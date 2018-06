„Tohle je přeci skandální, ku*va! A oni mi řekli, že nejsou peníze!“ Kraj, kde vládne ANO, dá na propagaci svého loga téměř deset milionů

„Tady jsme dali pár stovek tisíc a byl z toho obrovský humbuk," sdělil naší redakci zastupitel sousedního kraje, který si ale nepřál být jmenován. Nebyl sám. Těch zaražených reakcí jsme totiž zaznamenali víc. Důvod? Vcelku prostý. Investice Olomouckého kraje do sportu, respektive do své propagace. Za co? Například za logo na stadionu prvoligového týmu HC Olomouc, který v uplynulé sezóně skončil na osmém ze čtrnácti míst. Totožně basketbal. BK Olomoucko skončilo na pátém místě ze třinácti. Také olomoučtí basketbalisté budou doslova obaleni logem kraje (Olomouckého) a krom toho za poskytnutou částku obdrží kraj nejmíň deset VIP GOLD vstupenek. Co to znamená, na to nám tamní klub nebyl schopen během několik dnů odpovědět.

V Olomouci je ještě jeden sport, fotbal. Tamní hráči jsou ve srovnání s basketbalem a hokejem mnohem výraznější a úspěšnější. V ligové tabulce skončili čtvrtí. Na druhou Slavii „Luftjardy“ Tvrdíka ztratili pouhé čtyři body. Na miliony, o kterých píšeme níže, však mohou zapomenout. ParlamentníListy.cz přitom mají informace, že do tamní fotbalové lóže na „pořádnou žranici“ hejtman Okleštěk chodil. Ale zpět k příběhu o logu.

Hejtmano-poslanec Okleštěk podle několika poslankyň ve Sněmovně často užívá lascivní a sexistické narážky. Jinak se ovšem kolem jeho jména hemží mnoho veřejných funkcí...

Začněme basketbalem. Tamní klub má od kraje už pět smluv (včetně dodatků). Vesměs shodných: Smlouva o poskytnutí dotace, o propagaci, dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace a podobně. V drtivé většině případů kraj neuvádí sumu. Vyjma posledního „zářezu“, kdy do průměrného týmu nasypal 3,5 milion korun. Pod smlouvami jsou mimochodem podepsáni František Jura (jehož do vedení fotbalového FAČRu neúspěšné prosazoval sportovní manažer Černošek a poslanec Jaroslav Faltýnek) a 1. náměstek hejtmana Jiří Zemánek. O všech smlouvách je dle našich zdrojů pečlivě informován taktéž hejtman Ladislav Okleštěk.

K tomu jenom dodejme, že své křeslo získal po Otovi Koštovi, jehož si dlouhodobě na postu hejtmana nepřál právě poslanec Faltýnek. O tom naše redakce jako jediná také velmi důkladně informovala.

Co tedy basketbalový tým Olomoucka z Olomouckého kraje nabídne Olomouckému kraji za 3,5 milionu bez DPH?

Basketbalový klub se zavazuje zajistit prezentaci loga a názvu Olomouckého kraje na přední straně hráčského dresu, zajistit prezentaci loga a názvu Olomouckého kraje na samolepce o rozměru 2,0 x 1,0 m v počtu 2 ks umístěných na hrací ploše, logo Olomouckého kraje musí klub také prezentovat na oficiálních webových stránkách klubu, na plakátech a veškerých dalších tiskovinách vydávaných klubem, v liště partnerů prezentovaných v Prostějovském Večerníku nebo v liště partnerů v emailové pozvánce na domácí utkání.

Bezedené koše...

BK Olomoucko se podle smlouvy zavazuje zajistit provedení propagace kraje takovým způsobem, který bude znamenat co největší zviditelnění v rámci prováděné propagace. Olomoucký kraj také obdrží minimálně 10 VIP GOLD vstupenek na celou sezónu.

„Je to absurdní. Tým, který má v názvu Olomouc, začne dostávat miliony za to, že propaguje místo, odkud pochází. Je to hodně podivné. Kdybych chtěl být rýpavý, použiju slovo ku*va a dodám, že nechápu, jak někdo na zastupitelstvu může říct, že na něco nejsou peníze, když se takto plýtvá. Ať postaví halu, udělají nábor dětí, koupí jim příměstské tábory, a ne tohle,“ uvedl náš koaliční zdroj.

Příběh je totožný, jako když se manažer Miroslav Černošek pokoušel získat miliony z Prahy za to, že Praha bude mít (v Praze) logo na tenisovém turnaji. Černošek tehdy neuspěl, ačkoli se mu opakovaně pokoušel pomoct nejen Karel Březina, ale třeba i zastupitel ANO Antonín Lébl. V Olomouci se ovšem tamním sportovců zadařilo.

Příběh o olomouckém hokeji je jako přes kopírák. Další 4,235 milionu korun z rozpočtu za propagaci loga.

Hokejový klub Olomouc se zavazuje prezentovat logo a název Olomouckého kraje na rameni hráčského dresu o minimální velikosti 50 cm2, logo a název kraje musí být prezentováno také na ledové ploše v kruhu pro vhazování, na bannerech umístěných na mantinelech a ochozech zimního stadionu, na společném banneru partnerů v tiskovém středisku, na LED obrazovce, na oficiálních webových stránkách klubu, na plakátech a veškerých dalších tiskovinách vydávaných klubem nebo také na liště partnerů prezentovaných v tisku. Samozřejmostí jsou rovněž čtyři kusy VIP GOLD vstupenek na celou sezónu.

ParlamentníListy.cz oslovily nejen zbylé kraje České republiky, ale například i basketbalové týmy. Většina se ovšem bála oficiálně promluvit. Kraje s reakcemi váhají, kluby nechtějí jít proti „chlebodárcům“, jelikož veřejné peníze jsou důležité. Výjimku tvoří Karlovarský kraj a basketbalový klub v Pardubicích (který skončil v tabulce před Olomoucí).

Zbylé kluby, jak jsme už uvedli, mlčí.

„Pokud se jedná o dotace, které Karlovarský kraj rozděluje mezi sportovní týmy, tak jsou nižší než v případě Olomouckého kraje. Částky ovšem samozřejmě nelze paušalizovat," řekla nám Veronika Severová z oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností z Karlovarského kraje.

Na miliony, které odplouvají do sportu za vcelku absurdní propagaci loga, jsme se ptali (a ptát budeme) také na Olomouckém kraji. „Olomoucký kraj se rozhodl realizovat záměr zabezpečit propagaci Olomouckého kraje v rámci své prezentace v nejvyšších sportovních soutěžích v České republice a v mezinárodních soutěžích. Na základě této propagace kraje na divácky hojně navštěvovaných sportovních akcích očekává Olomoucký kraj zvýšenou turistickou návštěvnost kraje, s tím související zvýšení příjmů a zaměstnanosti v oblasti turistického ruchu, a v neposlední řadě zvýšení daňových příjmů. Cena za propagaci plně odpovídá současné situaci na trhu a marketingové nabídce ze strany poskytovatele," sdělil naší redakci tiskový mluvčí Olomouckého kraje Vladimír Lichnovský.

Dodejme, že na hokejový klub v Olomouci chodí venku i doma průměrně 4.887 diváků. Do haly basketbalistů, která má v Prostějově, kde Olomouc paradoxně hraje domácí zápasy, diváckou kapacitu 2.100 lidí, chodí na zápasy průměrně 500 fanoušků. Vstupenka tam stojí padesátikorunu.

V článku bylo použito repro foto z Olomoucké Televize ZZIP

