi významnými zeměmi, je zapotřebí, aby Ruská federace za tento případný teroristický čin zaplatila, například neúčastí Rosatomu v tendru na Dukovany. Pokud naopak toto podezření bude vyvráceno, pak z toho vyplývá, že šlo o zpravodajskou hru, která může mít vážné důsledky pro náš vnitřní politický život. Počkejme tedy bez hysterie a spekulací na výsledky vyšetřování. A potom teprve rozhodněme. Děkuji vám za vaši pozornost.

Psali jsme: Ondráček z bezpečnostního výboru: Kauza Vrbětice. Měly být splněny tři cíle, a byly. Trestní řízení bude odloženo. Zapomeňte Generál Šándor: Ruští agenti by takové chyby neudělali. Ti z Vrbětic od něčeho odváděli pozornost. A dobře Detaily klíčového projevu prezidenta. Fiala vyletí z trenek. A za ním další. Co Zeman řekne, nečekal nikdo. Těšit se může i BIS Trikolóra opět soudu navrhla zrušit opatření Ministerstva zdravotnictví

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.