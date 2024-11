„Ukrajina? Rusové měli oprávněné obavy.“ Trump jí dává vysokou funkci

Staronový americký zvolený prezident Donald Trump dál šlape na plyn. Budoucí americký prezident znovu ukázal, že dokáže překvapit. Poté, co na pozici šéfa Pentagonu nominoval Petea Hegsetha, spolupracovníka televize Fox News, který v minulosti sloužil v Národní gardě, šokoval celý svět podruhé. Na pozici šéfky Národní zpravodajské služby navrhl Tulsi Gabbardovou, televizní moderátorku televize Fox News, která byla do 11. října 2022 členkou Demokratické strany, ale v ten den z ní na protest proti politice strany vystoupila.

Gabbardová vystudovala soukromou Havajskou tichomořskou univerzitu s titulem bakalář věd v oboru Obchodní administrativa. V roce 2002 ve svých 21 letech byla zvolena do Havajské sněmovny reprezentantů za Demokratickou stranu a stala se tak nejmladším zvoleným zákonodárcem v historii Havaje a USA. Post zastávala do roku 2004, kdy se dobrovolně přihlásila do služeb Národní gardy v Iráku. Má vojenskou hodnost podplukovnice v záloze. Tulsi Gabbardová byla první samojská Američanka a první hinduistka v Kongresu Spojených států. Členkou dolní komory Kongresu se stala v roce 2012.

Není bez zajímavosti, že Gabbardová se na začátku své politické kariéry postupně distancovala od konzervativních postojů převzatých od otce. Stala se podporovatelkou homosexuálních manželství a práva na potrat. Proto byla dlouho považována za sociálně-liberální političku.

Na mezinárodním poli kritizuje Pákistán a Saúdskou Arábii. Na druhé straně o syrském diktátorovi Bašaru Asadovi v roce 2019 řekla, že „není nepřítelem Spojených států“. V domácí politice usilovala o zvýšení minimální hodinové mzdy na 15 dolarů a mimo jiné usilovala o vyřazení marihuany ze seznamu kontrolovaných látek.

CNN o Gabbardové napsala, že tato žena podobně jako Trump projevuje úctu k americké armádě a ctí její sílu, ale je velmi opatrná v tom, kdy ji použít. CNN to interpretuje tak, že se řadí do tábora izolacionistů. Ze své pozice bude Gabbardová dohlížet na 18 různých agentur. Mezi nimi i CIA. „Vím, že Tulsi přinese nebojácného ducha, který definoval její slavnou kariéru, do naší zpravodajské komunity, bude bojovat za naše ústavní práva a zajistí mír silou,“ poznamenal na její adresu Trump.

Pokud jde o válku na Ukrajině, Gabbardová má za to, že Rusové měli legitimní obavy o svou bezpečnost a kdyby se administrativa Joea Bidena chovala před únorem 2022 jinak, k válce nemuselo dojít.

„Této válce a utrpení by se dalo snadno předejít, kdyby Bidenova administrativa/NATO jednoduše uznaly legitimní bezpečnostní obavy Ruska týkající se vstupu Ukrajiny do NATO. Vstup by znamenal, že síly USA/NATO jsou přímo na ruských hranicích,“ napsal Gabbardová na X v únoru 2022.

Proti její nominaci do křesla šéfky Národní zpravodajské služby se postavila republikánská kongresmanka Abigail Spanbergerová. Dříve pracovnice CIA.

„Jako bývalá důstojnice CIA jsem viděla, jak muži a ženy z americké zpravodajské komunity každý den nasazují své životy pro tuto zemi – a jsem zděšena nominací Tulsi Gabbardové do čela Národní zpravodajské služby. Nejenže je špatně připravená a nekvalifikovaná, ale pracuje s konspiračními teoriemi a zdvořile diskutuje s diktátory jako Bašár-al-Asad a Vladimir Putin. Jako členka sněmovního výboru pro zpravodajské služby jsem hluboce znepokojena tím, co tato nominace předznamenává pro naši národní bezpečnost,“ poznamenala republikánka na sociální síti X.

As a Member of the House Intelligence Committee, I am deeply concerned about what this nomination portends for our national security.



My Republican colleagues with a backbone should speak out. (3/3) — Rep. Abigail Spanberger (@RepSpanberger) November 13, 2024

