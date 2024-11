„Co je to k*rva za chlapa?“ Trump převezl vojáky i novináře

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 89% Neprospěje 5% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 15800 lidí

Pete Hegseth na sebe přitom v show Shawna Ryana, což je známý americký televizní producent stojící za několika úspěšnými seriály a také bývalý voják, prozradil, že ho ve Washingtonu považují za extrémistu.

Ukázalo se to prý, když měl jako příslušník Národní gardy střežit Joea Bidena během jeho inaugurace v lednu 2021. Jenže najednou přišel rozkaz, že Hegseth, veterán z Afghánistánu a Iráku, prezidenta střežit nebude. Proč? Kvůli tetování, které nosí na prsou. Budoucí Trumpův ministr obrany ho ve vysílání ukázal na kameru.

Někdo z Washingtonu si před inaugurací Joea Bidena dal tu práci, prošel Hegsethovy sociální sítě a zjistil, že má na hrudi vytetovaný kříž.

„Někdo z DC prohledal moje sociální sítě, našel tetování, použil ho jako záminku k tomu, aby mě nazval bílým nacionalistou, extrémistou, a jmenovitě konkrétně mně byl zrušen rozkaz střežit inauguraci, protože jsem byl považován za potenciální hrozbu,“ prohlásil Hegseth na kameru.

Zdůraznil přitom, že kříž je symbol křesťanství, a proto nechápe, proč by komukoli měl vadit kříž vytetovaný na jeho hrudi.

Pete Hegseth on being labeled an extremist for a cross tattoo on his chest by his own unit. Full episode releases today at 12:30PM CST. @PeteHegseth pic.twitter.com/5suhIG4hSE — Shawn Ryan Show (@ShawnRyanShow) November 7, 2024

Ve stejné show promluvil Hegseth o bezpečnostní situaci ve světě. V prvé řadě zdůraznil, že dokud byl Trump prezidentem, Rusko si nedovolilo zaútočit na Ukrajinu a Čína a Írán se držely zpátky. Ale když Trump v úřadě skončil, přišla válka na Ukrajině, přišlo zapojení Severokorejců do této války, došlo na teroristické akce velkého rozsahu, došlo na velká čínská vojenská cvičení kolem Tchaj-wanu.

Hegseth je toho názoru, že hlavní hrozbou pro Spojené státy je Čína.

„Čína buduje armádu speciálně zaměřenou na porážku Spojených států amerických,“ prohlásil mimo jiné budoucí ministr obrany s tím, že v Pentagonu všichni dobře vědí, jak si stojí Spojené státy a Čína. Válečné hry, které Pentagon testuje, dopadají podle Hegsetha stále stejně. „Ve všech válečných hrách Pentagonu jsme s Čínou prohráli,“ oznámil.

Pentagon velmi dobře ví, kolik má k dispozici lodí, velmi dobře ví, co má k dispozici Čína, a ví také, kolik má k dispozici mužů, a tak dále.

„Celá naše strategie je založena na využití letadlových lodí. Kdekoli na zemi. Ano, vím, že máme jadernou triádu, ale letadlové lodě jsou velkou součástí naší strategie. A pokud 15 hypersonických střel může zničit našich 10 letadlových lodí v prvních 20 minutách konfliktu, jak by se to asi vyvíjelo dál?“ ptal se Hegseth.

Kdyby byl na místě Rusů, Íránců a Číňanů, jen by tiše nechal Joea Bidena, aby dál oslaboval armádu Spojených států. Podle Hegsetha Biden přesně tohle dělá. A kdyby se prezidentkou stala Kamala Harrisová, Hegseth by na místě Číny a Ruska nechal tuto ženu dál ničit americkou armádu a až by byly ozbrojené síly USA maximálně oslabeny, tak by udeřil.

Ale prezidentem je Trump a tady Hegseth nabídl jiný scénář. I tady by si na místě Ruska a Číny vyhlédl nejslabší moment, ale který to je? „První den Donalda Trumpa v úřadě prezidenta,“ poznamenal kandidát na příštího šéfa Pentagonu s tím, že Trump jako staronový prezident okamžitě zastaví oslabování americké armády a začne situaci měnit k lepšímu, takže šance Číny začnou klesat. Jenže podle Hegsetha bude i nadále platit, že Čína bude až příliš silná.

Hegseth má za to, že Čína považovala celé 20. století ze protičínské. NATO, Světovou banku a jakoukoli jinou mezinárodní instituci považovala za protičínskou a připravila si velký strategický plán, který ve 21. století tuto situaci změní.

„Nejprve musíte vyhodit předsedu sboru náčelníků,“ řekl Hegseth, má za to, že Spojené státy jsou zaneprázdněny jinými záležitostmi a tohle všechno spoustě Američanů uniká, což je z jeho pohledu také důvod, proč je Čína tolik napřed. Ale to neznamená, že by to Američané měli vzdát, složit ruce do klína a čekat až budou poraženi. Hegseth je absolutně přesvědčen, že USA nesmějí ustat v úsilí tuto situaci zvrátit.

A pokud se má situace změnit, pak je podle Hegsetha třeba v prvé řadě vyhodit nejvyššího vojenského představitele – předsedu sboru náčelníků generála C. Q. Browna.

Politická korektnost a přílišná diverzita v armádě podle Hegsetha oslabuje ozbrojené síly Spojených států.

War Games



Pete Hegseth: "China's building an army specifically dedicated to defeating the United States of America."@PeteHegseth pic.twitter.com/vc3rbWY56h — Shawn Ryan (@ShawnRyan762) November 7, 2024

Server Politico upozornil, že experti na obranu nemají z nominace nového ministra obrany příliš velkou radost. Mírně řečeno. „Hegseth je nepochybně nejméně kvalifikovaným kandidátem na ministra obrany v americké historii,“ poznamenal pro Politico jeden z obhájců veteránů. Washington byl prý Trumpovým výběrem přímo „šokován“. Všeobecně se prý čekalo, že si Trump do Pentagonu vybere nějakého zkušeného zákonodárce, nebo někoho ještě zkušenějšího v otázkách obrany.

„Kdo je k*rva ten chlap?“ vypálil lobbista obranného průmyslu, kterému byla ponechána anonymita, aby mohl mluvit otevřeně. Poznamenal, že doufal v „někoho, kdo má skutečně rozsáhlé zázemí v oblasti obrany. To by byl dobrý začátek“.

