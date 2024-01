„Tupci!“ Nejdříve Mitrofanov, teď i Honzejk „onálepkoval“ část národa. Neprošlo to jen tak

reklama

„ANO najelo po okamurovsku na referenda. Takže řekněme jasně, že představa, že by se mělo o všem, včetně komplikovaných geopolitických otázek, permanentně hlasovat, přičemž hlas tupce by měl stejnou váhu jako hlas specialisty v oboru, je prostě příšerná,“ poznamenal komentátor Petr Honzejk.

Právě tato slova vyvolala nespokojenost u europoslance Jana Zahradila (ODS), který se k tomu vyjádřil na sociální síti X.

„Ukázka elitářského populismu. Komentátor Petr Honzejk má za ‚příšerné’, že by o některých tématech měli rozhodovat (tedy hlasovat) i ‚tupci‘ místo ‚specialistů v oboru‘. Kdo je ‚tupec‘, asi určí anketa čtenářů Hospodářských novin. Nebo raději jen novinářů, i čtenáři jsou riziko,“ napsal Zahradil.

„Teď přijde oblíbené kontra pana Honzejka à la ‚naučte se napřed rozumět psanému textu‘,“ dodal.

Ukázka elitářského populismu.

Komentátor @PetrHonzejk má za “příšerné”, že by o některých tématech měli rozhodovat (tedy hlasovat) i “tupci” místo “specialistů v oboru”.

Kdo je “tupec”, asi určí anketa čtenářů @hospodarky. Nebo raději jen novinářů, i čtenáři jsou riziko. pic.twitter.com/dWkcHz7S0x — Jan Zahradil (@ZahradilJan) January 13, 2024

Na Zahradilova slova zareagoval advokát Radek Pokorný. „Tak schválně, pojďme si zahlasovat, zda nemají europoslanci vysoký plat a jestli si občané myslí, že mají, tak ať půlku vrátí. Svěříte se do rukou referenda (mimochodem, obdivovatel VK horuje za referenda, svět se v p… obrací)?“ zeptal se.

Tak schválně, pojďme si zahlasovat zda nemají europoslanci vysoký plat a jestli si občane mysli, ze mají, tak ať půlku vrátí. Svěříte se do rukou referenda (mimochodem, obdivovatel VK horuje za referenda, svět se v p… obrací)? — Radek Pokorny (@tomasek2006) January 13, 2024

„Jj. Pak bychom si mohli i odhlasovat, jestli by neměl být nějaký strop na hodinové sazby v soukromých právních kancelářích, že?“ odvětil Zahradil.

Honzejkův tweet pak komentoval i právník Tomáš Nielsen. „ Přesně. Jen napište, kdo má být ve sněmovně, ušetříme za volby. Přeci nenecháme složité věci rozhodovat plebsu. Je fajn, že se z novinářů z dob demokratických stali soudci. Teď vážně – to jste opravdu tak namyšlený pablb, že to myslíte vážně, nebo chcete rozjet nějakou diskusi?“ uvedl.

Přesně. Jen napište, kdo má být ve sněmovně, ušetříme za volby. Přeci nenecháme složité věci rozhodovat plebsu. Je fajn, že se z novinářů z dob demokratických, stali soudci. Teď vážně - to jste opravdu tak namyšlený pablb, že to myslíte vážně, nebo chcete rozjet nějakou diskusi? — Tomas Nielsen (@TomasNielsen1) January 11, 2024

„Ten člověk vůbec nechápe podstatu demokracie. Pokud by platil jeho výrok, měl by být coby naprostý tupec od jakéhokoli rozhodování odstaven především on. Ale my jsme demokrati, tak mu to právo neupřeme,“ zareagovala pak v diskusi u Jana Zahradila na Honzejkův výrok novinářka Angelika Bazalová.

Ten člověk vůbec nechápe podstatu demokracie. Pokud by platil jeho výrok, měl by být coby naprostý tupec od jakéhokoli rozhodování odstaven především on. Ale my jsme demokrati, tak mu to právo neupřeme. — Angelika Bazalová - Mainstream (@GeGvendy) January 13, 2024

Před nedávnem se nelibě k voličům ANO a SPD vyjádřil pro změnu komentátor Práva Alexandr Mitrofanov. Nazval voliče ANO a SPD jako vrozeně malé , mentálně plaché a duševně zakrslé.

