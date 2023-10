„Vláda tápe.“ Mach kopl do jejího balíčku. A koalice s ANO? Odhalil karty

reklama

Petr Mach už ve funkci poslance Evropského parlamentu tvrdě kritizoval, že Evropská unie sponzoruje palestinské organizace, které podporují teroristické útoky proti Izraeli. Má na současném konfliktu mezi Hamásem a Izraelem Evropská unie svůj díl viny: „Evropskou unii nelze vnímat jinak než jako instituci v zásadě propalestinskou,“ uvedl, že EU straní v konfliktu Palestincům. „Proto Evropská unie patří mezi největší finanční přispěvatele palestinské samosprávy. Tím pádem peníze nás, českých daňových poplatníků, proudí skrze bruselské přerozdělovací kolečko do rukou Palestinců,“ doplnil.

O víkendu oznámila šéfka Evropské komise, že Evropská unie ztrojnásobí pomoc pro pásmo Gazy. Podle Macha není možné zajistit, aby se část těchto peněz nedostala k teroristům a nebyla použita na zbraně: „Obávám se, že to prostě nejde a že ty peníze, minimálně částečně, v rukou těch teroristů skončí,“ řekl Mach a hovořil i z vlastní zkušenosti: „Když jsem byl v Evropském parlamentu, byl jsem představitelem skupiny přátel Izraele, měl jsem od izraelských přátel řadu dokumentů o tom, jak peníze EU nakonec končí v rukou teroristů, nedá se to oddělit,“ doplnil.

Přívrženci Palestiny podle Macha představují bezpečnostní riziko i v České republice. „Já doufám, že naše tajné služby to mají pod kontrolou a sledují to, aby to nepřerostlo v nějaké skutečné nebezpečí. Češi jako občané by to také měli bedlivě sledovat a dávat si pozor na to, kdo takové akce svolává nebo podporuje,“ komentoval propalestinské demonstrace, které se konají napříč evropskými městy. Pevně doufá, že Česká republika bude dál stát na straně Izraele.

Následně se věnoval také dění v Poslanecké sněmovně, která v pátek schválila tzv. konsolidační balíček. Podle ekonomického poradce SPD jde balíček naprosto špatným směrem a neměl by se už vůbec nazývat konsolidačním. „On ty naše veřejné finance nenapravuje, nedává je do rovnováhy. I po tomto balíčku bude Česká republika dál hospodařit se stamiliardovými deficity rozpočtu. Plánované deficitní financování bude znamenat, že až tato vláda za dva roky skončí, zadluží nás o dalších tisíc miliard korun. Jen asi 300 miliard korun půjde na úroky z toho dluhu,“ uvedl, že podstatnou část deficitu tvoří úroky z toho, že se Česká republika zadlužuje.

Důrazně upozornil, že jde o velmi nebezpečný trend, se kterým si Fialův kabinet neví rady. „Ta vláda vypadá, že v tom strašně tápe, že si neumí poradit, má nerealistická očekávání. Trošičku něco udělala, ale naprosto nedostatečným způsobem,“ pokračoval nově ekonomický expert hnutí SPD, podle kterého je konsolidační balíček pouhé zvýšení daní, které poškodí občany i firmy.

Velké výhrady ke konsolidačnímu balíčku má i hnutí ANO. Na spekulace o tom, že by v budoucnu mohla být hnutí SPD a hnutí ANO političtí partneři, reagoval Mach následovně: „Obecně bych řekl, že si různé strany mohou být partnery, jak jsou si partnery strany v současné koalici, si do budoucna mohou být partnery ODS a ANO či SPD a ANO. Žádná z těch stran nemá tolik procent, aby mohla vládnout sama. Současný konsolidační balíček je výsledkem koaličního vyjednávání, ale zaskočil dominantní stranu ODS naprosto nepřipravenou,“ podotkl.

V roli ekonomického poradce SPD chce Mach pomoci tomu, aby až Fialova vláda skončí a přijde vláda nová, na rozdíl od té současné byla dostatečně připravena převzít zodpovědnost. Hovořil také o tom, že SPD má vlastní plán konsolidace veřejných financí a postupného snižování státního dluhu. Zrušeno by podle něj mělo být mnoho úřadů, které jen bobtnají a jsou k ničemu. „Naprosto nepotřebujeme úřad ombudsmana, ten úřad neumí pomoci nikomu, na koho stát šlape, kdybychom ho zrušili, tak to nikdo nepozná, pozná to daňový poplatník v tom, že jeho peníze nepůjdou na zbytečnou instituci. Nebo úřad na kontrolu hospodaření politických stran, který šlape zejména jen na ty menší strany, velkým neudělá nikdy nic,“ zmínil s tím, že bude na politickém rozhodnutí SPD, ke zrušení kterých úřadů se přikloní.

Zmínil i mezinárodní organizace, v nichž je členství České republiky pro české občany zbytečné. „Jsem člověk, který napsal knihu Jak vystoupit z EU. Myslím, že celá EU je pro nás škodlivá. Někdo řekne, že je to nerealistické, že by se Česká republika mohla rozhodnout z Evropské unie vystoupit. Ale Evropská unie nám obrovským ekonomickým způsobem škodí systémem dotací, kdy od nás bere členské příspěvky, a těmi dotacemi buď pokřivuje tržní prostředí, když to dává firmám, anebo platí všelijaké neziskovky, které mají politický názor poplatný Evropské unii nebo jejím zájmům,“ uvedl dlouholetý kritik Evropské unie.

„Je potřeba udělat audit těch úřadů a mezinárodních organizací a zrušit všechny dotace politickým neziskovkám,“ zopakoval Petr Mach. Pak nás podle něj Evropská unie také poškozuje masivní podporou solární energie, zákazy spalovacích motorů, povolenkami na emise.

