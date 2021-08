„Vrať se do mrazáku, idi*te!“ Flegr k nákaze olympijského letadla. A schytal reakci

Parazitolog Flegr si pochvaloval reklamu na vakcíny v podání českého olympijského týmu. A přišla tvrdá odveta. Ten, kdo ho podpořil, byl označen za komsomolce. Vědec sám by si prý měl zalézt do mrazáku. „Idiote!“ Ostatní jsou zase hrozně překvapení, že i očkovaní se mohou nakazit.

Pět z šesti nakažených olympioniků prý bylo neočkovaných. Už dříve olympo-bafuňáři prozradili, že ve výpravě je 20% neočkovaných. Takže mi vychází, že se z 42 pasažérů od Voráčka nakazili skoro všichni zde přítomní neočkovaní a jen jeden očkovaný. Jako reklama na vakcinaci dobré! — Jaroslav Flegr (@FlegrJaroslav) August 3, 2021

Jistý Pavel Lyko zřejmě cítil nutkavou potřebu se k situaci olympijských sportovců erudovaně vyjádřit. Ten neočkovaného lékaře, který letěl s výpravou, neváhal nazvat debilem. „Neočkovaných nakaženych mi líto není, pokud se očkovat mohli a neudělali to. Ale ten jeden kluk, očkovaný, co to od toho debila chytil, to je fakt tragédie, osobní, sportovní...,“ napsal.

Neockovanych nakazenych mi lito neni, pokud se ockovat mohli a neudelali to. Ale ten jeden kluk, ockovany, co to od toho debila chytil, to je fakt tragedie, osobni, sportovni... — Pavel Lyko (@PavelLyko) August 3, 2021

Lyko si ale za svůj příspěvek oblíbenost příliš nezískal. V odpovědi na jeho duchaplný výplod se mu dostalo dokonce označení komsomolec. „Jsi správný komsomolec dnešní doby, pryč s kulaky, v tomto případě, pryč s neočkovanými. Co to s váma, lidi, je? To už jste se všichni posrali?“ napsal mu třeba uživatel Aleš.

Jsi správný komsomolec dnešní doby, pryč s kulaky, v tomto případě, pryč s neočkovanými. Co to s váma lidi je? To už jste se všichni posrali? — ales (@ales___1) August 3, 2021

Další uživatel pod přezdívkou CZ Freelancer naopak na Flegra nesmlouvavě vypálil následující: „Vrať se do mrazáku, idiote, a douč se rozdíl mezi plazmatickýma buňkama a B-lymfocyty.“

Vrať se do mrazáku idiote a douč se rozdíl mezi plazmatickýma buňkama a B-lymfocyty — CZ Freelancer_Maldives (@freelancer_cz) August 4, 2021

Další se zase pozastavil nad jinou věcí, zajímavá mu totiž přišla informace, že i naočkovaný člověk se může covidem nakazit. „Počkat! Jak to, že se vůbec nakazil očkovaný? To je jako v pohodě? No tvl!“

Ano, to je normální..očkování není zeď. — Tomas Paulik (@budejcak) August 4, 2021

