„Víte, kdo možná vystřídá Dvořáka v ČT?“ Xaver šokoval Holce jménem

Člen Rady České televize Lubomír Xaver Veselý si přizval do svého pořadu televize XTV komentátora Petra Holce, aby společně probrali situaci ve veřejnoprávní televizi. Neshodli se na tom, zda má v mediálním prostoru své místo, a moderátor odtajnil iniciály možného následovníka současného generálního ředitele ČT Petra Dvořáka. Oba se také bavili nad výroky předsedy Pirátů Ivana Bartoše, který dva týdny před volbami otáčí a odmítá muslimskou Evropu. Právě na migraci jej podle komentátora Andrej Babiš (ANO) dostal.

Diskusi otevřeli nedávným rozhovorem s ústavním právníkem a kandidátem Trikolóry Zdeňkem Koudelkou. V něm řekl, že by zrušil Českou televizi. S jeho slovy Holec souhlasí: „Za to, jak si to v České televizi partička z politického zpravodajství a publicistiky celé zprivatizovala, jsem k ní kritický. Vždy jsem hájil její existenci, kdyby se ale veškerý personál podařilo zreformovat a udělala se nová výběrová řízení.

Já jsem si ale pak vlastně řekl, že s tím Koudelkou souhlasím, už bych to klidně zrušil také. Protože kolem sebe neznám nikoho, kdo by tu veřejnoprávní televizi ještě také potřeboval. Kdyby bylo referendum o tom, zda chci Českou televizi, já už bych řekl: Ne. Nebo alespoň: Ať to platí jen ten, kdo chce,“ pokračoval komentátor.

Připustil, že sám o sledování České televize ztratil veškerý zájem. „Já už ji vůbec nesleduji, vůbec nic. Jenom z profesních potřeb si zpětně něco pustím z webu, třeba pořad Máte slovo. Já už to jenom platím,“ doplnil.

Pro Holce to byl však slabý argument: „Takže fakt potřebujem veřejnoprávní službu za sedm miliard ročně, myslíte?“ ptal se pochybovačně. „Za sedm miliard ne, stačilo by možná za půl miliardy. Ale to, že tu má své místo, je dobré. Já s váma nesouhlasím,“ zopakoval radní ČT.

Následně ujistil svého kolegu i diváky, že Česká televize „se rušit nebude“, ale zmínil jistou novinku: „V roce 2023 končí generálnímu řediteli mandát. A proslýchá se, kdo přijde po něm. Už se to ví. Iniciály jsou P.Š.,“ prozradil.

Po chvíli napověděl, že může jít o osobu ze serveru Forum24: „Chystají na to Šafra,“ zmínil šéfredaktora Pavla Šafra.

Holec nevycházel z údivu: „Já myslel, že ten je teď někde uklizený poté, co mu nevytiskli ten PR magazín kvůli tomu, že není papír, a on se podle mě trápí,“ přemítal komentátor nad doutníkem.

Lubomír Veselý se pak vrátil k osobě Zdeňka Koudelky, na kterého nešetřil chválou: „Toho bych si někde přál, musím říct. Třeba jako ministra spravedlnosti,“ poznamenal.

Poté Veselý v rámci polemiky i zrušení či nezrušení České televize nabídl s nadsázkou kompromis: „Třeba že by se zrušila Česká televize a nechala by se pouze její Rada, snížily by se koncesionářské poplatky ze 135 korun na 132 korun,“ zažertoval. „To je perfektní, konečně byste také měli co dělat, ne? Začněte na tom makat,“ poradil Holec.

Na poznámku, že je dnes příliš radikální, Holec uvedl, že na něj možná působí „pirátství“. „To jsou také radikálové a takhle se radikalizuje celá společnost,“ řekl na adresu Pirátské strany.

Zasmáli se spolu rovnou nad výrokem předsedy Ivana Bartoše, který se nechal v týdnu slyšet, že je „poučený“, a prohlásil, že s muslimskou Evropou už má problém. „To se mi moc líbilo, to mi udělal velkou radost, takže už ne muslimská Evropa bez hranic. Jednou řekl, že ho v této věci zarazilo Německo, a pak zase Francie. Tak nevím, jestli si ty země neplete, v té geopolitice není úplně školený. To už není žádné pirátství, teď je z toho jen PR parta,“ rýpl si Holec do Pirátů.

S kroutící hlavou k tomu Veselý poznamenal: „To je ostuda... Říct tohle čtrnáct dnů před volbami, je blbé. Říkal jsem si, že dnes vůči vám budu Piráty obhajovat, ale zase nemůžu,“ svěsil ruce Veselý, který je zvědavý, zda do voleb z Pirátů ještě „vypadne“ něco podobného.

Bartoš podle Holce bere zpátečku. „U Pirátů už přepadl přes palubu sám nejvyšší kormidelník. Prima CNN teď chystá velkou debatu Hledáme premiéra, ale místo Bartoše tam bude Rakušan. Tak si říkám, jestli už Ivča není někde pod vodou,“ dodal Holec k možnému Bartošovu sestupu.

S blížícími se volbami Holec nepozoruje významné přicházející změny. „Přijde mi, že kampaň se vyčerpala nějak předčasně. Jediný, kdo teď vypálil salvu – a já pochopil, že kruh se uzavírá –, je Andrej Babiš. S Orbánem teď brázdí Maďarsko. Orbán ho přijede podpořit těsně před volbami.

Vzpomněl jsem si na jeho červnový projev ve Sněmovně o tom, že tu nechceme žádné vítače z ‚Pirátostanů‘. Tím on nastavil tempo a agendu voleb. Zahnal tím Piráty do totální defenzívy, ze které už se nevyhrabali. Migrace dá poslední emoce těsně před volbami, a to Babiš měl vymyšlené velmi chytře,“ zhodnotil Holec.

