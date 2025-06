Ukrajinská bezpečnostní služba (SBU) provedla rozsáhlou operaci s využitím dronů FPV, které byly propašovány hluboko na ruské území a ukryty v nákladních autech. Zasaženo mělo být 41 ruských těžkých bombardérů na čtyřech letištích po celém Rusku. Operace s kódovým označením „Pavučina“, která byla plánována rok a půl, představuje významný úder proti letounům, které Rusko používá k dálkovým raketovým útokům na ukrajinská města.

Mezi zasaženými základnami je podle zdroje letecká základna Belaja v Irkutské oblasti, více než 4 000 kilometrů od Ukrajiny, dále základny Olenja v Murmanské oblasti, Diaghilev v Rjazaňské oblasti a Ivanovo v Ivanovské oblasti.

Ukrajina podle informací amerických médií o útoku předem neinformovala Trumpovu administrativu, což mnohým přijde podezřelé, když byl útok údajně plánován více než rok.

„Máme tedy věřit, že nikdo z rozsáhlého amerického zpravodajského aparátu, který hraje v ukrajinském válečném úsilí detailní a složitou roli, nikdy neobdržel žádné ‚oznámení‘ o tomto masivním a bezprecedentním útoku dronů na ruská válečná letadla schopná nést jaderné zbraně?“ ptá se novinář Michael Tracey.

Bývalý kybernetik ministerstva zahraničí Mike Benz navíc připomíná, že útok nastal zrovna den poté, co do Kyjeva zamířily špičky Spojených států, což je podezřelá náhoda. „Ukrajina provedla tento útok na ‚ruský Pearl Harbor‘ doslova den poté, co do Kyjeva přijel bývalý ředitel CIA a ministr zahraničí v první administrativě Donalda Trumpa Mike Pompeo, stejně jako předseda senátního rozpočtového výboru Lindsey Graham, který se toho dne zavázal přehlasovat Trumpovu politiku vůči Ukrajině,“ připomíná Benz, že alespoň někteří Američané o útoku vědět mohli.

