„Vidíte, jak hluboko jsme klesli“. Miloš Zeman o trapasech vlády, moci BIS a žebrání

Exprezident Miloš Zeman hovořil o tom, že Česká republika je zemí, která je pod velkým vlivem tajných služeb. „Především BIS informuje vládu tak, že tyto informace výrazně ovlivňují její zahraniční politiku,“ uvedl a svá slova opřel o konkrétní příklad týkající se našeho vztahu k Číně: „Na rozdíl od mnoha jiných zemí, od Německa po Maďarsko, které pěstují vztahy s Čínou a navštěvují tuto zemi, Čína v těchto zemích staví továrny a podobně, tak Česká republika díky cestám vedoucích představitelů na Tchaj-wan se od Číny prakticky izolovala,“ uvedl Zeman. Čína zmíněný Tchaj-wan považuje za svou vzbouřenou provincii.

Připomněl rovněž, že za jeho éry mělo Česko celkem pět přímých leteckých spojení z různých čínských měst do Prahy. „Dnes nemáme ani jedno a pan Pojar jezdí do Číny, aby se dožebrával alespoň jednoho spojení,“ zmínil iniciativu poradce premiéra pro zahraničí a bezpečnost.

„Vidíte, jak hluboko jsme klesli. Je to v neprospěch našeho průmyslu, našich exportérů a našich obchodních vztahů obecně. Jak už jsem řekl, vztahy k Číně v podstatě definuje BIS, ta úkoluje vládu,“ zdůraznil opakovaně. „Každá instituce, která je ponechána bez kontroly, žije svým vlastním životem a rozšiřuje své kompetenční role, BIS nevyjímaje,“ podotkl.

Kdo tedy potom řídí BIS, která vládu úkoluje? (dlouhý smích prezidenta) „Nechci podléhat konspiračním teoriím. CIA je docela zajímavá zpravodajská služba. Ale měla také několik malérů, podobně jako naše BIS. Konkrétně například když informovala o zbraních hromadného ničení v Iráku a pak se žádné zbraně nenašly. Není vyloučeno, že CIA a BIS v sobě na základě svých neúspěchů našly zalíbení,“ přemítala někdejší hlava státu.

Stranou nezůstaly ani výsledky voleb do Evropského parlamentu. „Bylo referendum. Když si to přepočtete na mandáty v dnešní Sněmovně, tak by dnešní opozice měla většinu. V těchto volbách uspěla dvě dosud mimoparlamentní uskupení, já se domnívám, že Václav Klaus starší v jednom z lídrů tohoto uskupení našel svého pravicového syna a já v jedné lídryni tohoto uskupení jsem našel svou levicovou dceru,“ zmínil úspěch Filipa Turka z Motoristů a Kateřinu Konečnou z KSČM.

Mají tato dvě uskupení výrazně promluvit do sněmovních voleb v roce 2025? „Ano, pokud překročí pětiprocentní hranici, což je pravděpodobné. Souhlasím s těmi analytiky, kteří říkají, že Andrej Babiš našel dva nové koaliční partnery,“ řekl exprezident.

Pokud budou tyto dva silné, dnes mimoparlamentní subjekty připraveny spolu s hnutím ANO účastnit se budoucí české vlády. Velkou překážkou vidí v tom, že k sobě nalézá mimoparlamentní opozice cestu. „Tito lidé trpí představou, že jsou jediní vyvolení na funkci předsedy nějaké politické strany. Představa, že by byli jenom místopředsedy nějaké velké sjednocené strany, je děsí. Hlavní překážkou je ješitnost všech politiků, kteří chtějí být předsedy a místopředsedové jim nestačí,“ podotkl Miloš Zeman.

Miloš Zeman okomentoval rovněž česko-slovenské vztahy, kdy kriticky poukázal na kroky české vlády. „Na tiskové konferenci v Bratislavě jsem řekl, že Fialova vláda udělala hrubou chybu přerušením mezivládních konzultací. Má to své důsledky. Ochlazení těch vztahů je potencováno i tím, že k vítězství Roberta Fica a nyní Petra Pellegriniho se naši vedoucí představitelé vyjadřovali buď negativně, nebo neutrálně.“

Přestože se za Fialovy vlády česko-slovenské vztahy podle jeho slov jistě nenarovnají, věří, že určitá šance na obnovení česko-slovenských vztahů přijde po parlamentních volbách.

Své výhrady sdělil také ke švýcarskému summitu o Ukrajině, kterého se neúčastnili někteří světoví hráči, jako jsou Čína a Rusko. „Nepovažuji za plodné, aby na konferenci, která má řešit tento konflikt, nebylo účastno Rusko, protože ať se nám to líbí, nebo ne, bez Ruska se tento problém řešit nedá,“ upozornil Miloš Zeman.

Co se týká vstupu Ukrajiny do Severoatlantické aliance, ten označuje Miloš Zeman za „nemožný“. „Podle platných pravidel nejsou do NATO přijímány země, na jejichž území probíhá válka,“ poukázal bývalý prezident Miloš Zeman. A připomněl, že lidé, kteří volají po míru, pomáhají Ukrajině: „Ti takzvaní chcimírové, kteří zdůrazňují potřebu míru, slouží Ukrajině, protože ji chrání před ruskou ofenzivou. Pokud tato ruská ofenziva bude nedejbůh úspěšná, tak už nebude o čem jednat,“ dodal Miloš Zeman.