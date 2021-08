„V h*vno se vše obrací. Biden. Střílet!“ Zabíjel bin Ládina. A včera řádil a řádil

reklama

O'Neill, člen elitní jednotky Navy SEALs v letech 1996–2012, je velmi aktivní na sociální síti Twitter. Poslední dva dny je tento patrioticky naladěný muž v nedobrém rozpoložení, což se promítá i do povahy jeho veřejných prohlášení. Své zklamání dal najevo už jen tím, jak upravil svůj popisek u twitterového účtu. „Jen chlápek, co za tuto zemi bojoval úplně bez důvodu,“ píše tam nyní.

Ještě před včerejším projevem amerického prezidenta Joea Bidena se O'Neill pozastavil nad tím, jak mohou vrcholní politici (a nejen oni) pochopit a interpretovat vývoj války. „Pokud na sobě máte oblek a kravatu, o válce se pletete,“ napsal.

If you are wearing a suit and tie, you’re wrong about war. — Robert J. O'Neill (@mchooyah) August 16, 2021

I agree with you, sir. Why did you oppose my team going to kill bin Laden? Asking for a bunch of dead Americans. https://t.co/6twLcqhcEx — Robert J. O'Neill (@mchooyah) August 17, 2021

O prezidentu Bidenovi nemá O'Neill vůbec valného mínění. Jeden z jeho dalších tweetů je poměrně strohý: „Prezident USA je katastrofa,“ napsal muž, který byl dvakrát vyznamenán Stříbrnou hvězdou za chrabrost v boji.

Ohledně dalšího postupu v Afghánistánu má O'Neill také jasnou představu. Stačilo by prý spustit rychlou a údernou akci. „Nechte seskočit 5 tisíc rangerů nad Bagrámem. Obsaďte Kábul. Zabijte každého, koho uvidíte. Problém vyřešen.“ „Chcete vyhrát? Začněte mě poslouchat,“ vyzval.

Jump 5,000 Rangers into Bagram. Take Kabul. Kill everyone you see. Problem solved. — Robert J. O'Neill (@mchooyah) August 16, 2021

Want to win? Start listening to me. — Robert J. O'Neill (@mchooyah) August 16, 2021

Zatímco svět oblétaly záběry nešťastných Afghánců na kábulském letišti, prchajících před bojovníky Tálibánu, kteří právě obsazovali Kábul, O'Neill situaci komentoval jednoznačně: „Toto je nejhorší porážka USA v historii. Náš nejpopulárnější prezident se vytratil.“ A pokračoval: „Tálibán je v prezidentském paláci v Kábulu. Proč to tam právě teď nebombardujeme?“

This is the worst loss in American history. Our most popular president has vanished. Prove me wrong. — Robert J. O'Neill (@mchooyah) August 16, 2021

Taliban leadership is in the presidential palace in Kabul. Why aren’t we bombing it right now? — Robert J. O'Neill (@mchooyah) August 16, 2021

Ke způsobu vlády americké strany demokratů také příliš vlídný nebyl. „Vše, čeho se demokraté dotknou, se v h*vno obrátí. Dokažte mi opak,“ napsal.

Everything Democrats touch turns to shit. Prove me wrong. — Robert J. O'Neill (@mchooyah) August 16, 2021

Své si O'Neill řekl i k pandemii koronaviru, ze které tálibánci očividně přílišný strach nemají. „Tálibánci nenosí roušky! Dostaň je, Fauci! Vážně. Jeď do Afghánistánu. Hned," posmíval se válečný veterán přednímu medicinskému poradci Bílého domu.

The Taliban aren’t wearing masks! Go get em Fauci! Seriously. Go to Afghanistan. Now. — Robert J. O'Neill (@mchooyah) August 16, 2021

