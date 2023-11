„Už tam nevkročím!“ Muž z ČT proti hospodě, kde Izraelcům nenalili. Ale je to jinak

Posílat izraelské hosty v české pivnici „do hajzlu“? Tak to ne! Radnice Prahy 1 se rázně ozvala. A tím to neskončilo. Muž z ČT hodlá pražskou hospodu bojkotovat. Ačkoliv se zřejmě o antisemitismus nejednalo.

Napětí panuje i v Praze. Nejen kvůli demonstracím obou táborů, které prošly českým hlavním městem. V Praze 1 došlo k případu, kdy jeden z číšníků z pivnice U Hrocha odmítl obsloužit skupinku izraelských hostů. Z radnice Prahy 1 okamžitě zaznělo, že podobné antisemitské projevy nebude tolerovat.

„Radnice Prahy 1 zásadně odmítá antisemitismus a jakékoliv jeho projevy nebude v žádném případě tolerovat. Městská část vyvodí důsledky v návaznosti na incident z minulého týdne, kdy výčepní v restauraci U Hrocha na Malé Straně odmítl obsloužit skupinu Izraelců. Incidentem se zabývá Policie ČR,“ oznámila radnice.

„Podobné chování je absolutně nepřijatelné, zejména ve světle situace, kdy je doslova celý svět otřesen brutálním, nelidským útokem teroristů z Pásma Gazy na Stát Izrael a povražděním mnoha jeho civilních obyvatel,“ uvedla starostka první městské části Terezie Radoměřská.

Starostka očekává, že se vedení pivnice zachová, jak se sluší a patří a vyvodí z incidentu patřičné důsledky. Pokud ne, radnice podle ní zváží vypovězení nájemní smlouvy. Zvlášť když podle svědků izraelští hosté žádali o obsloužení opakovaně a opakovaně byli odmítnuti.

CNN Prima News dokonce tvrdí, že obsluha poslala hosty „do hajzlu“.

„Výčepák se na nás pohrdavě podíval a odsekl dost nepříjemným způsobem, že nám pivo nenalije. Když jsme se zeptali na důvod, tak řekl, že prý došlo. Jenže potom vesele točil půllitry dalším zákazníkům. Pak jsme se začali trochu hádat. Vypadlo z něj, že ho s*reme našimi demonstracemi, a ať jdeme do hajzlu,“ uvedl jeden z hostů.

Ondřej Soukup z Českého rozhlasu prozradil, že v minulosti pivnici také navštěvoval. A zjistil, že jak šel čas, byl personál tohoto podniku čím dál drsnější.

„Já sám patřím ke generaci, která věděla, že ‚můj hostinský je můj pán‘. Dodnes hlasitě zdravím při vstupu do hostince, protože když jsem to před čtvrt stoletím v Malých Svatoňovicích neudělal, tak jsem to pivo jednoduše od pana Haška nedostal. Jenže u Hrocha už to bylo za čárou. Rozumím, že si obsluha chce umravnit cizince, zvyklé na popíjení vestoje, aby se vůbec mohla dostat ke stolům. Ostatně, nad výčepem je napsáno, že stojící se neobsluhují. Jiná věc je, že uplatňování tohoto pravidla je výrazně výběrové a záleží od úrovně známosti příslušného člověka s obsluhou. Jenže jiná věc je zdůvodnění. Před osmi lety patrně stejný výčepní vyhodil moje ukrajinské známé s tím, že Ukrajince a Poláky neobsluhuje. Někdy těsně před covidem mi říkal můj španělský známý, který vládne základy češtiny, že mu stejný člověk řekl, že když neumí pořádně česky, tak ať neleze do české hospody,“ napsal Soukup na sociální síti Facebook.

Jedením dechem dodal, že do této pivnice přestal chodit, neboť nemá potřebu chodit tam, kde je výčepním „debil“.

Ke kauze napsal pár slov i reportér České televize Jiří Hynek. „Neuvěřitelné, bral jsem tu hospodu za velmi liberální a přívětivý prostor pro všechny včetně politiků různých stran. Pokud se neomluví, sem já už nikdy nevkročím,“ oznámil.

