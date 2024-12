„Vánoční megapodvod.“ Zlost nad oznámením Fialy. Chce „zavařit“ příští vládě?

Již nyní jsou emisní povolenky terčem kritiky za to, že zdražují energie a skrze ně úplně všechno, zboží, služby i bydlení. To ovšem zřejmě nebude nic proti novému systému ETS 2. Ten má dle ČT obchodování s povolenkami rozšířit například i na silniční dopravu nebo vytápění budov.

Fialova vláda chce zavedení systému odložit a také ho upravit, aby začal platit nejdříve v roce 2028. Premiér tvrdí, že je potřeba „zreálnit ekologické cíle, aby neměly negativní vliv na celou ekonomiku“. „Budeme přesvědčovat naše kolegy v EU, aby se přidali k našemu návrhu odložit účinnost systému ETS 2 na rok 2028. Do té doby chceme zavést silnější ochranu proti prudkému růstu cen energií,“ řekl premiér. Prý nechce dopustit nárůst nákladů pro domácnosti, průmysl i podnikatele. Odklad jen o rok je pak z důvodu, aby se zvýšila šance, že dojde ke kompromisu.

Odsunutí platnosti o pouhý rok se nelíbí hnutí ANO, které uvádí, že současná koalice přesouvá problém na další vládu, kterou podle průzkumů bude sestavovat Andrej Babiš. „Rozšířit během předsednictví EU emisní povolenky na domácnosti, nechat si za to zatleskat od zelených mužíků, pak se leknout a přehodit zavedení na příští vládu a nakonec vítězně přijít s tím, že se pokusí vše posunout o rok, to může vymyslet jedině kůň,“ vyjádřil se místopředseda hnutí Karel Havlíček.

„Pan premiér už nemá vůbec žádnou sebeúctu. Je mu všechno jedno, jen vyhrát volby. Jak mi to v neděli řekla v televizním studiu předsedkyně TOP 09: My chceme zvítězit! Tomu říkám program. Zásady nula. Mocichtivost na maximum,“ přidal se pak bývalý předseda sněmovny Radek Vondráček.

„Emisní povolenky se nemají odkládat, ale zrušit. Zcela zrušit. Myšlenka EU coby jakéhosi svobodného trhu vzala za své. Takovou EU by nikdo nikdy nechtěl. Revokace hlasování o vstupu je pak reálná,“ přidal svou trošku do mlýna lékař Lukáš Pollert.

Pro ParlamentníListy.cz okomentoval snahy koalice komentátor Petr Holec. „Za tenhle vánoční megapodvod přímo pod stromeček vlastně musíme Fialovi poděkovat. Celému národu totiž sám jen potvrdil, jaký je slaboch, lhář a podvodník, který nemá v čele země co dělat,“ řekl.

„Samozřejmě že premiér i vláda dobře věděli, co v Bruselu odsouhlasili a jaké to bude mít pro všechny lidi ničivé důsledky. Protože jsou ale slaboši, co v EU prodávají naše národní zájmy zadarmo a nejsou schopní o ničem vyjednávat, jak ukázala i zrada s migračním paktem, tak to nejen hanebně odkývali, ale ještě se za to během našeho předsednictví EU nechali veřejně plácat po ramenou, aby dokázali, že v Bruselu ‚neokopávají kotníky‘, jak říkají,“ pokračoval.

„A teď své vlastní dílo najednou chtějí odložit, protože by je mohlo ohrozit ve volbách. To je jediný důvod, o lidi jim vůbec nejde. Takže poděkujme Fialovi za tohohle Ježíška a dobře si to hlavně pamatujme ke sněmovním volbám v roce 2025. Takhle neschopnou, podvodnou a ulhanou vládu jsme totiž ještě fakt neměli!“ uvedl závěrem.

