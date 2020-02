„Václave, teď jsem s jazykem na vestě získal 20 miliard. Neberte mi radost.“ Havlíček se v ČT pošťuchoval s Moravcem

reklama

„Dobrý den, pane vicepremiére. Omlouvám se, že budu zkracovat všechny vaše funkce, abychom stihli pořad za 60 minut,“ přivítal Moravec Havlíčka, jenž je ve vládě zodpovědný vedle dopravy, průmyslu, obchodu a vicepremiérování i za inovace. Havlíček se po tomto úvodu lehce mračil.

Krajským a okresním komunikacím by prý chtěl ulevit tím, že se budou rychle převažovat kamiony a bude se zjišťovat, jestli nejezdí po českých silnicích přetížené.

„Tu debatu vedeme hlavně s křížkem po funuse, možná tři roky po tom, co jsme ji měli vést,“ pustil se Půta do Havlíčka. Když máme nový mýtný systém, bude s ním prý možné sledovat i přetíženost komunikací nižších tříd. Problémy prý dělá policie, která nechce povolit dopravní značky tam, kam by se podle Půty hodily, aby kamiony zůstaly na dálnicích a nejezdily po silnicích druhých a třetích tříd.

Havlíček přislíbil, že tahanice s policií bude řešit na vládě.

Hejtman by se inspiroval na Slovensku, kde zpoplatnili i přetížené silnice nižších tříd a tím motivovali řidiče kamionů zůstat na dálnicích a silnicích prvních tříd. Podle hejtmana už mohla být hotová studie, která by ukázala, které silnice jsou přetížené, a které ne. Tato studie mohla být hotová v roce 2017, když vláda rozhodovala, které silnice 1. tříd zpoplatnit, zdůraznil Půta.

Ministr Havlíček odmítl kompletní zákaz pro kamiony na silnicích druhých a třetích tříd. „Tím bychom mohli způsobit v určitých úsecích i kolaps obslužnosti. Je to o cedulích, je to o váženích,“ bránil se Havlíček. „Já bych chtěl pana ministra poprosit, aby se zajímal o to, jak to funguje např. na Slovensku,“ požádal Půta člena vlády, aby hledal inspiraci okolo nás, když máme stejný mýtný systém jako na Slovensku.

Poté konstatoval, že máme i jiný problém. „My máme tak vysoké limity na přetíženost vozidel, že najdou tak jedno, dvě vozidla přetížená,“ upozornil Kudrna. Ocenil však, že náklady na nový mýtný systém jsou nižší než na systém původní.

Ministr Havlíček ve vysílání přislíbil, že do voleb v roce 2021 chce transformovat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v akciovou společnost, aby si mohla spoustu úkonů dělat a nemusela všechny úkony zadávat externím firmám. Kdyby snad ŘSD Havlíček netransformoval, prý si ho Moravec může pozvat a kritizovat ho, že nesplnil plán.

Kudrna však upozornil, že je o tom třeba vést i diskusi, protože pokud z ŘSD uděláme akciovou společnost, musíme si prý mimo jiné položit otázku, kde si bude půjčovat peníze. Ale to není jediná otázka, na kterou bychom měli hledat odpověď.

Moravec poté přehodil debatní výhybku k financím na dopravu. Havlíček prozradil, že bude do dálnic investovat 106 miliard v příštím roce, oproti 87 miliardám letošním. Jen za poslední týden prý Havlíček získal 20 miliard navíc oproti letošnímu roku. Moravec mu okamžitě připomněl, že vzhledem k vysoké inflaci to není nijak závratná suma.

A Havlíček hned oponoval: „Václave, já jsem teď s jazykem na vestě získal za poslední týden 20 miliard korun a mám z toho radost, tak mi ji neberte, prosím,“ žádal Havlíček.

Jedním dechem dodal, že dnes se staví jeden kilometr dálnice za poloviční cenu než ještě před pár lety, než přišlo k moci hnutí ANO Andreje Babiše.

Půta upozornil, jak to vypadá v Polsku.

„Polsko se před deseti lety rozhodlo, že svou dálniční síť dobuduje, dalo tomu prioritu a dneska, když někdo jede do Varšavy, tak může být velmi překvapen,“ upozornil Půta s tím, že v Česku je to trochu jinak. Na dopravu se podle jeho názoru dávají jen peníze, které zbydou, ale tímto způsobem nebudeme mít dálniční síť dobudovanou ani za dalších 30 let.

Havlíčkovi také vyčetl, že už je třetím ministrem v řadě, se kterým mluví o penězích na silnice druhých a třetích tříd, aby je bylo za co opravovat. Půta by ocenil, kdyby bylo systémově dáno, že kraje dostanou na tyto opravy např. 4 miliardy. Havlíček dal okamžitě najevo, že 4 miliardy na opravy silnic druhých a třetích tříd nedostane. Něco prý zkusí získat, ale 4 miliardy to velmi pravděpodobně nebudou.

Půta ho obratem požádal, aby kraje dostaly osm miliard navíc z daní z maziv a pohonných hmot, které v tuto chvíli tečou jen do státní kasy, ale nikoli do krajských pokladen. Profesor Kudrna v této věci Půtu podpořil. „Ty silnice – dvojky a trojky – jsou ve velmi špatném stavu,“ varoval Kudrna.

Minstr poté prozradil, že by rád posílil pravomoci Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) tak, aby za práci Fondu opravdu někdo nesl odpovědnost a aby se neopakoval průšvih s e-shopem na dálniční známky. Ten měl původně stát asi 400 miliard korun, ale teď bude stát asi tak 130 miliard.

V závěru pořadu Havlíček oznámil, že chystá velkou reorganizaci na Ministerstvu dopravy, počítá v ní mj. se zavedením odboru ve vodní sekci, ale také se sekcí kosmickou. Celý úřad by prý chtěl zefektivnit.

