„Voráček je hrdina. Blbý pravidla.“ Hejma a Klaus ve střetu o doktora. Olympiáda dostala na frak

Poté obrátil list a věnoval pozornost olympiádě.

„Já tady musím udělat takový vyznání vůči olympijským hrám, který já prostě miluju od raného dětství. Miluju to, protože pro mě to byl vždycky něco jako festival, něco jako Vánoce, ale konaly se bohužel jen jednou za 4 roky, takže jsem musel čekat dlouho na ty dárky sportovní, ale nejen to. Miloval jsem to, protože se to konalo už v antickém Řecku a ta tradice byla obnovená. A vždycky to bylo o sportování, o přátelství mezi národy, o tom, že ve zdravém těle má být zdravý duch. Dneska to zní hrozně trapně, ale mě to hrozně bavilo. Zkrátka, když byla olympiáda, tak šlo všechno zlo stranou a konalo se jen samé dobro,“ vyložil svůj pohled na sportovní svátek Hejma.

Ale pro dnešní stížnosti na olympiádu v Tokiu má pochopení.

„To, co vidíme, je velice zvláštní ušmudlaná akce,“ poznamenal nespokojeně s poukazem na transgender sportovce, kteří ač mají mužskou sílu, chtějí soutěžit mezi ženami.

„A pak tam vidíme na tom zahajovacím ceremoniálu hned za Řekama tým uprchlíků. Nic proti uprchlíkům, ale proč by měli mít nějakej svůj tým. Co z nich dělá jeden tým. Já tomu prostě nerozumím,“ kroutil hlavou Hejma.

A jako by to nestačilo, zdá se, že většina japonské společnosti je proti konání těchto her.

„Říkaj to všichni, kteří tam jsou. Japonci byli vždycky precizní, ale teď zapomněli na tyhle vlastnosti a ledacos nefunguje. A navíc je to celé bez lidí,“ připomněl Hejma.

Navíc všichni chodí v rouškách.

„Ale to není vina tý olympijský myšlenky, já jsem přesvědčenej, že jsme si to udělali sami,“ posteskl si.

A pak vypustil bombu.

„Pro mě je hrdinou doktor Voráček,“ zvolal Hejma do kamer jméno lékaře, který odletěl neočkovaný na olympiádu a sklidil velkou kritiku za to, že mohl nakazit některé české sportovce, kteří sice teď jsou v Tokiu, ale sedí v karanténě a her se nemohou aktivně účastnit.

„Já musím poděkovat televizi XTV, protože mi dala obrovskou příležitost zásadně a fundamentálně nesouhlasit s prezidentem Václavem Klausem,“ pravil Hejma.

Klausovi nemůže zapomenout, že i on kritizoval doktora Voráčka za to, že jel na olympiádu neočkovaný.

„Doktor Voráček neporušil žádná pravidla, ani zákony, protože Japonci nepožadovali povinné očkování. Ono se prostě neví, jestli je to Voráčkův covid, který skočil na někoho jiného, nebo to byl covid někoho jiného, který skočil na doktora Voráčka, ale už teď víme, že i když je někdo plně očkovanej, mladej, zdravej, tak ho to před tím covidem neochrání, takže to trochu mění ten náhled na absolutní platnost vakcíny jako jediného řešení. Ale rozhodně si nemyslím, že by bylo dobrý doktora Voráčka lynčovat. Viníkem je v tomhle případě někdo jiný a nemáme se na to vymlouvat, protože ty blbý pravidla jsme si stanovili sami,“ rozčiloval se Hejma.

Opíral se přitom o názory té části lékařské obce, která očkovací kampaň kritizuje.

Proti nim stojí např. lidsko-právní aktivista Jan Cemper, který podal trestní oznámení na doktorku Křížovou, která očkování spojené s covidem považuje za „vakcinační genocidu“. Za tento výrok by po Cemperově trestním oznámení mohla strávit několik let ve vězení. Hrozí jí až 8 let vězení a Hejma volá na pomoc všechny lidsko-právní aktivisty kromě Jana Cempera, aby tomuto případu věnovali pozornost.

Do kontrastu proti případu doktorky Křížové postavil příklady uprchlíků, kteří v evropských zemích páchali násilné činy, ale soudy je označily za blázny, což vedlo k tomu, že se tito agresoři vyhnuli trestu vězení.

Poté přehodil výhybku a vynadal Lidovým novinám za zprávu tohoto znění:

„Jako posel dobrých zpráv s plným měšcem skutečných financí do Prahy přijíždí šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Česko před pár měsíci odevzdalo domácí úkol, kde popsalo, jak chce covidem otřesenou ekonomiku zase revitalizovat. Von der Leyenová přiváží dokument oznámkovaný: Republika zdárně prospěla,“ stálo v Lidových novinách u příležitosti cesty von der Leyenové do Prahy.

A Hejma se kvůli tomu pořádně rozčílil.

„Tady vidíte, jak nás ty média tlačí do pozice malých dětí. Do pozice žáčků ve škole, kteří vypracovávají domácí úkoly, pak přijede paní učitelka, celý to oznámkuje, a pokud to dopadne dobře, tak dostaneme cukrátko. Každopádně je to celý ponižující,“ rozčiloval se zpěvák s tím, že 180 miliard, které do Česka přijdou, nejsou peníze nijak veliké, když si uvědomíme, že bělem covidu se platilo za roušky a další restrikce až 40 miliard měsíčně.

„Mně celkově ta povýšenecká rétorika připomíná ty padesátý léta. Ty hesla ‚více píce republice‘. Je to tady zas, zase přijede nějakej strýček odněkud a poučuje nás, co máme dělat,“ rozčiloval se Hejma.

Poté citoval z programu Trikolóry, podle které je plán zezelenání evropské ekonomiky plánem na cestu do chudoby. Volal proto, aby český Parlament vzal iniciativu do svých rukou a řekl jasně a nahlas, že na českém území platí primárně české právo. „Tahle parlamentní cesta by mi přišla lepší než czexit, který by mohl skončit možná i občanskou válkou nebo možná i jinou válkou,“ varoval Hejma s tím, že po příštích volbách se musí do Parlamentu dostat protibruselská opozice, což je z Hejmova pohledu právě Trikolóra v koalici se Svobodnými a Soukromníky.

Dva opoziční bloky, Piráty, STAN, ODS, lidovce a TOP 09 popisuje jako „bruselskou pětku“.

Poté se ještě jednou vrátil k očkování a vyzdvihl postoj Erica Cleptona, který ohlásil, že odmítá hrát v zemích, které budou požadovat očkování.

Připomněl, že Daniel Herman převzal před několika dny ocenění od sudetských Němců, což pode Hejmy nebyl nejlepší nápad, když by jako český exministr měl hájit české zájmy.

