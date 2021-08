„Trapný strach, že umřu na virus.“ Peková temně: Proč byly covid-zákazy

reklama

Peková se úvodem vyjádřila ke své kandidatuře v nadcházejících sněmovních volbách. Bude kandidovat za Švýcarskou demokracii. „Teď budu asi vypadat směšně, někdo, kdo se té politice věnuje, tak si zaťuká na čelo. Ale já jsem úplně apolitický člověk, vždy jsem byla. A byla jsem apolitický člověk proto, že vlastně politika je hrozně špinavá záležitost a pořád se tam někdo s někým mydlil a mě to vlastně nezajímalo, řešila jsem svoji práci. Ale za poslední rok a půl bohužel sleduju, že se jakási změna děje, nikoliv jen v této zemi, ale v různých zemích světa a krásné demokracie – vše zaniká v jakési neomarxistické diktatuře, která je prostě hnaná covidem – a s takovým jakoby až nevolnictvím. Lidem se vnucují věci, které možná jsou zbytné, a to jsem si řekla, že přece v 1989 jsme cinkali klíči a nějakou neokomunistickou a neomarxistickou diktaturu tady prostě nechci. A bohužel za poslední rok a půl vlády, které vládnou, jak v této zemi, tak různě po světě, tak neudělaly jediný krok proti tomu, aby se to dělo. A vlastně lidé, kteří jsou proti tomu, tak jsou vysouváni na okraj společnosti, jsou dehonestováni, že prostě říkáme nějaké nesmysly a podobně, ale my se jen snažíme pro ty naše děti zachránit ta práva tam, kde se mi zdá, že je na ně velice útočeno,“ zdůvodnila Peková svou kandidaturu. Švýcarská demokracie ji podle jejích slov oslovila. Hlas lidu tady podle ní zaniká a je tu diktatura několik málo lidí.

„Připadám si jako důmyslný rytíř don Quijote de La Mancha a jsem s tímto malým hnutím jenom proto, že třeba tím, že tam jsem já, se lidi podívají na program té strany, protože ta říká, že nemá tady být diktatura jednoho člověka a samozřejmě Švýcarsko nemá ani prezidenta, což si myslím, že by bylo velice příhodné,“ podotkla Peková.

Premiéra Andreje Babiše (ANO) podle svých slov vnímá jako diktátora. „Má prostě velmi silné pravomoce a je to určitě silná osobnost, která rozhoduje o všem možném. Rozhoduje i o věcech, o kterých by rozhodovat neměl,“ řekla Peková. Vadí jí destrukce střední podnikatelské třídy. „Uzavření malých obchůdků, krámečků. Přitom zůstaly otevřené velké obchody, kde je vzduchotenika, takže tam by se ten virus asi mohl šířit daleko snáz než v malém krámku, kde se prodávají housky nebo obuv,“ zmínila Peková.

Na argument, že to dělal celý svět, odvětila, že celý svět měl asi zájem na tom, aby došlo k nějakému poškození situace v těch státech. „To se nedá asi rozumně vysvětlit, velcí hráči pořád fungovali. Škoda pořád fungovala. Byla to různá pravidla pro hráče různé velikosti,“ dodala Peková.

Také se následně vyjádřila k vládě Andreje Babiše a jejím chybám v době koronavirové. Byla to podle ní zejména drakonická opatření, která přijímala na základě rad „rádoby expertů“. „Jak se ukazuje, řada těch expertů nejsou vůbec kliničtí lékaři, nemají kontakt s těmi pacienty, nemají dokonce ani atestaci z předmětných oborů,“ zmínila kriticky Peková. Zkritizovala následně například profesora Hořejšího, který podle ní nemá žádné zkušenosti s řešením epidemií. „Je to prostě teoretický imunolog vyšších buněk, měl pocit, že by se k tomu měl vyjadřovat, tak se k tomu vyjadřuje. Pan profesor Flegr se celý život věnuje parazitologii, ale nemá zkušenosti s epidemiemi,“ uvedla.

Následně zkritizovala uzavření škol, podle ní bylo zcela chybné. „Dětí se toto netýká. Pokud děti mají infekci, tak ta proběhne bezpříznakově, takže dětí se to vůbec netýká a zatahovat děti do toho je úplně chybné. Co se týče roušek, tak to je móda této pandemie, v uvozovkách pandemie, protože máme tady různé infekce respirační, a když je běžná nějaká epidemie třeba chřipky, tak je to tak, že se zavřou nemocnice, že se nechodí do domovů důchodců a ta ústenka se nosí v nějakých exponovaných provozech. Lékaři ji nosí, zubaři ji nosí, ale aby ji nosili lidé na ulici, to je úplně nesmyslné,“ podotkla.

Závěrem se vyjádřila k tomu, jak bychom se ke covidu-19 měli chovat v následujících měsících a letech. „Okamžitě bych vše vrátila do starých kolejí. Žádné sociální distance, žádné respirátory, žádné roušky, žádné nechození dětí do škol. Všichni návrat zpět na svá místa. Všichni do práce. Přestat se bát o svůj život, ať se lidé rozhodnou – a pokud by lidé rozhodli, že chtějí být uzavřeni doma a v lockdownech, tak to tak bude. Švýcarská demokracie má to krédo, že lidé o tom mají sami rozhodovat. Ale pokud o tom rozhoduje ministr zdravotnictví navzdory všemu, co se tady vlastně ve společnosti děje, tak to mi připadá vlastně abnormální,“ sdělila. Na podzim tu podle ní byly dva dramatické kmeny koronaviru, ale delta si podle ní drakoniádu nezaslouží. „Skutečně se projevuje tím, že lidé mají rýmu. To není žádný důvod pro to, aby se společensky nebo ekonomicky likvidovala společnost,“ uzavřela Peková.

