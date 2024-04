„Vůbec netušila, o čem se tam ti lidé baví.“ Nerudovou v superdebatě sledoval analytik

reklama

„K té debatě je dlužno podotknout, že ji naprosto opanovala stávající europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, která měla nejlépe připravena zásadní témata a argumenty a dokázala je velmi účinně použít, takže ze svých spolubesedníků udělala víceméně stafáž,“ domnívá se také Žantovský.

A na to konto konstatuje, že jemu jako člověku konzervativnímu na minulých volbách 2021 nejvíc vadilo, že ze Sněmovny zcela vypadly levicové strany. Tím, že volby sice vyhrálo Babišovo ANO, ale o pár bodů jej předstihla dnešní koalice, nesourodý spletenec pirátských progresivistů, katolických lidovců a tzv. liberálnědemokratické ODS, spolu s ideově nečitelnými STAN a TOP 09, skončilo u nás vládnutí ideově srozumitelné a konzistentní, a nadto bez logické oponence tradiční levice. ANO sice je v opozici, ale v mnoha směrech si s ODS rozumí a není vyloučená jejich budoucí spolupráce. Takže zbývá jen SPD, což je sice opozice, ale rozhodně ne levicová, která by na prvním místě akcentovala sociální program.

Fotogalerie: - Schůze číslo 98

Zvedne Konečná tuto výzvu? Zbaví KSČM zátěže svého názvu, o což se kdysi neúspěšně pokusil i někdejší předseda, režisér Jiří Svoboda? A může to pomoci návratu levicových témat a osobností na scénu?

Řeč byla také o obsazích debat před volbami. „Ta obrovská vyprázdněnost všech těch televizních debat na téma eurovoleb je naprosto katastrofická,“ sdělil také Žantovský ve vysílání. Na paškál si vzal i oblečení Danuše Nerudové v debatě na CNN Prima NEWS. „Byla velmi špatně oblečená, vypadala jak tetka z venkovského pohřbu. Opravdu to bylo divný. A ta paní byla vysloveně v ouzkých, protože vůbec netušila, o čem se tam ti lidé baví. A mohli jsme ji mít za prezidentku. I když to by nebyl zas až takový rozdíl vůči té dnešní realitě, co se týče ideového nebo intelektuálového obsahu, poznamenal.

Co dalšího ještě zaznělo k Danuši Nerudové?

O tom všem a mnohém dalším je i zmíněný pořad, který najdete ke zhlédnutí zde:

Všechny díly cyklu najdete zde.

Psali jsme: Ministr Jurečka: Situace vodicích psů v České republice není úplně ideálně řešena Ministr Válek: Návrh na zákaz kratomu byl ministerstvem předložen vládě a vláda rozhodla negativně Má prosadit pomoc Ukrajině. V USA o něm tvrdí zlé věci Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy - 350. díl Dao de ling

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE