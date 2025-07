Donaldu Trumpovi došla trpělivost s Putinem, hlásají už i liberální média. Americký prezident slíbil dodání střel Patriot a dalších zbraní a stanovil ultimátum 50 dnů na uzavření příměří. Berete tento názorový obrat vážně?

Jestli má s Putinem trpělivost nebo ne, není podstatné. Spíše se ptejme, jestli má Putin ještě trpělivost s Trumpem. Letos se ptali velmi zajímavého generála, bývalého náčelníka vědecko -analytického útvaru GŠ Ministerstva obrany gen. A. J. Savina, jaký vývoj může mít válka na Ukrajině. On odpověděl, že se může stát, že prezident Putin dá rozkaz hodit raketu Orešnik na sopku v Yellowstonu a svět bude mít od USA na delší dobu pokoj. Nedávný výrok Putina: ,Chtěli, abychom zdechli, ale zdechnou oni', mne také neuklidnil.

Co se týká zbraní pro Ukrajinu, Trumpa nepochybně potěšila servilita evropských lídrů. Jeho stanovisko je asi takové: ,Ukrajina mne nezajímá, pokud Evropo chceš bojovat s Ruskem, tak dám vydělat svému vojenskému průmyslu a ty, Evropská unie, to zaplatíš.' Americké zbraně jsou v Polsku, ale evropští lídři se do placení zatím nehrnou. U 17 slíbených Patriotů neví ani Pentagon odkud je Trump chce vzít. Firma Raytheon je není schopna vyrobit dříve než za 8 měsíců a kdo je zaplatí není jasné.

Za oněch 50 dní by měly být uvrženy 100% celní tarify na země, které odebírají suroviny z Ruska. Nicméně, to by znamenalo hlavně Čínu a Indii. Čína drží americké dluhopisy a Indii si Američané předcházejí. Tak tedy, co nám to tady Trump servíruje?

Ekonomičtí analytici možnost sankcí na Indii i Čínu rozebírali na jaře letošního roku a došli k závěru, že jejich uvalením by se USA střelily do nohy. Proto takto Trump s největší pravděpodobností postupovat nebude. Hlavně není třeba podceňovat Trumpa, to, co řekl, má totiž smysl. Pokud jeho slova přeložíte do jeho myšlení, tak to znamená, že si počká, až jak budou státy EU platit Američanům za zbraně pro Ukrajinu. Mimo Německo se k tomu nechystá zatím nikdo. Může potom říct, že si nebude ničit obchodní vazby se strategickými partnery, když se Evropa nechce finančně podílet na placení zbraní.

Dovolte, abych předložil tezi. Trumpovi je Ukrajina naprosto ukradená, ale Putin také neslevil z cílů „speciální operace“, tudíž má americký prezident pořád na stole „problém Ukrajina“, který ho obtěžuje a vztekle se ho snaží zbavit. Nemohl být Putin přece jen vstřícnější? Dostal by Krym plus to, kam zatím postoupil.

Vaše mínění o vztahu Trumpa k Ukrajině je správné, ale co se týká prezidenta Putina, tak vstřícnější asi být nemůže. Před zahájením operace bylo stanoveno 5 cílů a 5 fází. První dvě, denacifikace a demilitarizace Ukrajiny, zatím nebyly splněny a už vůbec ne cíle další. Speciální vojenská operace se vede za splnění vytčených cílů, a ne za získáním dalších území. Připojování dalších území je jen následkem, že se cíle nedosahují po dobrém, ale po zlém. Nakonec v tomto týdnu konstatoval doktor vojenských věd a stratég Konstantin Sivkov, že ruská armáda byla prokazatelně schopna obsadit celou Ukrajinu už v roce 2023. Musí ale poslouchat vrchního velitele, který přes Ukrajinu řeší i jiné otázky celosvětového významu.

Trump vždy zahrne všechny salvou hrozeb a nakonec splní jen část. Nicméně, kdyby se snažil rozkopávat Rusům jejich obchod s ropou a plynem, to by asi pro Rusko byl problém, vzhledem ke struktuře rozpočtu?

Trump je přece v prvé řadě obchodník, tak vidí svět. Oprávněně vidí Čínu jako hlavního nepřítele a logicky mu vůbec nevyhovuje, že levný plyn výrazně posiluje ekonomiku Číny. Díky zpracovávání ropy stoupá HDP Indii, dalšího miliardového gigantu z BRICS. Pro Trumpa je paradoxně nevýhodné, aby Rusko muselo prodávat energetické suroviny svým partnerům levně.

Z tisku se dozvídáme, že Rusové nahromadili nové síly a Putin se pokusí o vojenský průlom, zatímco Ukrajinci čelí „sovětské zkostnatělosti“ své armády a mají potíže. Je to přesné?

Kdo denně sleduje ukrajinské kanály jako např. Ukrlife a Politeka on line, kde hovoří desítky ukrajinských osobností, tak musí poctivě přiznat, že nejde o válku mezi Ruskem a Ukrajinou, ale Ruska s ukrajinským režimem, který podporuje Západ. Na Ukrajině je ¾ obyvatel ruskojazyčných a ti mají bojovat za režim, který jim zakazuje mluvit jejich řečí? Tady přece už nejde o to, že je všeobecná mobilizace, ale jakým způsobem se ta mobilizace provádí. Ukrajinské muže už nejen násilím hážou do aut, ale brutálně je na veřejnosti mlátí a některé umlátí k smrti. Svět si toho všiml až po ubití občana s dvojím občanstvím a kvůli kterému napsal maďarský prezident protestní dopis. Brutálně umlácení Ukrajinci nikomu z politiků EU zřejmě nevadí.

Na tomto příkladu vidíte neskutečnou faleš a bezcitnost evropských politiků. Klidně podporují režim, který veřejně přivazuje lidi ke sloupům osvětlení a verbíři mlátí lidi k smrti tak, že to člověk viděl jen ve filmech z 2. světové války. A ještě drze prohlašujeme, že nám jde o ukrajinský lid. Kdyby většina Ukrajinců chtěla za ukrajinský režim bojovat, tak Rusové neměli šanci. Je tam všeobecná mobilizace, ale 6 miliónů mužů se jí vyhýbá. Za takový režim bojovat nechtějí. Rusko je schopno vyrábět okolo 100 kusů Kindžalů měsíčně a proti této hypersonické zbrani o rychlosti 8 Machů nemá NATO obranu. Neumí to údajně ani Patriot. Nakonec Rusové na Ukrajině některé z nich už zničili. Jen dronů Gerani vyrábějí 600 kusů denně. Rusko nemá kam spěchat, ekonomicky ho sankce donutily lépe využívat vlastní zdroje a vyšplhalo se na 4. místo ve světové ekonomice. Ekonomicky krvácí v prvé řadě EU a s takovými politiky bude dál.

Zkuste tedy předpovědět, co bude za těch Trumpových 50 dní?

Po uplynutí 50 dnů odletí Putin za Si Ťin-pchingem do Číny oslavit 80. výročí vítězství nad Japonci. Budou tak deklarovat jednotu. Konflikt na Ukrajině bude pokračovat dál. Evropští lídři budou vymýšlet 19. nesmyslný balíček sankcí. Přelomem bude pravděpodobně ohlášení prezidenta Putina, že má dostatek Orešniků. Na rozdíl od Kindžalů, které mají dosah okolo 2000 kilometrů, Orešnik má mít dosah 5 500 kilometrů. Může tedy zasáhnout kterékoliv místo v Evropě a NATO proti němu nemá žádnou obranu. Ruská federace nepotřebuje použít jadernou zbraň, aby ji Západ začal respektovat a splnil své sliby z minulých let. Dá se očekávat, že bude trvat na neutralitě všech bývalých států Varšavské smlouvy, jak bylo slíbeno při jejím rozpadu. Bude požadovat zrušení zejména některých sankcí proti Rusku, jako například sportovních a kulturních. Nelze nyní odhadnout čas, kdy se toho dosáhne, ale už teď se dá říci celkem jistě, že taková doba nastane.