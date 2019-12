„Tohle si přečtěte! Premiér ho nemůže ani cejtit, bude zase vyvádět a bude opět na*ranej..." Kalousek se před pár dny vyjádřil na adresu Babiše a my získali nečekané svědectví

Anketa Stíhání Babiše obnoveno. Co by mělo nastat? Nic. Ať Babiš vytrvá! 92% Ať Babiš přenechá místo někomu z ANO 3% Ať jsou nové volby 5% hlasovalo: 22448 lidí

„Chci se vás zeptat, pane premiére Babiši: Když už budete vracet českému státu skoro půl miliardy korun nelegálních dotací, nechcete mi také zaplatit 10 milionů, které jste se mnou prohrál a nikdy nezaplatil? Nenechal bych si je pro sebe. Rozdělil bych je neziskovkám, určitě by se dostalo i na Transparency International,“ glosoval Kalousek. Těmito slovy si vysloužil nejen tisíce takzvaných lajků, ale i řadu pochvalných příspěvků. K těm se ještě dostaneme.

Jak nám překvapivě napsal vysoký člen ANO, jehož identitu ovšem ParlamentníListy.cz nezveřejní, premiér prý pokaždé na slova Miroslava Kalouska reaguje velmi podrážděně. „Bývá nasraný jak beruška, pořád o tom každému říká, co je Kalousek za svini a tak podobně. Ale Mirek to říká o něm taky, takže nevím, co se mezi nimi stalo, protože oni se znají roky a určitě spolu jednali už dřív, každopádně premiéra Kalousek dokáže vytočit jak nikdo s výjimkou pár novinářů a líných ministrů," řekl doslova náš zdroj z ANO, který na příslušnou diskusi na sociální síti Facebook upozornil.

Ve zmíněných reakcích se vesměs přetřásá údajná míra škody, jakou měl šéf ANO způsobit. A také to, jaké si ponese následky, pokud vůbec nějaké budou.

„Bravo Mirku,“ uvedl jeden z pisatelů. „Vzhledem k rozsahu by měly příslušné finanční úřady vyměřit penále ve 100procentní výši,“ sdělil další. „Trest přece není všechno vrátit. To by měla být samozřejmost. Pokud něco ukradl, musí to vrátit. A pak by měl následovat trest. Kolik se dává za krádeže, zneužívání svého postavení atd. Zavřít až zčerná,“ míní jiná návštěvnice Kalouskova profilu. „Zatím je to pořád ještě zdrcující pro nás, pro občany ČR. Nechápu, jak ještě doposud může tak velká část naší společnosti žít v mýtu, že podvodem se dá promlčet, prolhat a protolerovat. Doufám, že aspoň část z těch, kteří si doposud mysleli, že realita se dá společně s Babišem ojebat, se teď už konečně naštve a začne požadovat po vinících škody náhradu.“

Také další reakce nevyznívají pro současného premiéra pozitivně. „Stejně to dopadne tak, že jestli nakonec bude muset pan premiér vracet českému státu dotace, tak mu stát blahosklonně odpustí úroky z doby používání těchto peněz. Jako to bylo v případě Čapího hnízda.“ Anebo další názor: „Neuhrazený závazek se snad řeší exekučně...“ Mezi příspěvky se našly také ty, které se premiéra Babiše zastávají, byly však ve výrazném oslabení.

která naše redakce publikovala jako první. „Stále trváme na tom, že jsme vždy v oblasti dotací postupovali přesně podle zákonů, příslušných pravidel a uzavřených smluv. Mnohokrát byly poskytnuté dotace ze strany českých úřadů kontrolovány a nikdy nebylo konstatováno žádné zásadní pochybení. Další postup Agrofertu vyplyne z právních analýz auditu, které se chystáme po jeho obdržení provést. Nelze vyloučit, že se případně budeme bránit i soudní cestou."

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) si navíc stojí za rozhodnutím proplatit Agrofertu dotace od předloňského února do loňského srpna. Paragraf o střetu zájmů se na fond nevztahuje, protože neproplácí peníze z kohezních fondů, sdělil ČTK vedoucí kanceláře generálního ředitele fondu Filip Sova. Fond funguje jako akreditovaná platební agentura. „Tedy o proplacení dotací v souhrnu sám žádá napřímo do Evropské komise, v případě Programu rozvoje venkova (kterého se týká dotčený audit) prostřednictvím čtvrtletních žádostí o platbu. Vzhledem k výše uvedenému je tak zřejmé, že SZIF se nachází v zcela jiném právním postavení, než poskytovatelé dotací z kohezního fondu, a tudíž není namístě dále zadržovat dotace společnostem koncernu,“ vysvětlil.

