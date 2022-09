„Usaďte Ursulu! Šílenec.“ Babiš odpálil Fialu, lipskou burzu i Brusel

reklama

„Hnutí ANO dnes před Sněmovnu předstupuje s návrhem na vyslovení nedůvěry vládě. Ten důvod je prostý. Premiér Fiala a jeho ministři nezvládají řídit naši zemi. Nejenže dopustili jmenování korupčníka do čela zahraniční rozvědky, ale zejména se jim energetická krize absolutně vymkla z rukou. Kvůli naprosté nečinnosti vlády hrozí České republice energetický armagedon, totální zhroucení ekonomiky a rozsáhlé sociální nepokoje. Místo toho, aby si to vláda přiznala, hodila ručník do ringu a podala demisi, vzala si za rukojmí vlastní občany i české firmy, které do propasti chystá stáhnout s sebou. Tady už nejde o výměnu jednoho ministra, ať je to arogantní pan Síkela, zkorumpovaný pan Rakušan, chaotický pan Válek nebo absentující pan Stanjura, celá vláda v čele se slabým a bezradným premiérem Fialou musí skončit,“ poznamenal úvodem svých slov Babiš.

„Je to vláda postavená na lhaní, aroganci, přezíravosti, neschopnosti, organizovaném zločinu a korupci. Jediným hmatatelným výsledkem této vlády je mezinárodní ostuda, organizovaný zločin ve vládě a bezprecedentní pokles životní úrovně napříč celou společností. Rodin s dětmi, samoživitelek, důchodců, studentů, zaměstnanců, živnostníků i podnikatelů. Tato vláda je národní katastrofa. Toto je vláda, která ve svém programovém prohlášení slibovala, že bude vládou změny, změny pro budoucnost. S vaší vládou, pane premiére, nemá naše země žádnou budoucnost,“ zmínil Babiš.

„Fialova vláda už napáchala nenapravitelné škody. Selhala na plné čáře. Tragicky podcenila celou situaci. Ještě v březnu, na začátku krize, neudělala narozdíl od drtivé většiny evropských vlád vůbec nic. Jen seděla, čekala a v klidu pozorovala: Jak se roztáčí inflační spirála, jak raketově rostou ceny energií a potravin, jak lidem mizí celoživotní úspory doslova před očima, a jak občané chudnou. Kvůli neschopnosti a bezradnosti Fialovy vlády se dneska už nebavíme o tom, jestli se vyhneme nárazu do zdi, ale jak moc tvrdý ten náraz bude. Energetická krize už začíná rozkládat naši společnost. Lidé nezvládají platit za energie, některé firmy a podniky to už zabalily, a to nás zima ještě teprve čeká,“ dodal Babiš.

„Už vám, pane premiére, nedůvěřuje 78 procent lidí. Takže gratuluji, dosáhl jste na první místo v nedůvěryhodnosti v celé Evropě. Stejně tak jste dokázal, že naši občané při zohlednění kupní síly mají bezkonkurenčně nejdražší elektřinu v Evropské unii. V Praze je elektřina dražší než v Londýně, Kodani nebo Berlíně. Kontrakty na elektřinu jsou teď mnohonásobně dražší, cena pro nás dokonce začátkem týdne překonala hranici 1000 euro, teda nějakých 25 tisíc korun za MWh. A před rokem to bylo 90 euro. Podobné je to u zemního plynu, jehož cena před pár dny dosáhla historických maxim kolem 346 euro za MWh. Před rokem to bylo 30,“ dodal Babiš.

Vyjeďte z malostranských paláců, rozhorlil se Babiš

„Jsme průmyslová země a ty firmy to neutáhnou. Nevěří vám, pane premiére, 97 procent podnikatelské veřejnosti. Jestli začnou ve velkém bankrotovat firmy, lidé ztratí práci, tak se spustí dominový efekt, na jehož konci bude hluboká hospodářská recese, jakou nikdo z nás nepamatuje. Poslední ani nebude muset zhasínat, protože už dávno nebude čím svítit. Česká republika čelí bezprecedentní krizi. Vláda má necelý měsíc na to, aby se důkladně připravila na zimu. Ale co dělala ta vláda doposud? Přestaňte už konečně vysílat signály, debatovat a schůzovat, a začněte konečně něco dělat. Včera už bylo pozdě. Na poplach dnes bijí všichni. Občané, živnostníci, malé i velké firmy, průmysl, železnice, nemocnice, školy, sociální služby, samospráva. Dokonce i vaši vlastní hejtmani vás naléhavě žádají, abyste přestali sedět s rukama v klíně a konečně začali lidem a firmám efektivně pomáhat,“ sdělil Babiš, že to jako opozice tvrdí už od března či dřív.

„Vyjeďte ze svých malostranských paláců mezi lidi. Poslechněte si na náměstích, co je trápí, čeho se bojí a co řeší. Poslechněte si ty příběhy matek samoživitelek, které se rozhodují mezi tím, jestli koupí dětem svačinu, nebo zaplatí nájem. Poslechněte si seniory, kteří celý život tvrdě dřeli, jak jim ani jejich celá penze nestačí na zaplacení záloh na energie. Poslechněte si podnikatele, kteří hážou ručník do ringu, protože tu vaši drahotu už neutáhnou. Antibabiš složenky nezaplatí, jak říká paní Schillerová. Kdybyste projeli republiku křížem krážem jako já, 205 zastávek, moc dobře byste věděli, s čím se lidé potýkají,“ uvedl Babiš.

„O co víc se bojíte vytáhnout paty z Prahy, o to víc dovedete rozdávat knížecí rady. Jak mají lidé přečkat zimu,“ rýpl si do předsedkyně Pekarové Adamové Babiš. „Paní předsedkyně Sněmovny radí lidem si pořídit svetr, a když jim bude zima, tak si navléci svetry dva,“ podotkl.

„Je pět minut po dvanácté. Začněte už konečně něco reálně dělat. Krize se sama od sebe nevyřeší. Ale to vyžaduje práci, tah na branku, rozhodování, řízení. To jsou všechno pojmy, které neznáte,“ rozčílil se Babiš. „Když je krize, pane premiére, neexistuje dovolená na chorvatské Riviéře. Když je krize, maká se od rána do noci, někdy i přes noc, sedí se v Praze,“ pokračoval. „Pan premiér má svoji vlastní zemi na háku, protože to jediné, co je zajímá, je to, jak se co nejdéle udržet u koryt,“ dodal.

„Kvůli vám zdražuje i pivo! O co méně pracujete, o to vytrvaleji lžete. Lhali jste, že vyřešíte zadlužování. Lhali jste, že nebudete zvyšovat daně. Lhali jste, že nenecháte firmy padnout. Lhali jste, že plynu bude dost. To není o zásobnících. To je o tom, že Evropa má na zásobách jenom 21 procent své celoroční spotřeby plynu,“ pokračoval Babiš. „Neustále lžete lidem do očí. Lžete jim ráno, v poledne i večer,“ dodal.

Evropské předsednictví! Obletěl bych celou Evropu, řekl Babiš

„Máte obrovskou výhodu, máte předsednictví. Měl jste obletět celou Evropu. Já bych ji obletěl. Vy jste převzali předsednictví, které my jsme připravili. Tři roky jsme ho připravovali,“ řekl Babiš. „Teď máte obrovskou výhodu! Je neuvěřitelné, že polský premiér, to je země, která má 40 milionů obyvatel, konečně místo vás mluví o emisních povolenkách a úřednice Ursula von der Leyen, kterou mám rád, to je fajn, to normálně zabije. Vždyť to jsou úředníci. Vždycky jsme říkali, že Evropská rada má řídit Evropu!“ poznamenal Babiš.

„Proč nikdo v Evropě nemluví o míru? Lidé by si přáli, aby byl mír, ale zatím to tak bohužel nevypadá,“ dodal také expremiér Babiš. „Co ten Green Deal? Žádný Green Deal jsme nepodepsali a já jsem byl s Morawieckim, domluvil jsem a prosadil, že závazek snížení emisí je průměr všech členských zemí, 55 procent,“ dodal s tím, že Green Deal zabije Evropu – a také hovořil o tom, že uhlí je nad zlato.

„Když se Ursula von der Leyenová stala předsedkyní Evropské komise, letěla do Paříže – a potom letěla do Varšavy. V4 prosadila strašně moc věcí. Ale vám samozřejmě kolegové, kolegyně Pekarová, která řekla, že Maďaři nemají volit Orbána, a pan Bartoš vám zakázali se stýkat s Maďarskem, tak proč pan Stanjura byl teď na návštěvě u ministra financí Vargy a ptal se ho, jak má navyšovat daně a jak to tedy publikum přijme a jaký je ten marketing? V4 je pryč, výsledky nejsou žádné, takže co budeme dělat? Vypadá to, že od příštího ledna tady budeme jezdit na koňských povozech,“ řekl Babiš.

„Vy můžete dneska argumentovat, že kolik stojí elektřina... Nevím, 600? Ale měl byste argumentovat tím, za kolik vyrábí například ČEZ v jaderných elektrárnách elektřinu. Všichni se topí v miliardách, desítkách miliard zisku. A vy? Nic se neděje. A proč jste neusadil Ursulu? Já vím, že Evropská komise má ty peníze a že je všechno naruby. Že by Evropská rada měla řídit Evropskou komisi. Ale paní Ursula řekla: Morawiecki, máš smůlu. Tak svolejte tu radu. Trvejte na tom, aby zrušili tu směrnici. Ano, je to 100 eur, je to strašně moc, i když se to zdá být málo. Ale to vaše pokrytectví, jak jste mě kritizoval a teď neděláte nic,“ pokračoval Babiš.

Šílenec Timmermans! Kde je Greta? Ptal se Babiš

„Jak funguje Evropa... Komise, ta má prachy, oni často určují a říkají, kdo je dobrý v Evropě – a co to Polsko? Teď zvedli tu vlajku protiruskou, a je to v pohodě. To je Evropa, to jsou úředníci. Úředníci nikým nevolení. My jsme poslali Jourovou do Evropy. Premiéři a prezidenti Evropy mají rozhodovat, a ne že si tady paní Ursula namaže polského premiéra na chleba. Nazdar. Odchod. A víte proč? Když jsme hráli Game of Throne, to byl boj o fleky... Dohoda z Osaky, že Timmermans bude předsedou. Tak V4 získala další země, aby zkrátka ten šílenec Timmermans nebyl. A je tam Ursula. Ta asi políbila prsten těm zeleným fanatikům v Evropském parlamentu... Kde je ta Greta? Proč nekřičí ta Greta? Protože řeší Izrael...“ dodal Babiš.

Babiš také zopakoval, že je nutné vyvést ČEZ z lipské burzy. „Měli jste zastropovat jako Slováci. Bojovat za ty emisní povolenky. A to jste měli udělat. Neudělali jste nic. Nechápu, když to Slováci udělali... Vy se nebavíte? Ale vždyť jste mohl zavolat Hegerovi, jak to tam mají, nebo tam mohl jít pan Síkela? Dividendu jste si nevzali a místo toho, abyste si vzali tu dividendu, tak jste půjčili, nebo chcete půjčit ČEZu 75 miliard. Proč? Ten systém lipské burzy, nebo každé burzy je šílenej. Takže když on prodá za 200 a na burze je 600, tak to musí cashově dokrýt. A proto všichni potřebují desítky miliard. A proč to děláte? Stáhněte to z burzy, svolejte valnou hromadu, vyplaťte si dividendu, zastropujte to, zakažte vývoz. Jenom na licence. Je to jednoduché, manažerské rozhodnutí,“ poznamenal Babiš. ČEZ se podle něj topí v penězích a ještě se mu půjčuje. „Já nechápu, na co čekáte. Vždyť tam máte 70 procent! Tak dupněte nohou a proti 30 menšinovým akcionářům... Nikdy jste to neměli privatizovat, vážená ODS,“ dodal Babiš. „Víte, proč je tak drahá ta burza? Je správně, když říkáte, že je potřeba to odpojit. Protože jádro, náklad na výrobu 30 euro, uhlí 100–120 a plyn 600 euro. A proto je tam 600 euro, protože někdo někde v Evropě vyrábí z putinovského plynu. Z toho plynu, proti kterému jste chtěli bojovat!“ dodal Babiš.

