„Válka proti Vánocům.“ Bidenová se prořekla před dětmi. Neuniklo pozornosti

První dáma USA Jill Bidenová byla během každoroční akce „Hračky pro děti“ (Toys for Tots), pořádané v Bílém domě v rámci kampaně Námořní pěchoty v záloze, opravena dětmi za své úvodní přání „Happy Holidays“ (Šťastné svátky). Když všechny přítomné přivítala těmito slovy, několik dětí ji důrazně upozornilo, že by měla říct „Merry Christmas“ (Šťastné Vánoce). Jill Bidenová jejich opravu přijala a s úsměvem zopakovala „Šťastné a veselé Vánoce“. Během svého projevu zdůraznila, že všichni přítomní by si měli zapamatovat, že jsou milováni, a dodala, že na dětech záleží mnoha lidem – od rodiny a přátel až po prezidenta a ji samotnou. Svůj projev pak už, poučena dětmi, zakončila přáním „Veselé Vánoce a šťastné svátky“.

Tento drobný incident však vyvolal značnou pozornost na internetu, kde konzervativní komentátoři oslavovali a chválili děti za jejich „opravdu vánočního ducha“, informoval server FoxNews. Někteří pak využili příležitost ke kritice Jill Bidenové, kterou obvinili z vedení „války proti Vánocům“. Sociálně konzervativní skupiny a osobnosti, jako například bývalá plavkyně NCAA Riley Gainesová, se přidaly k oslavám „epické reakce“ dětí.

Jill Biden's war on Christmas: "Hello kids, happy holidays!"

„I děti to chápou!“ napsala na X plavkyně Gainesová, která vešla ve známost vedle plavání i kritikou účasti transgender plavkyně Liy Thomasové, která jako transgender žena soutěžila v ženských kategoriích. Od té doby Gainesové často vystupuje na konzervativních platformách, jako je Fox News, a spolupracuje s organizacemi podporujícími tradiční hodnoty.

Většina Američanů, bez ohledu na politickou orientaci, Vánoce slaví a dodržuje s nimi spojené tradice. Rozdíly spočívají spíše v přístupu k tomu, jak se Vánoce prezentují na veřejnosti. Odpor k některým z vánočních tradic vychází z rozdílných přístupů k inkluzi. Demokraté v USA považují za důležité zahrnutí všech skupin obyvatelstva Ameriky, včetně těch, které Vánoce neslaví, jako jsou například židé či muslimové. Fráze „Happy Holidays“ (Šťastné svátky) se tedy používá jako univerzálnější přání pro všechny. Republikáni a konzervativní političtí komentátoři ji ovšem chápou jako potlačování křesťanských tradic.

„Jsme zpátky,“ napsala na X i sociálně konzervativní katolická skupina CatholicVote.

Konzervativní komentátoři tak událost v Bílém domě interpretovali jako symbolický odpor vůči širším kulturním změnám kolem vánočních tradic.

„Dítě právě opravilo Jill Bidenovou,“ napsal s úsměvem k události v Bilém domě komentátor Benny Johnson.

„JE TU NADĚJE DO BUDOUCNA! Dítě dnes v Bílém domě opravilo Jill Bidenovou poté, co řekla ‚Happy Holidays‘, na ‚Happy Christmas‘,“ spokojeně konstatoval na sociální síti X komentátor David J. Harris Jr.

