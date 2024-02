„Všichni víme, že některé ulice tu vypadají jak po válce.“ Jáchymov bude hlasovat, jestli se něco změní

reklama

Před několika týdny opakovala Česká televize epizodu z pořadu Hledání ztraceného času, nazvanou Krajem Krušných hor. Na černobílých záběrech ze třicátých let bylo možné sledovat čilý ruch a kvas turistického magnetu Jáchymova a proti tomu ospalost horské osady na Božím Daru.

Dnes je situace mezi oběma krušnohorskými sousedy zcela opačná. Zatímco Boží Dar je vyhledávaným horským střediskem, o Jáchymově i někteří místní hovoří jako o „díře“, kde se zastavil čas.

Údolí, krutě poznamenanému poválečnými dějinami, se nabízí impulz, který by do něj vrátil život. A jeho obyvatelé v sobotu v referendu rozhodnou, zda o to mají zájem.

Hlasovat se má o nevyužitém brownfieldu pod Klínovcem, zcela mimo zástavbu obce, na jehož části vznikla navážka z těžby uranu a vedle ní se postupem let utvořila černá skládka. Firma Bratrství, ve které figuruje provozovatel místního lyžařského areálu, zde chce postavit pět apartmánových domů.

V roce 2022 dalo vedení města projektu zelenou a následně byly zahájeny projekční práce.

Na daních a poplatcích má město získat podle odhadu investora pět až osm milionů ročně. Navíc studie KPMG, kterou provozovatel argumentuje, hovoří o tom, že jedna koruna utracená ve skiareálu vygeneruje sedm korun utracených v jeho okolí.

Společnost může projekt realizovat, a to bez ohledu na výsledky referenda. Polovinu pozemků vlastní, na druhou část má s městem uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o zápůjčce. Právě tuto smlouvu zpochybnil po volbách 2022 nový starosta Michal Baláž a prosadil referendum, zda má město smlouvu dodržet a pozemky prodat.

Otázka ale je, za jakých podmínek bude projekt realizován. „Referendum je v podstatě zavření dveří pro další vyjednávání,“ říká jednoznačně Petr Zeman, spolumajitel firmy Bratrství. Ten také podotýká, že otázka v referendu ve skutečnosti znamená rozhodování, zda má Jáchymov dodržet uzavřené smlouvy, nebo ne.

Pokud by se město rozhodlo pro druhou variantu, znamenalo by to kromě vleklých a drahých soudních sporů i poškození reputace města. „Město, které nedodržuje smlouvy, není příliš důvěryhodným partnerem pro žádného investora,“ říká pro ParlamentníListy.cz pan Zeman.

Projekt Apartmány Bratrství:

„Každý zastupitel skládá slib, že bude konat v zájmu obce a jejích občanů. Pokud tedy vím, že lidé si v této zásadní věci, která zcela jistě zásadním způsobem ovlivní jejich životy, přejí referendum, pak je přímo mojí zákonnou povinností vyslechnout jejich požadavky a referendum vyhlásit. Je potřeba si uvědomit, že zastupitelé jsou pouze vykonavateli vůle občanů, město nepatří nám, ale jeho obyvatelům,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz Michal Baláž, bývalý starosta, odvolaný v říjnu 2023 po roce úřadování.

Pan Baláž opakovaně tvrdí, že obec měla za pozemky chtít více peněz. Druhá strana ale upozorňuje, že kupní cena byla na nejvyšší úrovni platné cenové mapy města. Za nezasíťované pozemky tak zaplatil stejnou cenu, jako kdyby byly stoprocentně zasíťovány.

A znalecký posudek na cenu pozemků, který si vedení obce nechalo udělat a kterého se bývalý starosta opakovaně dovolával, odhadl cenu pozemků více než milion pod částkou 7,713 milionu, zaplacenou podle cenové mapy.

Debata bez hlavního kritika

Minulý čtvrtek se v Jáchymově konala dlouho očekávaná veřejná debata, kde se mělo ještě naposledy před referendem vše rozebrat a vysvětlit.

Zde mimo jiné zaznělo, že část pozemků na Bratrství byla na kontaminované navážce uranu a developer již zaplatil jejich sanaci.

Nemluvě o výstavbě silnice z centra Jáchymova na Bratrství, o které jsme již psali. Developer se má na 120 milionech celkových nákladů podílet více než stomilionovou částkou.

Bývalý starosta se pokoušel vážně tvrdit, že dva kilometry silnice by obec dokázala opravit ne za dvacet milionů, ale za necelých sedm set tisíc korun.

Bývalý starosta Michal Baláž ale na debatu nakonec nedorazil. Jako důvod uvedl úmrtí životního partnera jedné ze svých spolupracovnic, kreslíře Pavla Reisenauera.

V poměrně klidné atmosféře se probíraly plány s řešením čističky odpadních vod nebo sanace uranové navážky, která je na části pozemků. Hovořilo se o možnostech pracovních míst pro místní obyvatele. Zaznívaly věcné námitky i hlasy odmítající jakoukoliv výstavbu.

V nepřítomnosti pana Baláže ale diskuse neměla „šťávu“ těch předchozích.

Po této debatě se i mezi občany Jáchymova šíří názor, že je lepší k referendu snad raději vůbec nejít. V tomto směru mnohé naznačuje i slabší účast na čtvrteční debatě.

V podobném duchu se vyjádřili i někteří zástupci současné radnice, podle kterých se z referenda stala politická akce bývalého starosty a jeho zhrzených voličů. Hovořili i o lžích, které jeho zastánci mezi sousedy šíří.

Pan Baláž reagoval obviněním, že text vedení města napsali zástupci developera, obvinil je z „manipulací a fabulací“ a rozloučil se vzkazem „město patří Vám, nikoliv hrstce zastupitelů či developerům“.

Skutečná otázka

Starosta Jáchymova František Holý si v jednom okamžiku debaty v místním kulturním domě povzdechl: „Vždyť všichni víme, že některé ulice tu vypadají jako po válce.“

Projekt výstavby pod sjezdovkami může obci přinést nejen konkrétní finanční částky, ale také naději na změnu.

Otázka k referendu je formulována velmi obsáhle a zahrnuje čísla pozemků a další podrobnosti. Skutečná otázka je ale mnohem jednodušší: Chcete, aby v Jáchymově zůstalo vše při starém?

A není to jen otázka pro jáchymovské referendum, ale pro celý kraj pod Krušnými horami, který už pětatřicet let přešlapuje na místě.

