„Vy jste anti-Babiš server, tak to víme, ne.“ Emma Smetana si ve štábu odchytila Babiše a začalo to lítat

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v sobotu pozdě večer netajil tím, že je zklamán z volebních výsledků v Praze. Volební lídr Petr Stuchlík tu navzdory masivní předvolební kampani dosáhl jen na pátou příčku. Babiš to přičetl na vrub i části médií, která jsou údajně vůči němu nepřátelská. Řadí do ní i internetovou televizi DVTV. Emma Smetana to v rozhovoru s Babišem pocítila na vlastní kůži. Podívejte se sami.

V úvodu rozhovoru pochválil Babiš kandidáta hnutí ANO na primátora Petra Stuchlíka. „(Petr Stuchlík) má tah na branku a je to velká naděje našeho hnutí v Praze,“ ocenil podnikatele. Fakt, že nevyhrál, přičítá Babiš politické práci, kterou odvedla nebo možná spíš neodvedla pražská organizace ANO.

Takřka do nebes vynesl i svou volební kampaň, kde prozrazoval, kdo všechno na něj má telefonní číslo. „Ten slogan byl skvělý, ta kampaň byla skvělá. Žádná jiná kampaň tady nebyla, všichni o tom mluvili. A není to hezký?“ otočil se s otázkou na rtech k plakátu, kde si lidé přečetli, že: Petr má na mě číslo. Prahu řešíme přímo a hned.

V roce 2014 byla podle Babiše Praha ve špatném stavu a končící primátorka za hnutí ANO Adriana Krnáčová zavedla Lítačku a zrušila, slovy premiéra, „tunel opencard“. „Tyto úspěchy se ale nepodařilo řádně odprezentovat. Dokonce jsme zavedli wi-fi do tří stanic,“ pokračoval premiér. Dnes má ANO ještě silnější tým plný zkušených lidí, kteří prý mohou zvládnout ledacos.

Hnutí ANO je tu podle předsedy vlády pro každého. „My jsme důkaz, že levice a pravice neexistuje. Levice a pravice v České republice měla jediný program - prachy a moc,“ rozohnil se v jednu chvíli premiér. „A teďka mají anti-Babiš. A teď mě nechte chvilku mluvit, já vím, že se vám to nelíbí,“ řekl moderátorce lídr hnutí.

Poté nikoli poprvé zopakoval, že to ODS v minulosti navyšovala daně a zavedla „podvod" známý jako superhrubá mzda. Zato Babiš prý skutečně smýšlí pravicově. Ale zároveň má i sociální cítění a myslí na babičky, kterým navyšuje důchody a zavádí slevy na jízdné. „Tady ODS něco vykládá, ale oni tady byli třicet let. Měli jsme tu českou cestu, která skončila de facto krachem všech českých státních bank,“ pálil Babiš od boku.

K politicko-ekonomickému vývoji, na kterém se ovšem sám podílel, protože po roce 1989 vybudoval svůj obří holding Agrofert, byl značně kritický.

„Já budu strašně rád, když budeme slavit příští rok 30 let od revoluce, aby konečně média mladým řekla, co se tady stalo od revoluce. To vy nevysíláte. Vy vysíláte 1918, 1938, 1948, 1968. Nikdo se k tomu nevrací, jak to bylo za těch 40 let, co se tady stalo, ty privatizace a kuponka a různé tunely a skandály a korupce. Já jsem produkt těchto stran. Oni tady to nezvládli. Proto nám lidi věří,“ pravil Babiš.

„Děláme skvělé věci. Zrušil jsem kvóty na migranty za půl roku a ti lidé to vědí. A i když vy je masírujete těmi negativními zprávami, tak to vědí. Vy jste anti-Babiš server, tak to víme, ne?“ pokračoval ve slovní palbě politik. „Vy dobře víte, že můj vztah k vám je negativní, stejně jako váš vztah ke mně,“ vmetl moderátorce do tváře Babiš na závěr.

autor: mp