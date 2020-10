„Vláda dluhů a mrtvých!“ Ekonom v Partii pálil do Schillerové. Když došlo na rozpočet, konflikt propukl naplno

reklama

Schillerová hned v úvodu řekla pár slov k přešlapu ministra zdravotnictví za hnutí ANO Romana Prymuly, který v týdnu v noci vyrazil do restaurace na Vyšehradě, i když tato restaurace měla být zavřená. Před restaurací byl viděn se šéfem poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem. Oba byli navíc bez roušky.

„My jsme museli sáhnout k tvrdým opatřením, jako to bylo na jaře. Bylo velmi těžké tvrdě omezit lidi na svobodě, bylo těžké pro to zvednout ruku. Ale my teď musíme jít hlavně příkladem. ... Teď v tuto chvíli je důležité, abychom měli co nejdříve nového ministra zdravotnictví... pan Prymula je odborníkem na slovo vzatým, on byl tou hlavní tváří na jaře, ale toto je nepřijatelné,“ řekla jasně.

plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bartoš se přidal. „Když se na to podíváte, tak ono už těch nových opatření moc vymyslet nejde. Teď je to hlavně o tom, že lidé by měli opatření dodržovat, ale to vyžaduje důvěru občanů,“ pravil Bartoš.

Nad tím, že se pánové sešli ve vyšehradské restauraci, pozvedl obočí.

„Řekněte mi, prosím vás, jestli je normální, aby se pan ministr zdravotnictví setkával s panem Faltýnkem v noci a v restauraci. Já bych očekával, že když se ministr s někým setkává, tak je to většinou protokolární věc, ten člověk přijde do Sněmovny. Já bych očekával, že ministr má nějaký itinerář. Ale přece ministr musí říct, proč se s někým setkal na Vyšehradě.“

Schillerová dala Bartošovi za pravdu.

„Já si myslím, že to není normální, není to součástí politické kultury, nemělo by to tak být. ... Pro mě bylo nepřijatelné, že pan ministr vysvětlil tu schůzku po osmi hodinách. Neumím si představit, že bych osm hodin toto nevysvětlila, pro mě je to nepřijatelné,“ pálila do Prymuly Schillerová.

Ing. Jaroslav Faltýnek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ekonom Hampl nešetřil vládu jako celek. Udeřil i na prezidenta Miloše Zemana.

Anketa Prymula byl přistižen v zavřené restauraci. Má Babišova vláda odstoupit? Ano 17% Ne 83% hlasovalo: 20137 lidí

„Vláda se sama zahnala do kouta,“ pokračoval v kanonádě. „Kabinet neposlouchal odborníky, a teď už má na výběr jen – zda bude vládou dluhů, vládou mrtvých, nebo vládou dluhů a mrtvých. Ať už si vybere kteroukoli z těchto variant, lidé budou tak jako tak nespokojeni,“ upozornil Hampl.

Bartoš doplnil, že když občané vidí, jak ministři obcházejí opatření pro boj s covidem, mají pravděpodobně pocit, že se nic tak závažného neděje. V tuto chvíli má ale pocit, že by politici měli táhnout za jeden provaz. V tuto chvíli je zapotřebí – jak podle Bartoše, tak podle Schillerové – situaci zvládnout.

Hampl apeloval na spoluobčany, aby se chovali ohleduplně, ale vládu nadále nešetřil. „Těžko se sjednotíte za vedoucím skupiny, když mu nevěříte, že ví, kam jde,“ vypálil ekonomický expert.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A posteskl si nad tím, že „Česko je zemí, která řeší věci svépomocí vlastních občanů“. Klíčové tabulky vytvořil občan, nikoli státní aparát. Roušky si lidé šili sami, stát je nedodal. A teď si prý lidé budou sami řešit i ekonomické problémy. „Je z toho poněkud teskno, ale je to tak,“ podotkl Hampl.

Zdá se mu, že vláda nejedná dost koncepčně, když např. zavírá školy a hospody – ale data ukazují, že se lidé nakazí mnohem častěji v zaměstnání a doma, než v restauraci.

Bartoš si ještě přisadil, když připomněl, že vláda místo toho, aby předávala veřejnosti relevantní informace, plánuje tyto informace spíše tajit.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Schillerová diváky přesvědčovala, že vláda má plán, jak situaci řešit, ale bez toho, aby lidé dodržovali opatření, se to nezvládne.

Bartoš ale na ministryni okamžitě tlačil, aby tedy řekla, jaké má plány – aby podnikatelé alespoň tušili, co je čeká, jestli má smysl brát si půjčku a vydržet, nebo raději co nejrychleji zavřít. Jistou předpověď by ale měly dostat i děti – žáci a studenti. „Přece děcka nemůžou bejt rok doma,“ upozorňoval Bartoš.

Fotogalerie: - Okýnka plukovníka Prymuly

Hampl upozornil na zásadní problém: „Nesmíme obětovat celou budoucnost této země, celou budoucnost veřejných financí jen boji s touto chorobou,“ bije na poplach.

Schillerová prohlásila, že vláda v tuto chvíli dělá všechno pro to, aby udržela zdravotnictví v chodu. Až toto bude zajištěno, vláda má prý i ekonomický plán, který podle Schillerové stojí na 3 pilířích. Mimo jiné se zmrazí platy stáních zaměstnanců, kromě učitelů. Nepočítá ale se změnou daňového mixu.

Hampl vládu znovu nešetřil: „My jsme přišli o rozpočet, my už ho nemáme. My už prostě máme jen volně plovoucí sadu výdajů,“ rozčiloval se Hampl.

Kabinet nešetřil i kvůli tomu, že vláda nedělá makroekonomické predikce na roky dopředu.

„Vy jste na můstku v lodi, která je v bouři, ještě vypnula kompas. Já tomu nerozumím, a považuji to za naprosto nezodpovědné,“ nešetřil Schillerovou. Podle Hampla je nutno sáhnout na 130 miliard rezerv u jednotlivých ministerstev.

„Nebudou mě mít rády ani obce a kraje. Ony mají hodně rezerv, přes 200 miliard korun. Je prostě naprosto nezbytné, abychom se o těchto penězích bavili a abychom je zapojovali do ekonomiky,“ uvedl Hampl.

Ministryně financí okamžitě přešla do protiútoku. „Budu zdvořilá a řeknu pouze, že jste neinformovaný,“ vrátila Schillerová ránu Hamplovi.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Data podle ní existují, ale Schillerová je přesvědčena, že nemá smysl dělat ekonomické predikce, když nikdo neví, co bude v příštích týdnech. Upozornila také, že nespotřebované výdaje na ministerstvech jsou legislativně vázané. Totéž platí u peněz obcí a krajů. Podle Schillerové je na obcích a krajích, co s nimi udělají.

Hampl na to konto Schillerové sdělil, že vláda má obce a kraje motivovat, aby investovaly peníze.

Bartoš se v této věci postavil na stranu Hampla a prohlásil, že vláda má plány se superhrubou mzdou, a má i jiné plány, ale už neříká, kde na to vezme peníze, protože jen u zrušení superhrubé mzdy hrozí rozpočtový výpadek ve výši 70 miliard.

Psali jsme: Tolik a tolik mrtvých za tolik a tolik HDP. Ekonomka Švihlíková odhalila, co slýchá od některých členů vlády. A přidává varování Prymula na nás vystrkuje zadek! Miroslava Němcová prý tuší, co od něj chtěl Faltýnek Lukáš Kovanda: Česko se kvůli koronaviru zadlužilo měně výrazně než v průměru země EU KAN: Vyjadřujeme hlubokou soustrast pozůstalým po obětech pandemie

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.