„Velmi burcující a vážné!“ Covid u Zemana. Petr Žantovský vytáhl výbušnou teorii nákazy

reklama

U prezidenta Miloše Zemana, který se ve čtvrtek po několika málo hodinách vrátil z Lán do Ústřední vojenské nemocnice, začíná pravidelný přehled mediálních zajímavostí. „To je událost nepříjemná a smutná, ale věřme, že bude mít dobrý výsledek. Ale co mě na tom zaráží z hlediska mediálního, je, jak hned mnohá média – například iDNES – vystartovala s tvrzením, že nákaza prezidenta covidem pochází od lidí z Lán. Ať se na to dívám, jak se na to dívám, tak se mi těmto informacím nechce věřit, neboť jak víme z medicinských podkladů, tak inkubační doba covidu jsou dva až čtrnáct dní, nikoli tedy sedm hodin nebo jak dlouho pobyl prezident v Lánech. To znamená, že se nemohl nakazit v Lánech. Pokud někdo tvrdí, například ředitel nemocnice pan Zavoral, že šlo o kontakt pracovníka z Lán, tak by musel navštívit pana prezidenta v ÚVNce ještě předtím, než z ní odjel,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Tahle možnost se však poněkud míjí s pravidly, která se mají v Ústřední vojenské nemocnici dodržovat. „Podle prohlášení mluvčí nemocnice paní Zinke musela každá návštěva u prezidenta doložit očkování, případně prodělání této nemoci nebo se prokázat PCR testem ne starším 72 hodin. Přítomny mohly být maximálně dvě osoby s povinností mít nasazený respirátor a tak dál. To tedy znamená, že když za ním někdo přišel, ať už to byl člověk z Lán, nebo někdo jiný, tak musel prokázat svoji bezinfekčnost. Takže z této strany zřejmě také pan prezident nakažen nebyl. Potom už z toho vychází jediná možnost, že byl nakažen někým z Ústřední vojenské nemocnice. To samozřejmě pan ředitel ani tisková mluvčí v žádném případě nepřipouštějí, ale vychází to jako jediná logická možnost,“ zdůrazňuje mediální analytik.

Fotogalerie: - Pro budoucnost na Václaváku

Média vzala stanovisko ÚVN a dál o něm nedumala

Z této jediné logické možnosti stejně tak logicky plyne, že nemocnice zřejmě nemá úplně v pořádku veškerá bezpečnostní opatření týkající se nejenom prezidenta, ale obecně bezinfekčnosti tamního prostředí. „A může se tedy stát, jako se stalo v tomto případě, že člověk, který odchází do domácího ošetření, si domů odnáší covid, který chytil od někoho v nemocnici. To je ovšem velmi burcující. A mě na tom velmi zaráží, že se tomu žádné naše médium z tohoto pohledu nevěnuje. Jednoduše všichni vzali za své oficiální stanovisko nemocnice a dál o něm nedumají. To bude zřejmě nějaká zázračná shoda okolností nebo fakt tedy nevím. Nejsem konspirátor a nechci si pod tím nic představovat, ale každopádně upozorňuji na to, že ta pochybnost tady je a je velmi vážná,“ poukazuje Petr Žantovský.

Anketa Líbil se vám proslov Karla Janečka na Českém slavíkovi? Líbil 60% Nelíbil 28% Neviděl jsem / Je mi to jedno 12% hlasovalo: 30493 lidí

Věda by podle Karla Janečka měla být vždy nezávislá

Je přesvědčen o tom, že tyto apodiktické soudy, co je a co není v příkrém rozporu s poznáním, si mohli lidé z Nadačního fondu Neuron nechat od cesty. „Tím totiž sami na sebe ukazují, že jim je stav poznání víceméně jedno, protože se potřebovali zviditelnit jako instituce, která dává ruce pryč od člověka, který je momentálně v mediální nemilosti. Přitom tenhle člověk ten fond zakládal a dlouhá léta byl jediným, kdo to celé platil. Takže je to od nich tak hezky česky, řekl bych, vychytralé. Co se týče pánů moderátorů, tak by bylo namístě, aby vrátili honoráře, které od pana Janečka dostali. A co se týče Novy, tak ta by si měla zamést před vlastním prahem. Pokud vím, tak ten vysílací čas na ten tyjátr panu Janečkovi pronajala za peníze, a to znamená, že s ním měla zcela jistě nějakou smlouvu o pronájmu tohoto času,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Psali jsme: Konec srandy. Rakušan vážně nabádá „očistit státní správu“. A Žantovský připomíná, co tento člověk dovede Zrůdnost. Vystrčil si brousí zuby. Nemocný prezident, co jsme to za lidi? Žantovský vzpomněl, jaké to bylo s Havlem Orgán Petra Fialy. Hyeny kolem Zemana, to si k Havlovi nedovolili. A nová Kubiceho zpráva, bilancuje Žantovský týden Předvolební zvěrstvo Českých elfů. Chásko, na tohle je paragraf, varuje Žantovský

Pokud v té smlouvě nebylo explicitně napsáno, že se Karel Janeček jako objednatel nesmí vyjadřovat k čemukoli, třeba covidu či politice, tak prostě mohl. „Měli to tam napsat a pak tedy Janečka sankcionovat podle toho, že porušil to či ono ustanovení. Ale zjevně to tam nemají, jen naskakují velmi bystře na vlnu odporu proti Janečkově tvrzením, která, jak tvrdí fond Neuron, jsou v rozporu s poznáním. Já bych tedy ty dvě Janečkovy věty zacitoval, a tím bude téma vyčerpáno: ‚Cítím jako vědec jisté znepokojení, jakým způsobem je věda používaná na různých stranách politických barikád a rozděluje společnost. Přeji si, aby věda byla vždy nezávislá a vždy ve službách lidských hodnot a důstojnosti.‘ Tak to jsou věty, které vadí Nadačnímu fondu Neuron, televizi Nova, moderátorům a i velké části našich novinářů, kteří se do Janečka pustili jako do veřejného zločince,“ konstatuje mediální analytik.

Pokračuje vymísťování nežádoucích z veřejného prostoru

Z toho je patrné, že máme další dělicí čáru mezi mediálním a politickým mainstreamem na straně jedné a mezi druhou skupinou, která stále narůstá. „To už není jenom jakýsi bláznivý zástup nějakých odpíračů a chřipečkářů někde u Staroměstského náměstí, to už jsou docela významné figury veřejného života. A nedá se to odmávnout tím, že Landa je bývalý skinhead nebo paní Csáková je populární zpěvačka. Toto je matematik, člověk, který myslí exaktně, a tudíž ho těžko lze podezřívat z toho, že má nějakou duševní nedomykavost nebo nedostatek inteligence či vzdělání. Tak se nám tu už začínají vymísťovat z veřejného prostoru lidé, kteří byli předtím oslavováni a opěvováni tím samým mediálním mainstreamem. Je to velmi na pováženou a nic dobrého z toho nemůže vzejít,“ myslí si Petr Žantovský.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Také poslední téma se do jisté míry týká covidu, a to textem, který v pátek pod titulkem „Britové prověří, zda oxymetry nediskriminují etnické menšiny“ uveřejnily Novinky. „Článek přináší zprávu o tom, že britský ministr zdravotnictví Sajid Javid, což jistě už podle jména nebude původní Brit, nařídil přezkoumání zdravotních přístrojů, které podle něj měří různě podle etnika pacienta. Konkrétně se jedná o pulzní oxymetry, které po nasazení na prst ukazují okysličenost krve, což je významný parametr při detekci a léčbě covidu v jeho silnější fázi. A tenhle člen britské vlády prohlásil, že ty oxymetry mohou u lidí z etnických menšin ukazovat vyšší úroveň než u ostatních pacientů, čímž prý je pacientům s odlišným etnickým původem upřeno lůžko s kyslíkovou podporou,“ popisuje mediální odborník ministrovy výhrady.

Některé zdravotní přístroje prý fungují u různých ras jinak

Ty však neměl ničím podložené, protože na otázku, zda si myslí, že někteří nakažení kvůli takovým oxymetrům i umřeli, pravil, že si myslí, že je to možné, ale nemá všechny údaje. „Z toho já soudím, že nemá žádné údaje a že to je zase jenom další provokace ze strany etnické menšiny, v daném případě arabské, vůči té nenáviděné stále ještě většině bílých heterosexuálů. Ta ve Velké Británii stejně jako ve velké části západní Evropy přestává mít možnost vládnout ve svých zemích a začíná předávat tuto možnost do rukou příchozích z etnických menšin. Sajid Javid říká ještě to, že některé zdravotní přístroje fungují u různých ras jinak a důvodem údajně je, že většina těchto přístrojů, stejně jako léků, procedur a odborných publikací, je sestavována v převážně bělošských zemích,“ poznamenává pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Hned ale dodává, že by docela rád viděl nějaké výsledky výzkumů zdravotnických nebo jiných kupříkladu z Palestiny, z Iráku nebo z Afghánistánu. „Kde jsou ty vědecké ústavy, kde jsou ty kapacity v těchto zemích, které by dokázaly sestavovat přístroje, léky, procedury a odborné publikace na základě informací o jejich etniku? No, nejsou. Takže díky Albertu Schweitzerovi přežila obrovská spousta jinak etnicky definovaných lidí ve třetím světě. Kdyby nebylo Schweitzera, tak by tam do dneška možná dál umírali na choroby, na které my máme léky. Jestli ty léky nechtějí, protože jsou bělošské, tak ať si vymyslí svoje, anebo je neberou. Já na to jinou odpověď nemám. Ale rozdělovat léčiva a přístroje na bílé a ty ostatní je pro mě čistý rasismus. A nikoli z té bílé strany,“ uzavírá mediální analytik.

Psali jsme: Slíbili dostatečný odběr vakcín a testů?! Petr Žantovský cítí „byznys tisíciletí“. Jde po těchto stopách Kolik nás ta hrůza stála? Žantovskému se udělalo nevolno. A pak je tu tahle věc z ČT... Klaus jako „praještěr s vyceněnými krvavými zuby“? Fendrychu, takto psal Árijský boj o Židech, nechápe Žantovský Nehorázný výrok senátora ODS. Toho muže mnozí ani neznáte. Žantovský si posvítil na něj i na Vystrčila

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.