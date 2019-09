„Tohle se nestává v Číně ani v Rusku.“ Petr Bystroň přijel z Bundestagu podpořit Klausovu Trikolóru. A přivezl i velmi nepříjemné zprávy

Když sledujete atmosféru na sněmu Trikolóry, a měl byste ji srovnat s atmosférou v Německu na akcích AfD, dá se ta nálada uvnitř těchto hnutí srovnávat?

Byl jsem nadšený tím, že tady vše dělají dobrovolníci. Dokonce i moderátoři hlasovali, takže to byli také delegáti, a to je fantastická atmosféra, protože z toho je cítit, že to ti lidé dělají s nadšením a je to prostě hands on. A to je to, co je stejné i v AfD. My jsme strana lidí, kteří ještě před pár lety všichni někde pracovali, a nikdo nežil z politiky. Takže to děláme z nadšení, děláme to, protože chceme lepší budoucnost pro naše děti. A to je stejné tam i tady.

Tady se nacházíme na celkem prestižní adrese. Z hlediska těch možností, z Německa občas čteme takové informace, že hotel zakázal AfD sněmovat, nebo že nějaký nátlak aktivistů z Antify přiměl určité konferenční centrum, aby AfD zrušilo zamluvenou akci. Je to teď v Německu výrazně složitější logisticky a technicky, zorganizovat politickou stranu tímto způsobem?

Vy jste ve svém projevu zmiňoval také jen několik dnů starý případ předsedy filmového fondu z Hesenska, který byl ze své funkce odstraněn, protože byl viděn na obědě se spolkovým předsedou a europoslancem AfD. Znamená to, že se ten tlak stále zvyšuje?

Nevím, co horšího se již může stát. Myslím si, že něco takového se nestává ani v Číně či v Rusku, že když si někdo zajde s nějakým členem opozice soukromě na oběd, že je potom za to vyhozen z práce. To je úplně absurdní. My jsme nejsilnější opoziční strana v parlamentu a náš předseda má právo se takto stýkat.

Slyšel jste kandidátský projev pana předsedy Václava Klase juniora? Co na něj říkáte?

Skvělý projev. Hlavně se mi líbila i ta struktura, že se obrátil dovnitř strany a podtrhl, že tady nejsou nějakým sdružením těch, kteří se jen sápou po mandátech, ale že chtějí něco vybudovat. A ta druhá programová část byla také fantastická, ten zdravý rozum a program „braňme normální svět“.

Myslíte si, že v Německu v současnosti existuje potenciál na změnu proti establishmentu?

Já doufám v to, že se zlomí poměry v Bundestagu a potom v zemských parlamentech směrem zleva doprava. My máme už teď v podstatě občanské většiny. CDU, CSU, FDP a AfD – to jsou strany středopravicové a to je náš úkol – spojit tyto síly, které už tam jsou, proti extrémní levici, kterou zastává Die Linke (Levice), Zelení a za levici SPD (Sociálnědemokratická strana Německa).

Myslíte si, že kdyby levice utvořila společnou koalici, v souvislosti s příštími volbami se již o tom mluví, že by třeba v CDU mohlo dojít k takovým změnám, že by si to uvědomila?

V CDU (Křesťanskodemokratická unie) dojde k těm změnám, až odejde Merkelová. Protože to konzervativní křídlo tam ještě pořád je a je hodně potlačované, tak si to teď nemohou dovolit.

A stejně tak FDP (Svobodná demokratická strana). Takto průlomová byla před třemi dny diskuse v Bundestagu, kdy jsme diskutovali o levicovém extremismu a poprvé se to tam vyventilovalo a společně jsme tleskali. AfD, FDP, CDU, CSU a bylo znát, že tam jsou ty občanské postoje. Že spolu drží střední třída proti levičákům.

V posledním týdnu je aktuální téma změn v ekonomice a ve společnosti ve vztahu k tzv. boji za klima. Jak chce tomuto AfD čelit?

My jsme to pojali jako třetí stěžejní pole v politickém spektru, na kterém chceme bojovat, po migrační politice a po kritice eura. Takže to bude náš masivní stěžejní bod, proti kterému bojujeme. Celá Greta je profesionálně zorganizovaná PR akce, podporovaná agenturou a placená neprůhledně. Stojí za tím průmysl a jsou za tím velké finanční zájmy. Nemá to nic společného s realitou.

Tak jak jsem řekl i tady na sněmu, stejná média, která nám teď říkají, že všichni vědci jsou si jisti, že brzo umřeme na to, že tady je strašně horko, že už nebude žádná zima a že už nikdy neuvidíme sníh, tak ti před třiceti lety říkali přesný opak. Říkali, že začíná doba ledová, že už nebude nikdy žádné léto a že tu všichni umrzneme. Takže na tom je vidět, jak je to prolhané a vykonstruované.

Současně ve spojení s tímto tématem probíhá velmi brutální občanská neposlušnost, tedy blokády automobilek, blokády silnic. To už jsou v podstatě zásahy proti fungování státu. Je nějaká vůle ze strany německé vlády to vůbec řešit? Existuje nějaké uvědomění, že to nelze činit takto brutálně?

Naopak. Vláda tyto změny chce, a aby je mohla provést, tak na to přesně potřebuje tento jakože nátlak od některých skupin ve společnosti. Proto všechny tyto věci toleruje. Aby to přestalo, tak je třeba změnit většinové poměry, změnit vládu – a pak to skončí ze dne na den.

autor: Jakub Vosáhlo