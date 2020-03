„V Brně došel heroin!“ Postarejme se o narkomany, hrozí šíření nákazy, padlo

reklama

Matěj Hollan, první místopředseda hnutí Žít Brno a v minulém volebním období náměstek primátora, na svém facebooku sdílel příspěvek o bezdomovcích a Brně. Jindřich Vobořil, český odborník na drogovou problematiku, uvedl jednání Akční skupiny k bezdomovectví a koronavirru v Brně slovy: „V Brně došel heroin.“ To prý může dle Hollana znít jako vtip, ale vtip to není, jak upozornil.

„Pokud nechceme čelit velkým sociálním a zdravotním problémům, je nutné uživatelům této drogy zajistit dostatek substituce, protože závislost je jako nemoc, nejde jen tak najednou vysadit,“ napsal. Prý to ani jinak nebylo veselé jednání. „Když se smutně koukám na Prahu, kde Adam Zábranský, Milena Johnová a Stepan Ripka získávají pro lidi bez domova jeden hotel či hostel za druhým, tak v Brně jsme už bohužel zase v pravěku a maximum, co je město zatím ochotno řešit, je stanové městečko pro pár desítek lidí, a kasárna...“ popsal problémy bezdomovců.

To je prý málo a nebude to dlouhodobě fungovat. Pokud prý nechceme zničit sociální a zdravotní systém tím, že se nákaza roznese mezi lidmi bez domova a mezi sociálními pracovníky. „Je nutné těch několik set lidí minimálně po dobu krize ubytovat, a to v takových podmínkách, aby tam chtěli. Magistrát to ale bohužel nechce řešit. My to zkoušíme po vlastní ose, ale bez města to nedáme. Pro jistotu – děláme to primárně pro tzv. majoritu. Kolaps sociálního a zdravotního systému bude mít dopady na nás na všechny,“ pravil Hollan.

V komentářích upozornil kupříkladu Oleg Olegovič na článek Extra.cz, který ukazuje, jak narkomani v nouzi jsou z nedostatku drog agresivní a jak házejí po lidech roušky či vložky. Na to Hollan odpověděl, že je to velký problém, který se bude navyšovat, pokud stát nezajistí dodávku drog.

Vítězslav Kopřiva se nad tím však podivil. „"... ano, je to velkej problém, kterej se bude navyšovat, pokud stát nezajistí dodávky drog"? Nemyslíte to vážně? Není to prdel?“ tázal se.

Tomáš Daubner odpověděl: „Ano chápete to správně, rozdávat heroin, rozdávat byty, rozdávat, rozdávat, rozdávat. Peniaze rastu na stromoch, ak si date heroin.“

„Jenom nevím, kolik Žít Brno z dealingu odsypává Efkám,“ dodal Kopřiva.

Pavel Nygrýn však upozornil, že když závislí nedostanou substituty, tak se máme připravit na bezdůvodné násilí a vandalismus a „šíření dalších zajímavých chorob (protože krev). To je sice ideologicky nemilé, ale pragmaticky bohužel zřejmé,“ napsal.

