„Tvrdá data z celého světa ukázala, že víra ve svatý vpich nijak nechrání ani před infekčností ani před onemocněním,“ říká Okamura a vyzývá k uznávání protilátek

Sněmovna dnes projednávala uznávání protilátek jako další ze způsobů prokázání bezinfekčnosti, jenže jak uvedl předseda SPD, bylo to bez úspěchu. „Od počáteční covidové hysterie se vláda i jiné strany později posunuly k bezmezné víře ve všemocnou a svatou injekci. Republikou i světem proběhla mediální ideologická kampaň, která tvrdila, že očkování je tečka za covidem. Našly se miliony lidí, kteří tomu uvěřili. Tvrdá data z celého světa ukázala, že víra ve svatý vpich nijak nechrání ani před infekčností ani před onemocněním. To byl tvrdý dopad na zem a z tečky se stala dvojtečka,“ uvedl Okamura na svém Youtube kanále.

Lidé, kteří covid prodělali, mají díky tomu většinou silnější přirozenou imunitu a ptají se, proč by měli být diskriminovaní oproti těm, kteří byli očkováni. „A tady teď neřešme to, že rizikové skupiny, doufejme, bude očkování chránit před těžkým průběhem. Data ze světa bohužel ukazují, že mnohdy tomu tak není, což může být dané tím, že nové mutace samozřejmě účinkují na očkované i neočkované stejně nebo tu jsou i data, že někde na tom očkovaní byli dokonce hůře. Stačí se podívat na reinfekce v proočkovaných zemích a je celkem jasno,“ říká Okamura.

A se svými statistikami byl i konkrétní. „Ke včerejšku jsme tu měli celkem 1 684 881 lidí, kteří byli pozitivně testovaní. To samozřejmě neznamená, jakkoli se to propaganda snaží podsouvat, že byli nemocní. A co těch zbylých osm a půl milionu lidí? Podle některých odborníků zhruba 5 milionů bylo infikováno, ale neměli žádné nebo malé komplikace. Vyvozují z toho to, že tady je velké procento lidí, kteří má protilátky. To není celá pravda. Mnoho z těchto lidí prošlo v minulosti nějakým jiným coronavirovým onemocněním a jejich paměťové buňky díky tomu umí vytvářet rychle protilátky,“ uvedl předseda SPD.

„Zajímavé je, že se nemluví o tom, proč v principu to je tak, že pokud se člověk potká s nebezpečným virem vytvoří si protilátky a poté když ho vir neohrožuje, tak množství protilátek klesá, jelikož jsou zbytečné. To klíčové je schopnost paměťových buněk v případě další infekce rychle vytvořit nové učinné protilátky. Všichni známe příměr, který říká, že účinnější, než dát chudému rybu, je naučit ho ryby chytat. Tady je to to samé - není důležité, zda tělo má ryby, tedy protilátky, ale zda se naučí ryby chytat, tedy vytvářet protilátky a zabíjet viry, dodává.

Podle něj je tady pak další skupina lidí, těch je prý tři a půl milionu lidí, kteří mají tak silnou imunitu, že vir jim nepronikne do organismu, jejich tělo vir už na sliznici zlikviduje, aniž by se stihly vytvořit protilátky.

Mezi lidi s protilátkami patří i neočkovaný Tomio Okamura, tomu to ani vzhledem k protilátkám, které má, lékařka nedoporučila.

Závěrem přišel k jedinému účinnému plošnému řešení. „Není to injekce, ale celoživotní zdravý životní styl, který pomůže posilovat imunitu. To je ta nejúčinnější prevence nemocí. Je skutečně tristní, že skutečná primární prevence předcházení nemocem u nás neexistuje. Brožura, o které pan premiér říká, že ji vymyslel, v tomto ohledu také žádnou prevencí není. Propagace nejúčinnější prevence nemocí není v tom, že chodím často k lékaři na prohlídku, ale v tom, že se chovám tak, abych neonemocněl, řádně spím, jím zdravé věci, mám dostatek správného pohybu na čerstvém vzduchu a hlavně, že žiju bez stresu a strachu, v dobré náladě. Mnozí asi neuvěříte, i pouhý úsměv nebo polibek zvyšuje obranyschopnost organismu. A naopak nedostatek spánku zvyšuje až o desítky procent riziko, že onemocníte respirační chorobou,“ varuje Okamura.

Místo zákazu tělocviku nebo zpěvu ve školách by měla být na místě masivní podpora všech aktivit, které posilují tělo i ducha.

„Ne stres, ne diktát, ale svoboda a spokojený život. To je ta nejlepší prevence. Umřeme dříve či později všichni a jediné, o co tu jde, zda ve strachu a totalitě, nebo v dobré náladě. Pojďme volit to druhé,“ uzavřel předseda SPD.

