„U Moravce fakt nebudu“. Velký střet Fialy s Babišem se chystá v neděli na Primě

reklama

Srovnání státníků před očekávaným duelem nabídl pro CNN Prima News Bývalý premiér Jiří Paroubek měl ve svém srovnání obou státníků jasno. „Babiš je svým životním příběhem lídr. Je to člověk, který je zvyklý řídit a vést velké kolektivy lidí. Andrej Babiš rozuměl například ekonomické problematice mnohem hlouběji než Petr Fiala,“ uvedl.

K současnému premiérovi Fialovi je naopak velmi kriticky. „Petr Fiala rozhodně není schopen vedení lidí. Je to spíše komunikátor, což by možná stačilo v době před krizí, ve které jsme permanentně již tři roky počínaje covidem přes válku na Ukrajině. Teď je v nejhorším okamžiku své kariéry, kdy přichází s balíčkem opatření, která budou nepopulární a jsou připravená chaoticky,“ popsala někdejší výrazná osobnost české politiky.

Expremiér a exministr financí Jan Fischer hovořil k rozpočtové politice vlád obou premiérů. „Vláda Andreje Babiše byla obdobím nebývalé výdajové expanze, narůstání rozpočtového schodku a systematického nalévání peněz do rozpočtů. Objektivně musíme říct, že to byla vláda, která čelila covidu a ten si vyžádal další výdaje ze strany státu. Některé analýzy ukazují, že možná jen třetina výdajů navíc šla opravdu na řešení covidu a jeho důsledků. Byla to rozpočtová nezodpovědnost a výdajová rozpustilost,“ řekl.

Příkladem populistické politiky bylo podle něj přidání jednorázové pětitisícovky každému důchodci bez ohledu na jeho sociální postavení. „Neobstojí ani argument, že patříme k nejméně zadluženým státům v EU, pokud jde o podíl dluhu na HDP. Byla to tehdy pravda, ale dynamika zadlužování je dnes v důsledku Babišovy vlády jedna z nejvyšších,“ doplnil.

Kabinet Petra Fialy tak neměl jednoduchou výchozí pozici, míní Fischer. „Fialově vládě nezbývalo nic jiného, než se deklarovat jako vláda rozpočtové odpovědnosti a tento vývoj dále netolerovat a zastavit. Měla to ale zase s ohledem na zevní faktory složité kvůli ruské agresi na Ukrajinu. Vyžadovalo to řešení ukrajinských uprchlíků, solidaritu a pomoc. Méně v pořádku ale je, že Fialova vláda nesmírně dlouho vyčkávala s přípravou ozdravného balíčku. Nevím, na co čekala,“ sdělil.

Zkritizoval i samotná opatření. „U samotného balíčku či snížení valorizace penzí bych uvítal větší konzistenci, lepší komunikaci a hlavně větší koncepčnost v opatřeních, aby si vláda ujasnila, zda chce levný stát a nízké daně, nebo drahý, sociální stát a potom vyšší daně,“ vysvětlil Fischer.

Exministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) hovořil o tom, jak se oba premiéři dokázali vypořádat s vnějšími vztah. „Andrej Babiš měl velkou snahu být viditelný a aktivní na evropské scéně a nakonec se vždy dohodl, přestože se na domácí scéně snažil působit, že proti krokům Evropské unie brojí,“ uvedl.

Současný předseda vlády je podle něj mnohem více konsensuálním politikem. „Petr Fiala je velký zastánce evropské integrace a spíše sleduje hlavní kurz dění, než aby za každou cenu chtěl zaujmout na politické scéně,“ doplnil.

Téma zdravotnictví rozebral šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt. U Babiše by v této otázce jako plus vnímal, že vložil v době covidu velké peníze do zdravotnictví, které ho stabilizovaly v těžké situaci, kdy klesaly výkony a zvýšily se náklady. „Z této razantní změny žije zdravotnictví dodnes. Jako negativum vidím, že vnášel chaos svými unáhlenými hnutími mysli, čímž komplikoval práci ministru zdravotnictví,“ dodal.

Jiný přístup podle něj zvolil právě Babišův nástupce. „Pozitivním u Fialy je, že nechal ministra pracovat. Negativní však je, že to nechává až moc být. Ministry nijak neúkoluje, nevytváří tlak, aby se něco pohnulo či zlepšilo. Byl málo aktivní, zatímco Babiš byl až příliš hyperaktivní,“ popsal Cikrt.

Velkým tématem je také důchodová reforma. Bývalá předsedkyně komise pro spravedlivé důchody a neúspěšná prezidentská kandidátka Danuše Nerudová uvedla, že hnutí ANO ji nepodporovalo. „Byla jsem předsedkyní pro spravedlivé důchody ve vládě Andreje Babiše a musím říct, že hnutí ANO to od počátku nepodporovalo. Co vzešlo z komise a mělo podporu napříč politickým spektrem, tak Babiš nikdy nepředložil jako vládní návrh, protože to vzniklo z pera tehdy sociálně demokratické ministryně Jany Maláčové, nikoliv z pera ministra hnutí ANO. Jediné, co z toho vzešlo, byla pětistovka výchovného,“ uvedla pro CNN Prima News.

Co se týká dnešní důchodové reformy, tento návrh Nerudová podporuje. „Obsahuje spoustu věcí, které připravila má komise. Pevně věřím, že na rozdíl od kabinetu Andreje Babiše, to bude posláno do Poslanecké sněmovny jako vládní návrh. Mrzí mě však, že součástí není zásadní reforma třetího pilíře, protože bez toho nebude systém fungovat,“ doplnila k Fialově vládě.

První duel Petr Fialy a Andreje Babiše po téměř dvou letech odvysílá CNN Prima News v neděli 4. června od 11 hodin. Ukázat se podle odhadu některých politologů bude chtít hlavně lídr opozičního hnutí ANO Andrej Babiš.

Ten pozvání do pořadu Otázky Václava Moravce dlouhodobě po zážitcích s ním odmítá. Babišovi se nelíbil styl, jak s ním Václav Moravec hovoří a že mu nedává žádný prostor se vyjadřovat. „Mluvil se mnou úplně stejně, jako když jsem chodil do jeho Otázek Václava Moravce. Nemělo to smysl, protože vás nenechá říct ani jednu větu.“

Připomněl, že Moravce po těchto zkušenostech dopisem v říjnu 2020 obeznámil s tím, že do jeho debat nadále chodit nebude. Následně se ve videu ukazuje záznam z předvolební superdebaty lídrů politických stran před volbami do Poslanecké sněmovny z roku 2017, jak „nezávislý“ moderátor Moravec Babiše nenechá domluvit a zajímá se, zda se chce Babiš zapsat do historie jako „první trestně stíhaný premiér České republiky“.

Podobné chování Babiš zaznamenal i u dalších tehdejších moderátorů ČT: „Celkově má Česká televize zajímavé pořady – Reportéři ČT, 168 hodin, Interview ČT24, kde mě paní Witowská, která se tvářila jako nezávislá redaktorka, dehonestovala," uvedl Babiš a dodal: „Takže určitě pochopíte, a to můžete sledovat, když chodí pan Havlíček nebo paní Schillerová do Události, komentáře, do jiných pořadů, jak to bylo před volbami a po volbách, že je to dvojí metr,“ doplnil.

Poté, co se začalo proslýchat, že by se Fiala a Babiš měli střetnout na obrazovkách komerční televize, pozvala Babiše Česká televize do aktuálního vysílání Otázek Václava Moravce, do duelu s premiérem Petrem Fialou (ODS). Babiš z výše uvedených důvodů opět přijít odmítl. I přesto však dál běžela upoutávka, že „byli pozváni“ Babiš a Fiala, ale Babiš již nabídl záskok, a sice místopředsedu hnutí ANO a šéfa poslaneckého klubu hnutí ANO Karla Havlíčka.

Šéf hnutí ANO situaci posléze opět vysvětloval a upozorňoval lidi, aby se Českou televizi nenechali manipulovat. „Prosím vás, nenechte se zmanipulovat Václavem Moravcem. V neděli v jeho pořadu fakt nebudu. Máme skvělou akci v Brně, kde od 14 hodin na Zelném trhu pořádáme rodinný den, a určitě tam dorazte. Bude to rozhodně větší zábava. Pan Moravec moc dobře ví, že od roku 2020 do jeho aktivistického a antibabišovského pořadu nechodím a nepřijdu ani nikdy v budoucnu. Jasně jsem mu to napsal v dopise už 18. 2. 2020, znovu 13. 3. 2023 a opakovaně jsem to sdělil i veřejně. Tím, že mě avizuje jako jednoho z hostů, si zase jen dělá alibi, aby si mohl přátelsky pokecat s premiérem Fialou a společně na mě mohli útočit. Jinak by určitě pozval stínového premiéra Karla Havlíčka, o což jsem ho i v dopise požádal. To by se ale asi nehodilo,“ napsal ke své neúčasti v pořadu.

„To je dobře, že vám, Václave Moravče, můžu posloužit jako alibi. Ale nemusíte to tajit, všichni vědí, že si s panem premiérem chcete jen přátelsky pokecat na čtyři oči,“ uvedl expremiér Andrej Babiš na Twitteru.

Před nedělním společným duelem se Petr Fiala a Andrej Babiš viděli v pátek u prezidenta Petra Pavla. Babiš si v minulosti stěžoval, že s ním předseda vlády nekomunikuje, a proto iniciativu prezidenta uvítal. Společně zde jednali o zahraniční politice Česka. Konkrétně se například řešila situace v Evropě, v Schengenu, řeč byla i o rozšiřování Evropské unie a Severoatlantické aliance. „Všichni mají podobné názory,“ řekl Novinkám Babiš.

Šéf hnutí ANO zde zároveň avizoval, že na rozdíl od páteční tiskové konference zřejmě Partie s Fialou v tak příjemné atmosféře již probíhat nebude. V Partii se bude vyjadřovat mimo jiné k financím a k rozpočtu. „Vyjádřím se k tomu v neděli na Primě, protože bych jinak narušil tuto příjemnou atmosféru,“ uvedl Babiš na společné tiskové konferenci na novinářský dotaz ohledně schodku státního rozpočtu, který se v květnu prohloubil na rekordních 271,4 miliardy korun.

Psali jsme: Dneska šetří. Tenkrát řvali: Dejte víc! Holík z SPD zavzpomínal, co prováděl demoblok Fiala a Babiš u jednoho stolu s Pavlem? Toto padlo v ČT Prezident Pavel se sejde s Fialou a s Babišem, témata nejsou známa „Klausova podržtaška.“ „J*blo jí.“ Na Miroslavu Němcovou prší dál a dál

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama