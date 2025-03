„Úsměv na rtech a napřažený fakáč.“ Zahradil končí v ODS. Fiala ponižován

Po 34 letech členství oznámil europoslanec Jan Zahradil svůj odchod z ODS. Jako důvod uvedl stále se prohlubující rozdíly mezi jeho postoji a současným směřováním ODS, jež je součástí vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Ve straně skončí posledním dnem března.

Zahradil informoval o svém rozhodnutí prostřednictvím sociální sítě, kde zveřejnil dopis, který zaslal předsedovi ODS a premiérovi Petru Fialovi. „Včera, na svoje narozeniny, jsem napsal předsedovi ODS Petru Fialovi dopis. Dnes, na jarní rovnodennost, si jej přečetl, tak myslím, že si jej už můžete přečíst také. Není dlouhý,“ uvedl Zahradil.

„Vážený pane předsedo, dovol, abych tě informoval, že k 31. březnu tohoto roku přestanu být členem ODS, když mé členství, po téměř 34 letech, automaticky zanikne nezaplacením členských příspěvků,“ napsal Zahradil.

Zveřejněný dopis vysvětluje hlavní důvody jeho odchodu. Podle Zahradila se propast mezi jeho názory a postoji současného vedení ODS v posledních měsících ještě rozšířila. „Zdá se, že většina zbylé členské základny, až na výjimky, je naopak se stávajícím politickým kursem ODS ztotožněna,“ doplnil.

Zahradil také uvedl, že v letošních volbách nebude hlasovat pro koalici Spolu.

Předseda ODS Petr Fiala na Zahradilovo rozhodnutí reagoval pro Novinky s tím, že jeho odchod může pomoci jemu i straně.

Zahradil patřil k výrazným postavám euroskeptického křídla ODS, dlouhodobě kritizoval některé politiky Evropské unie i směřování vlastní strany. Jeho odchod tak může být dalším signálem proměny ODS, která se pod vedením Petra Fialy profiluje jako proevropská a pevně ukotvená v hlavním proudu evropské politiky.

Zahradilovo rozhodnutí nenechalo chladnými ani politické komentátory a politiky, kteří jeho odchod hojně komentují na sociálních sítích.

Bývalý poslanec KSČM Jiří Dolejš vnímá situaci jako součást širšího vývoje v ODS. „Čas dozrávajících proměn. Jan Zahradil se chlubí zánikem svého členství v ODS a změnou svých volebních preferencí,“ uvedl na platformě X.

Politolog Jiří Pehe ve své reakci přemítá nad tím, kam budou směřovat další Zahradilovy kroky, a odhadl, že povedou k Motoristům: „Zahradil odchází z ODS. Dá se tipnout, že k Motoristům.“

Naopak ze Zahradilova odchodu z ODS neskrýval Pavel Šafr z Forum24.cz nadšení. „Konečně, to trvalo.“

Zatímco někteří se zaměřili na samotného Jana Zahradila, další vnímají jeho odchod jako důsledek slabého vedení strany Petrem Fialou.

„Tak dlouho se otálí s vaším vyhozením, až se vítr otočí a vy odejdete s úsměvem na rtech a napřaženým fakáčem. Fakt mě ta neschopnost Fialy prosazovat autoritu z pozice konsolidované moci irituje. Od vás dobrá práce i načasování. Kam to bude? ANO, nebo Motor jako nezávislý?“ zajímal se komentátor a influencer Ondřej Tesárek.

Mnozí lidé se shodli, že Zahradilův odchod byl jen otázkou času. „To se dalo očekávat,“ zaznělo v několika komentářích. Jiní připomínali, že Zahradil v ODS vydržel překvapivě dlouho, vzhledem k názorovým rozdílům s aktuálním vedením strany.

Objevily se i komentáře, že situace vypadá jako začátek „rozpadu ODS v přímém přenosu“, jak napsal jeden z diskutujících. Jiní Zahradilovi děkovali za rozhodnutí, označovali to za „čestné, rozumné a logické“, a přáli mu úspěch v další politické kariéře: „Je to škoda pro ODS. Ale ať se rozhodnete pro jakýkoli další krok, věřím, že budete úspěšný.“

V diskusi pod vyjádřením premiéra Petra Fialy pro Novinky, kde napsal, že odchod Jana Zahradila může být dobrý krok pro obě strany, se objevila řada ostrých reakcí – především na adresu současného vedení ODS.

„Fiala ukradnul ODS a naprosto ji zničil. Udělal z ní politickou progresivistickou partaj založenou na PR a lžích – stranu, která žije jen setrvačností z minulosti. Nechápu, jak tuto sebranku může vůbec někdo volit. A Zahradil udělal jen dobře.“

Diskutující také zmínili, že Zahradil je lepším politikem, než jeho již bývalý stranický šéf: „Zahradilovi nesahá bývalý profesor Fiala, ze kterého se stal neschopný, aktivistický a přitom současně slabošský a zákeřný politik, ani po kotníky. Fiala značku ODS úplně zničil.“

Jan Zahradil byl členem Občanské demokratické strany téměř 34 let – od roku 1991 až do svého odchodu v březnu 2025. V Evropském parlamentu působil nepřetržitě 20 let, od roku 2004 do roku 2024. Předtím byl také poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a to v letech 1998 až 2004.

