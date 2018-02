Ťok: Nechci být ministr, pokud vládu bude podporovat Okamura

Ministr dopravy Dan Ťok je podle informací serveru iHNed.cz vůbec prvním ministrem kabinetu hnutí ANO Andreje Babiše, který hlasitě a jasně prohlásil, že by nezůstal členem vlády, která by se opírala o podporu hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury.

Šéf resortu dopravy Dan Ťok dal jasně najevo, že nehodlá být ministrem ve vládě, která by se opírala o podporu hnutí SPD Tomia Okamury. „V takovém případě bych já sám řekl, že nechci (být ministrem),“ řekl jasně ministr. Vrátil by se do byznysu. Mezi lety 2008 až 2014 by Ťok předsedou představenstva a generálním ředitelem Skansky, před tím působil např. v roli předsedy představenstva Jihomoravské plynárenské. Členem vlády je Ťok od roku 2014, poslancem za hnutí ANO je od roku 2017.

Ťok však není jediným ministrem za hnutí ANO, který se vzpírá působení ve vládě, jež by se neobešla bez podpory Tomia Okamury. Podobně kriticky se vyjadřují ministr spravedlnosti Robert Pelikán a ministr zahraničí Martin Stropnický.

Stávající ministryně obrany Karla Šlechtová označila v předvolební kampani Okamurovo hnutí za fašistické.Okamura se proti tomu tehdy ohradil a nedávno si pochvaloval, že šéfka resortu obrany své vyjádření zmírnila. Okamura k tomu podotkl, že v kampani to občas může „ujet“ ledaskomu.

Dan Ťok BPP

Ministr dopravy v demisi

ministr dopravy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. ANO 2011

Ministr spravedlnosti v demisi

ministr spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

MgA. Martin Stropnický ANO 2011

Ministr zahraničí v demisi

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: mp