„Tohle za Havlíčka nevyměníme!“ Babiš vystoupil se zdrcujícím projevem. Co prasklo na Fialu?

Andrej Babiš se na Chodově postavil k řečnickému pultíku a spustil palbu.

„Letos 11. května to bude deset let, kdy vzniklo hnutí ANO jako protest proti korupci a klientelismu tzv. tradičních demokratických stran,“ začal Babiš a hned připomněl, že někteří komentátoři srovnávali ANO se Zelenými a s Věcmi veřejnými. „Do této chvíle jsme tradiční strany porazili sedmkrát za sebou a vlastně bychom je porazili i loni, kdyby se strany nespojily do pětislepence a kdyby jim nepomohl Ústavní soud, když zvýhodnil koalice,“ vypálil Babiš.

Když politici tradičních stran zjistili, že se Babiš nenechá zatáhnout do jejich kšeftů, tak z Babišova pohledu vyhlásili hnutí ANO i jemu samotnému válku. „Tak nám, a hlavně mně vyhlásili válku. Proto ČSSD a TOP 09 přišly se zákonem o střetu zájmů, který ušily přesně na míru mně,“ pokračoval v palbě.

Ve chvíli, kdy ani to nepomohlo, vytáhli prý tradiční politici kauzu z roku 2008, kauzu firmy Čapí hnízdo, kterou Babiš považuje za smyšlenou a účelově vytaženou. Firma Čapí hnízdo podle něj měla nárok na padesátimilionovou dotací z EU, ale vrátila ji.

Jenže dnešním vládním politikům to nestačilo a útočili na Babiše znovu a znovu.

„Když na státu a jeho občanech někdo parazituje 30 let a neumí se živit ničím jiným než politikou, tak se toho nechce vzdát,“ nešetřil Babiš dnešní vládu, která na něj prý práskala do Bruselu, vymysleli si i selhání při šetření ekologické katastrofy na řece Bečvě a tak podobně. A ještě v rámci předvolebního boje zneužili mého syna. Celý tento kobercový nálet se odehrál za podpory a potlesku řady novinářů,“ rozčílil se Babiš. „Místo hlídacích psů demokracie se z nich stali jen poslušní mopslíci pětikoalice, kteří si teď stěžují, že jim jejich ministři povolují pokládat jen tři otázky. To my jsme neudělali. To by pan Bartoníček nemohl klást 50 otázek,“ nedal se zastavit Babiš.

Všechny tyto útoky by podle Babiše hnutí ANO vydrželo a volby i tak by vyhrálo, kdyby nepřišla pandemie koronaviru, což je něco, s čím se nemusela vyrovnávat žádná předchozí vláda.

„Vše bylo o to náročnější, že pětikoalice zneužila tuto pandemii a bojovali proti našemu hnutí. S ničím nepomohli, všechno sabotovali, házeli nám klacky pod nohy a z každého problému měli radost. Ale tradiční politici se nikdy nezajímali o obyčejné lidi. O lidi se zajímají jen pár týdnů před volbami, když potřebují jejich hlasy. Po volbách na ně zase kašlou. A tady to vidíme,“ zuřil Babiš.



Andrej Babiš. (Foto: Vít Hassan)

Všem Čechům, Moravanům a Slezanům děkoval za to, jak s pandemií bojovali, za to, jak se nechali očkovat, jak se chovali zodpovědně.

„Svou zkorumpovanou DNA pětikoalice prostě nezapře. Lidi láká na nový styl, ale nejsou toho schopni. Stačil jim jen jeden měsíc, aby prohospodařili důvěru lidí a zklamali své voliče,“ pokračoval v palbě Babiš.

Pětikoalici podle něj nezajímají ani problémy lidí na Liberecku spojené s polským uhelným dolem Turów, nezajímá je Rusnokova drahota, kterou podle Babiše způsobil šéf ČNB Jiří Rusnok se svými kolegy tím, že stále razantně zvedá úrokové sazby. K tomu vláda nezvyšuje platy lidem tak, jak to plánovala ještě jeho vláda. „Takže nás čeká Fialova bída,“ dštil oheň a síru Babiš.

Peníze na zvyšování platů by prý přitom měli, protože kvůli inflaci Fialova vláda získala přes 60 miliard korun navíc. Tyto peníze mohla nová vláda využít i na řešení energetické krize.

„Ale oni to nechtějí. Mohli odpustit DPH na energie na celý rok. Ale oni to nechtějí, oni chtějí jen ten svůj vysněný škrtací rozpočet. Raději vezmou peníze lidem, ale sobě na platy sahat nechtějí. V tom se hnutí ANO od tradičních stran liší. My jsme až do poslední chvíle pracovali pro lidi. My jsme splnili většinu bodů z našeho vládního prohlášení,“ chválil se Babiš.



Volební sněm hnutí ANO. (Foto: Vít Hassan)

Je tu další Babišova kniha

Upozornil také, že hnutí ANO prosazovalo slevy na jízdném pro seniory a studenty, zrušilo superhrubou mzdu, navýšilo důchody, navýšilo rodičovskou a tak dále.

Šéf hnutí ANO zdůraznil, že se novináři spletli i v tom, že se nebude chtít vzdát moci. On se jí vzdal a vládní moc v klidu předal.

„Když jsem přišel do Strakovky, tak tam na mě nečekalo nic, jen prázdno a tabule, kde se někdo učil anglická slovíčka. My jsme nové vládě připravili červený koberec. A to říkám navzdory tomu, že mě štve, jak vláda jde proti lidem, jak ničí to, co my jsme budovali,“ rozčiloval se šéf hnutí ANO.

Z jeho úst také zaznělo, že hnutí ANO bude konstruktivní opozicí, ale nepřestane upozorňovat, že Fialův kabinet nechce pomáhat lidem, i kdy na to má dost peněz. Místo toho z Babišova pohledu vláda bere peníze zdravotnictví. „Je to účelové? Připravuje tady někdo privatizaci zdravotnictví?“ ptal se.

Připomněl, že chtěl v Praze postavit velké onkologické centrum, ale vláda to zazdila. A přislíbil, že on se jako opoziční politik bude chovat jinak.

„My budeme konstruktivní, ale nikoli poslušnou opozicí. My nebudeme mlčet jen proto, aby se Karel Havlíček mohl stát místopředsedou Sněmovny. Je jasné, že proti 108 koalici to nebudeme mít jednoduché,“ upozornil Babiš.

Poté zopakoval, že s hnutím ANO bude i z opozice hájit práva lidí. A bude jezdit mezi lidi. „O tom by měla být práce poslance, scházet se s lidmi, pomoct jim řešit jejich problémy,“ zaznělo také od Babiše.

Po půlhodině řečnění uhodil i do řad hnutí ANO a vytkl svým spolustraníkům, že ne všichni členové ANO jsou takto zapálení, mluví s lidmi jen před volbami, a jiní lidé využili ANO jako výtah k moci. Má prý na mysli především kauzu Stoka z Brna, kde z Babišova pohledu hrál prim kmotr ODS a pozdější zastupitel za ANO Švachula.

V podzimních komunálních volbách prý čeká, že stejně jako ve volbách sněmovních vznikne koalice „národní fronty“ proti hnutí ANO.

Vyhnul se odpovědi na otázku, zda bude kandidovat na Hrad.

„Politika poškodila moji rodinu, moji bývalou firmu i mě. A čím víc jsem v politice, tím víc si uvědomuju, že rodina je spolu se zdravím to nejdůležitější. Proto bych chtěl své manželce poděkovat. Celou dobu za mnou s rodinou stáli,“ řekl Babiš.

Odmítl proto říct, zda bude kandidovat na Hrad. Ale ať už bude kandidovat, či ne, je přesvědčen, že příštím prezidentem se musí stát někdo, kdo bude spojovat společnost.

Pár slov věnoval i Evropské unii. Zdůraznil, že pro Česko vyjednal skvělou pozici v Green Dealu a je na vládě, jak tuto skvělou pozici připravenou Babišem využije.

Nakonec hnutí ANO prorokoval velkou budoucnost. „Já věřím, že můžeme být ještě silnější než kdykoliv předtím,“ hřímal Babiš.

Pak už se jen rozloučil. „Děkuji za pozornost.“

