„Vance rozdrtil Walze.“ Po bitvě viceprezidentů příklon k Trumpovu muži. Co se stalo při debatě?

Oba kandidáti na viceprezidenta v debatě diskutovali o hlavních tématech letošních prezidentských voleb ve Spojených státech amerických, kterými jsou imigrace, daně, potraty, krize na Blízkém východě, změna klimatu a celkový stav americké ekonomiky.

Nejvypjatější moment nastal podle agentury Reuters ke konci, kdy Vance přímo neodpověděl na otázku, zda by uznal letošní volby v případě Trumpovy prohry. Walz na to reagoval obviněním Trumpa, že svými nepravdivými tvrzeními o volebním podvodu z roku 2020 podnítil dav, který 6. ledna 2021 zaútočil na Kapitol, aby zabránil certifikaci Bidenova vítězství.

Podle okamžitého průzkumu společnosti SSRS pro CNN byli voliči, kteří sledovali debatu viceprezidentských kandidátů Tima Walze a J. D. Vanceho, těsně rozděleni v názoru na to, kdo si vedl lépe. Po debatě 51 % diváků hodnotilo Vanceho výkon lépe, zatímco 49 % preferovalo Walze. Přestože před debatou se očekávalo, že Walz odvede lepší práci (54 ku 45 %), Vance během debaty překonal očekávání a posílil svou image, zejména v oblasti kvalifikace pro prezidentský úřad.

Walz byl nadále vnímán pozitivněji a jako kandidát, který lépe odpovídá potřebám voličů, ale Vance si získal respekt tím, jak obhajoval svého prezidentského kandidáta. Oba byli vnímáni jako kvalifikovaní pro případné převzetí prezidentského úřadu, Walz s 65 % a Vance s 58 %.

Jako o „vyrovnané“ píše o debatě i server BBC a podle všeho debata nejlépe posloužila právě republikánskému kandidátovi na viceprezidenta. „Pokud byl Vance vybrán, protože dává ideologické maso na kosti Trumpova konzervativního populismu, v úterý večer jim také vtiskl zdvořilou a pokornou tvář,“ píše BBC s tím, že Vance se během debaty také několikrát rozčiloval kvůli tomu, že považoval za nespravedlivé ověřování faktů ze strany moderátorů CBS.

Ačkoliv podle BBC debata viceprezidentů možná nebude mít významný dopad na výsledky listopadových voleb, Vanceův „silný výkon“ pravděpodobně povzbudí republikány a posílí jeho postavení v rámci strany.

„Myslím, že je zřejmé, že Vance na body Walze poráží poměrně výrazně. Také vystupuje mnohem méně protivně než jeho značka. I to je výhra,“ napsal na X Jonah Goldberg, šéfredaktor konzervativního magazínu The Dispatch.

I think it's obvious that on points, Vance is beating Walz pretty decisively. He's also coming across much less obnoxious than his brand. That's a win too.

I also won't be shocked if the focus groups/polls are far more evenly split than a lot of Vance boosters or Walz bashers…