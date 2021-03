„Vrazi, máte málo?“ Volného ostrá demonstrace. Po policistech chtěl salutování

reklama

Před samotným Volným vystupují jiní řečníci, jeden z nich se mimo jiné ptal občanů na to, zda se cítí bezpečně v této zemi. „Nééé,“ zní hromadně. „Souhlasím, cítím se stejně,“ podotkl řečník a zeptal se, zda se lidé cítí bezpečně v Evropské unii. I zde je slyšet sborové „Nééé“. „Cítíte se bezpečně, když nemůžete dýchat, když nemůžete vycházet?“ ptá se dál. „Nééé,“ ozývá se opět. „Asi nikdo z nás nerozumí těmto nesmyslným opatřením,“ podotkl řečník a apeloval na prevenci. „Sport! Ale on nám někdo zakázal sportovat? Tak jak mám zvyšovat odolnost svého organismu? Vitamíny! Neviděl jsem žádnou kampaň, že by bylo potřeba ohroženým skupinám dodávat vitamíny,“ sdělil řečník. Apeloval i na dýchání čerstvého vzduchu, kdy podotkl, že se tady rok dusíme v rouškách.

„Jestli si někdo myslí, že nám někdo bude vysvětlovat, že jediná preventivní ochrana je vakcinace a my tomu budeme hloupě a slepě věřit, tak se mýlí. Potřebujeme optimismus, potřebujeme dobrou náladu, to je velmi důležité pro náš imunitní systém,“ podotkl řečník a poukázal i na násilí na ženách. Na mysli má zřejmě toto video zatčení ženy, která neměla roušku. Vakcína podle něj bezpečná není, což skandují i lidé na náměstí.

„A víte, co potřebujeme nejvíc, abychom zdravě žili? Svobodu!“ lamentuje řečník za souhlasného křiku přítomných. „Tento národ si v minulosti zažil už hodně teroru, hodně útlaku, a po 31 letech už míříme opět k totalitě! Oni musí respektovat, že my svobodně si vybereme, co je pro nás dobré. My svobodně si rozhodneme, jestli se budeme dusit nebo si píchat nějaký neprověřený jed. Každý člověk je zodpovědná osobnost. Sám za sebe i vůči svému okolí. Svoboda je to nejdůležitější, co potřebujeme ke svému životu,“ zní cinkot náměstím.

„Milý agente, milý Červenáčku a spol., který nás tady už rok připravujete o naše svobody, cituji Oscara Wilda: Žádný člověk není tak bohatý, aby si mohl koupit svou vlastní minulost. Na toto nezapomeňte,“ zakončil řečník se slovy, že svoboda je to nejdůležitější, co potřebujeme. „Svobodu, svobodu, dejte nám svobodu,“ skandují pak přítomní lidé.

Další z řečníků pak seznamuje přítomné s tím, že na místo měl dorazit Marek Obrtel, lékař a domobranář. Nebyl však vpuštěn za hranice okresu. „Fuuuuj,“ křičí lidé a pískají. „Bohužel jsem nebyl připuštěn k mikrofonu ani do okresu Písek,“ spojil se však s přítomnými Obrtel telefonicky. „Žijeme v šílené době, protože na jedné straně vy jste tam, a my na druhé straně kousek od Písku. Bojujeme za svá práva a životy, za práva svoje a svých dětí. Na druhou stranu bojujeme i mezi sebou jako národ. Dělíme se na coviďáky a anticoviďáky, dělíme se na ty, kteří přijímají, a kteří odmítají opatření,“ sdělil Obrtel. Podle něj nastal bod zlomu, kdy došlo k přímému ohrožení občanských práv a svobod, ale také zdraví a životů samotných. „Čekají nás ztráty výdělků, devastace vzdělávání, samozřejmě ekonomiky. To povede ke státnímu bankrotu a k novodobému otroctví,“ podotkl Obrtel.

„Jsme svědky toho, že v naší zemi probíhají takzvané další a další vlny covidu-19, takzvané mutace, ale přední virologové světa, a i v naší zemi řekli zcela jasně, nade vší pochybnost, že se nejedná o žádné další vlny a mutace, ale jsou to zcela nové kmeny, které nám někdo cíleně do našeho života vpravuje vždycky tak, aby v době, kdy už si myslíme, že už je nějakým způsobem pandemie na ústupu, tak se vždycky objeví takzvaná další vlna. Je to prokázáno, znovu říkám, předními odborníky, mezinárodními i národními, v naší zemi a podobně. A čeká nás teď bohužel v březnu a dubnu další takzvaná vlna, nebo další nový kmen, který bude nazván postupem času covid-21, budou na něj dokonce vyvíjeny nové vakcíny,“ míní Obrtel.

„A pozor na to, že covid-21 bude mít parametry skutečně nebezpečného viru a nemocnost bude stoupat. A má za cíl jediné: Dorazit zbytek národa, který si do současné doby myslí, že prostě ta opatření jsou nadbytečná...“ míní dále Obrtel. Demonstraci pak doprovodila i píseň Daniela Landy Blanický manifest.

Policie a armáda přítomná na náměstí je podle Volného také naše. Vyzval občany, aby si každý našel svého vojáka nebo policistu a zasalutovali mu. A lidé skutečně salutovali. „Tito policisté jsou připraveni na to odejít od svých rodin a zachraňovat vás. Dneska dostali špatný rozkaz, který nechtějí poslouchat, ale musí. Ještě musí. Ještě nenastal takový čas jako v Rakousku, aby měli takovou odvahu, že by sundali čepice a zasalutovali vám zpátky. Nebo je to naopak? Kluci, holky v uniformách, jste naši policajti, jste naši vojáci, nebo jste tady proti nám?“ křičí Volný a v pozadí za ním hraje tklivá hudba, jakoby nějaká zvonkohra.

Následně vyzval, aby se držela minuta ticha za všechny oběti covidové mafie. „Ta tady povraždila přes 20 tisíc lidí. A za tu minutu, vy kluci a holky v uniformách, vy dámy a pánové v uniformách, kteří jste jinak ochotni pro nás riskovat svůj život a dneska nás tady hlídáte jako zvěř v klecích, projevte svůj respekt k nám, a buďto nám zasalutujte, nebo sundejte čepice,“ vyzval Volný. Ani jeden z uniformovaných jedinců se však k výzvě nepřipojil.

„Je mi líto, doba ještě nenazrála k tomu, aby policisté pochopili, že před nimi stojí jejich šéfové. Že před nimi stojí majitelé této země. A že by stačilo zasalutovat, podat ruku a říct: Pouze plním svou povinnost, se kterou nesouhlasím. A k ničemu by nemuselo docházet,“ sdělil Volný.

„Nestavějte se proti těm, co vám platí vaši výplatu a vaše hypotéky. Nestavějte se proti těm, kterým máte sloužit a které máte chránit. Protože jednoho dne, a vypadá to, že ten den se blíží, se budete muset skutečně rozhodnout, na čí straně stojíte,“ dodal Volný.

Následně apeloval na lidi, že je třeba, aby přestali mlčet. „Co chcete?“ ptal se pak Volný opět lidí. Ti skandovali, že svobodu, a to hned. Volný pak v závěru rozčileně ukázal na to, že náměstí hlídají i policisté v kuklách, a to přesto, že lidé nic neničí.

