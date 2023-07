„Třesou se, aby covid-opatření zopakovali.“ Dorazila zpráva z Bruselu

Poslanci Evropského parlamentu schválili Zprávu o pandemii onemocnění covid-19: získané zkušenosti a doporučení pro budoucnost. Mezi řádky dokumentu jako by prosvítalo přesvědčení, že pokud by se nějaká podobná pandemie v blízkém budoucnu opakovala, postup během ní by byl ze strany Bruselu dost podobný tomu, čemu jsme byli vystaveni dva roky od března 2020. „Ti se celí třesou na to si to zopakovat. Otázka je, jestli jim na to lidé skočí. Anebo zda už prozřeli a podruhé si to líbit nenechají,“ říká pro ParlamentníListy.cz imunoložka Zuzana Krátká na závěr svého hodnocení unijního dokumentu.

Evropský parlament schválil Zprávu o pandemii onemocnění covid-19: získané zkušenosti a doporučení pro budoucnost. Autorem textu je zvláštní výbor Evropského parlamentu pro pandemii covid-19 (COVI), který analyzoval dopad krize, vyhodnotil účinnost opatření EU a vnitrostátních opatření a vydal konkrétní doporučení, jak řešit mezery a nedostatky v jejich činnostech. Dokument byl přijat 385 hlasy poslanců Evropského parlamentu, 193 přítomných bylo proti a 63 se zdrželo hlasování. Mezi těmi, kdo hlasovali proti schválení této zprávy, byla i česká europoslankyně Kateřina Konečná. „Kolegové, kteří zprávu prosadili, lakují narůžovo to, jak pandemie v EU skutečně proběhla. Její text na jednu stranu uznává, že se ne vše povedlo, na tu druhou z něj vyplývá, že pro budoucnost, pro případ další podobné krizové situace, toho není třeba moc měnit,“ upozornila předsedkyně KSČM.

Především jí ale vadí, že zpráva je zcela nekritická k machinacím při uzavírání smluv o hromadných nákupech vakcín a vyhýbá se otázkám, jak je možné, že dosud nebyly smlouvy plně uvolněny poslancům Evropského parlamentu ani veřejnosti. „Smlouvy o vakcínách, které byly za desítky miliard eur zakoupeny z peněz občanů, jsou pro ně však nepřístupné, europoslanci je mohou vidět pouze komplikovaně. Jsou částečně začerněné, k dispozici v uzavřených speciálních místnostech, kde do nich mohou europoslanci nahlédnout bez možnosti pořídit si kopie a podobně,“ vysvětlila europoslankyně. Zpráva je podle ní jednostranným pohledem na celou pandemii, který jde naproti farmaceutickému průmyslu a současným evropským mocenským strukturám. „Kdo hlasoval pro tuto zprávu, pravděpodobně zažil jinou pandemii než já a měl by se stydět,“ konstatovala Kateřina Konečná.

Trocha sebereflexe je zaházena hromadou absurdních plánů

Sáhodlouhý materiál o více než 600 bodech si pročetla a zhodnotila imunoložka Zuzana Krátká, odbornice v klinické laboratorní diagnostice a členka Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS). „Jde o naprosto nepřehledný dokument, do kterého zřejmě desítky připomínkujících osob začlenily ‚tu svou větu‘, a jako celek to nedává smysl. Ani pejsek s kočičkou, když pekli dort, nebyli tak kreativní. Trocha sebereflexe je zcela zaházena hromadou absurdních plánů,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz.

Drobnou útěchou alespoň může být, že ve zprávě byly zaznamenány desítky chyb, které se staly během pandemického období. „Jako ukázka budiž např. sociální izolace osob, zejména seniorů a dětí. Na několika místech se zmiňuje nárůst depresí a dalších psychických poruch. Ale poučení z negativního vlivu sociální separace, ochota k nápravě či apel ve smyslu ‚už to nikdy nebudeme dělat‘, nečekejte. Řešení do budoucna? Místo podpory sociálních interakcí se navrhuje, aby se tito lidé naučili více využívat ‚vztahy ničící a lidi izolující‘ digitální technologie,“ poznamenává imunoložka.

Úžasnou myšlenku covid pasů vlády zneužily a EU se jich chytá

Evropský parlament v bodě 342 zprávy vítá celkový úspěch digitálního certifikátu EU COVID a připomíná jeho zásadní význam pro ochranu veřejného zdraví; připomíná, že certifikát má zásadní význam pro zajištění volného pohybu a integrity jednotného trhu, jakmile situace v oblasti veřejného zdraví umožní uvolnění omezení; zdůrazňuje, že je důležité, aby sloužil jako model pro EU, který by v případě potřeby v budoucnu umožnil úspěšné zavedení digitálních zdravotnických řešení tohoto druhu v celé EU; konstatuje, že pro obnovení volného pohybu osob byl klíčový digitální certifikát EU COVID v kombinaci s úspěšným zavedením koordinovaného přístupu EU k vnějším hranicím.

Následně konstatuje, že EU má silný právní rámec ochrany údajů na ochranu fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů; zdůrazňuje, že digitální certifikát EU COVID a jeho trasovací aplikace tento legislativní rámec respektují a zároveň umožňují volný pohyb občanů EU v rámci hygienických pravidel uplatňovaných během krize. V bodě 344 lituje, že rozdílné přístupy členských států a přijímání vnitrostátních opatření k používání digitálního certifikátu EU COVID, které šly nad rámec cíle obnovení volného pohybu osob a mobility, podkopaly důvěru veřejnosti v tento nástroj. „Takže vlastně říkají, že to byly vlády nikoliv EU, kdo úžasnou myšlenku zavedení covid pasů zneužily a vlády nepustily své občany nejen do zahraničí, ale ani do kavárny. Jenže EU (a WHO) si digitální covid pasy oblíbila a chce je nadále používat…,“ podivuje se Zuzana Krátká.

Vakcíny mají nežádoucí účinky. Ale pozor, byla to dezinformace

Jedna z kapitol nese název „Boj proti zavádějícím informacím a dezinformacím a úloha sociálních médií“. Zdůrazňuje se v ní, že dezinformace jsou stále se vyvíjejícím problémem, který může negativně ovlivnit demokratické procesy a společenské debaty ovlivňující všechny oblasti politiky, podkopat důvěru občanů v demokracii a odradit od evropské spolupráce a solidarity. Evropský parlament zároveň v bodě 321 uznává, že informační prostor potřebuje kvalitnější ochranu, neboť během pandemie došlo k rychlému nárůstu zavádějících informací a dezinformací na sociálních sítích i v tradičních sdělovacích prostředcích. „Úředníci EU se obávají názorů lidí, kteří kritizují předkládaný konsenzus. Je zakázáno o něm pochybovat, jenže nikdo už pořádně neví, co je a co není dezinformace. Společnost má za úkol s dezinformacemi o covidu a očkování bojovat, ale vlastně se během té bitvy ukázalo, že mnohé z těch tvrzení žádnými dezinformacemi nejsou,“ namítá Zuzana Krátká.

Příkladem je konstatování, že vakcíny jsou bezpečné a efektivní, a tvrdit, že mají nežádoucí účinky, byla dezinformace. Přesto na jiném místě dokumentu se uvádí, že vakcíny mají nežádoucí účinky, a autoři naléhavě žádají Komisi, členské státy a výrobce, aby transparentně informovali o možných nežádoucích účincích očkovacích látek včetně známých nežádoucích účinků zjištěných agenturou EMA, a aby o tom, stejně jako o prospěšnosti a účinnosti očkování, informovali důsledně, komplexně a koordinovaně, a zaručili tak bezpečnost pacientů. „Ale protože narativ o potřebnosti očkování není možné opustit, má tato transparentnost sloužit k tomu, aby se povedlo další občany nechat se očkovat. Takže o kousek dál je uvedeno, že tím se bude ‚předcházet váhavým postojům k očkování, zavádějícím informacím a dezinformacím‘,“ kroutí imunoložka nevěřícně hlavou.

Praktičtí lékaři si už s covidem hlavu nelámou, úředníci ano

Pro veřejnost covid skončil na podzim 2022, lidé zcela v klidu žijí svým běžným životem. Ale pro EU je covid nekončící hrozbou. Autoři dokumentu „vyzývají k zachování shromažďování údajů o onemocnění covid-19 a dohledu nad ním, aby se zmírnily jakékoli případné budoucí hrozby pro veřejné zdraví, způsobené šířením tohoto onemocnění, a k urychlenému vytvoření celoevropské platformy pro genomický dozor a sekvenování s vhodnými systémy varování“. Oboje je ale velmi nákladné a není zřejmé, k čemu to bude dobré. „Copak si autoři nevšimli toho, že z covidu se stala zcela běžná viróza, která se již nijak neliší od jiných typů respiračních onemocnění? Obyvatelstvo je promořené možná více než chřipkou. Z pohledu praktických lékařů už není důvod si s covidem lámat hlavu,“ říká pro ParlamentníListy.cz Zuzana Krátká.

„Rizikoví pacienti jsou podobně jako u jiných infekcí senioři a chronicky nemocní lidé. A u nich – a je úplně jedno, zda jsou, nebo nejsou proti covidu očkovaní – je třeba hlavně léčit symptomy a hlídat jejich hlavní onemocnění. Pro mne je záhadou, proč bychom měli nadále investovat obrovské množství času a hlavně financí na to, abychom pro někoho v EU sbírali o covidu další data. Navíc děravá. Vím o čtyřech osobách v mém okolí za poslední měsíc, které měly potvrzený covid. Nikdo o tom nikam nepíše, testují se doma nebo u lékaře jen antigenním testem, případně to poznají podle typické ztráty čichu a chuti. Je iluzorní si myslet, že EU dostane nějaká použitelná data o počtech pacientů. Možná orientačně počet hospitalizací s covidem, ale je otázka, do jaké míry ještě nemocnice toto hlásí. Takže z mého pohledu jde jen o lukrativní byznys IT nebo farmaceutických firem,“ míní imunoložka.

Ve zvráceném ‚světě za rouškou‘ už znovu žít nechci

Při pročítání zprávy užasla nad konceptem „jedno zdraví“. „Tento přístup vychází z předpokladu, že se nově objevují infekční choroby přenosné ze zvířat na lidi, a účinnými opatřeními musíme lidstvo (a zvířectvo a rostlinstvo?) před chorobami chránit víc než kdy dříve. Covid-19 podle autorů jednoznačně ukázal, že zdraví lidí, zvířat, rostlin a životního prostředí je neoddělitelně propojeno a je třeba se jím zabývat důsledně a komplexně a plně dodržovat přístup ‚jedno zdraví‘. „Nové infekce čas od času přirozeně vznikají a příroda se nás ptát nebude, jestli s tím souhlasíme, nebo ne. Jestli zase začne WHO, potažmo vedení EU, nařizovat řízenou ochranu ‚zdraví lidstva‘, nevím, kolik lidí bude ještě chtít po zkušenosti s covidem spolupracovat. Já v takovém zvráceném ‚světě za rouškou‘ podruhé žít nechci. Daň v podobě ztráty imunity k ostatním nemocem, kterou společnost zaplatila, byla už dost velká,“ zdůrazňuje spoluzakladatelka SMIS – Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků, které vzniklo v reakci na pandemii koronaviru.

Podotýká, že dokument nezůstává u covidu, nekoncentruje se jen na předcházení pandemiím, ale přelévá se na jiná aktuální témata. Takže čtenář náhle zjistí, že „mezi základní příčiny pandemií patří tytéž globální změny životního prostředí, které vedou ke ztrátě biologické rozmanitosti a krizi vyvolané změnou klimatu, a že riziko pandemií lze výrazně snížit omezením lidských činností, které jsou příčinou ztráty biologické rozmanitosti, znečištění a globálního oteplování.“ A vzápětí se dostane pozornosti „zlepšení zdraví zvířat, které je cestou ke zlepšení lidského zdraví“.

Existuje snaha řídit život všem lidem podle jedněch pravidel

„Vůbec netuším, k čemu tento dokument je. Je v něm patrná silná vazba na prohlášení Světové zdravotnické organizace WHO, silná tendence žít v globálním světě, řídit život lidem na celém světě podle jedněch pravidel a zcela potřít suverenitu jednotlivých států a skupin obyvatel. Doufám, že od snu k realizaci je ještě dlouhá cesta. Protože neexistuje univerzální zdraví pro všechny a nelze měnit přírodní procesy. Můžeme se jim jen přizpůsobit. Opravdu se nedokážeme poučit po zkušenostech s covidem a opatřeními zavedenými během této doby?“ ptá se Zuzana Krátká řečnicky.

Aspoň malou dávku optimismu přináší krátká pasáž, která se nazývá Menšinové stanovisko. „Tam se dostaly body navržené kritiky proticovidových opatření a vakcinace. Bohužel, na ně asi zřejmě nebude brán zřetel,“ myslí si imunoložka. Autoři tohoto stanoviska konstatují, že je chybou, že nebylo možné nahlédnout do nezveřejněných kupních smluv na očkovací látky; že nebyly zveřejněny SMS zprávy, které si vyměnilo vedení EU s generálním ředitelem společnosti Pfizer. Dále zdůrazňují, že ředitel společnosti Pfizer pro mezinárodní trhy uvedl, že společnost Pfizer před uvedením své očkovací látky na trh nevěděla, zda se podaří zabránit přenosu viru a zda bude imunizace dostatečná.

Celí se třesou na to, si opatření z dob covidu zopakovat

Upozorňují také na cenzuru ze strany sociálních médií, namířenou proti kritickým vyjádřením k proticovidovým opatřením. Připomínají výskyt mnoha pacientů, kteří trpí důsledky vedlejších účinků očkovacích látek proti covidu a vyzývají k uznání „postvakcinačního syndromu“, který je důsledkem očkování vakcínou proti covidu. Požadují, aby dodavatelé očkovacích látek proti covidu nesli plnou odpovědnost za případné vedlejší účinky, a požadují spravedlivou náhradu škody v případě, že dojde k poškození v důsledku proticovidových opatření a očkovacích látek proti covidu. Autoři tohoto stanoviska dále požadují, aby řízení budoucích pandemií nevedlo k porušování základních práv, a žádají, aby byl zřízen vyšetřovací výbor. „Bohužel zastánců těchto vět bylo málo,“ lituje Zuzana Krátká.



Mezi řádky dokumentu jako by prosvítalo přesvědčení, že pokud by se nějaká podobná pandemie v blízké době opakovala, postup by byl během ní ze strany Bruselu dost podobný tomu, čemu jsme byli vystaveni více než dva roky od března 2020. „Ti se celí třesou na to, si to zopakovat. Otázka je, jestli jim na to lidé skočí. Anebo zda už prozřeli a podruhé si to líbit nenechají. Děláme maximum pro to, aby se probudili, ale to buzení je horší než se Šípkovou Růženkou,“ dodává závěrem odbornice v klinické laboratorní diagnostice.

