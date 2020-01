„Toho bych se nerad dožil!“ Klaus ml. semlel Drahoše. Jde o důležitou věc. Brzdil i Kalousek

Česká národní banka možná získá zákonnou pravomoc určovat podmínky úvěrů na bydlení. Předpokládá to vládní novela zákona o ČNB, kterou v dnešním úvodním kole navzdory odporu části opozice podpořila Sněmovna. Své k novele řekl i poslanec a předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší. Podle něj může zvětšování pravomocí ČNB skončit „katastrofou“. „Živě si dokážu představit takové ty prezidenty Drahoše, kteří najmenují Sedláčky a další kvazi ekonomy,“ rýpl si během svého projevu před poslanci do senátora Jiřího Drahoše a do bývalého poradce Václava Havla Tomáše Sedláčka. Dosud mohla centrální banka dávat bankám pouze doporučení, která nebyla právně závazná. Předlohu nyní projedná rozpočtový výbor.

„Já kdybych měl jistotu, že doživotně bude guvernérem někdo aspoň tak racionální jako pan Rusnok, tak bych to byl ochoten akceptovat, ale živě si dokážu představit takové ty prezidenty Drahoše, kteří najmenují Sedláčky a další kvazi ekonomy,“ řekl s tím, že toho by se „fakt nerad dožil, že Sněmovna nebude moci jakkoliv ovlivňovat měnovou a hospodářskou politiku“. Podle šéfa Trikolóry by to vše skončilo „katastrofou“.



Kromě Václava Klase mladšího se do návrhu novely zákona opřeli i jiní politici. Tomáš Martínek (Piráti) a Jan Skopeček (ODS) taktéž řekli, že navrhované posílení pravomocí ČNB je příliš velké. Podle Skopečka se to týká nejen regulace hypoték, ale i operací na finančním trhu. Varoval před tím, že ČNB by mohla „rozjet rotačky peněz“ a sáhnout k takzvanému kvantitativnímu uvolňování. Před přílišným posílením pravomocí ČNB varoval i Miroslav Kalousek (TOP 09). Guvernér ČNB Jiří Rusnok ale tyto obavy odmítl a označil je za přehnané.

Projev Václava Klause můžete zhlédnout zde:







Rusnok již ve středu před poslanci odmítl, že by centrální banka chtěla nové pravomoci proto, aby mohla banky regulovat přísněji nebo omezovat přístup mladých rodin k bydlení. „Ten zákon prostě říká, že mohou nastat jiné doby, mnohem horší než jsou dnes,“ prohlásil. „Těžko budeme schvalovat zákon, až jednou bude nějaká horší doba a bude nějaká krize,“ doplňuje.



Do zákona se nově zařazuje opatření, na základě kterého by mohli mladí klienti do 36 let získat k hypotékám snadnější přístup. Zákon samotný však žádné konkrétní limity nestanovuje. Ty bude moci nastavit ČNB. Podle ministerstva budou nastaveny tak, že například u ukazatele poměru půjčky vůči hodnotě nemovitosti (LTV) budou mít mladší lidé hodnotu o deset procentních bodů vyšší než ostatní. Budou si tedy moci půjčit víc peněz.



„Nadále bude platit, že u každého žadatele musí banka řádně prověřit jeho úvěruschopnost. Banky tak budou v případě mladých žadatelů postupovat individuálně a posuzovat, jak velký úvěr budou z hlediska perspektivy svých příjmů schopni splácet,“ uvedlo Ministerstvo financí.

Novela odolala návrhům poslanců ODS, Pirátů a TOP 09 na zamítnutí i na vrácení vládě k přepracování. Část opozice se obává, že zákonná pravomoc ČNB k hypotékám by mohla ztížit jejich dostupnost a tedy i dostupnost bydlení. Guvernér ČNB Jiří Rusnok ale zdůraznil, že novela vytvoří rámec pro preventivní působení centrální banky.

