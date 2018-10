„Vy jste provokatér, hlupák, lehkoživka nebo vychcánek?“ Neziskovkář rýpal do Babiše kvůli syrským sirotkům a zle si naběhl

Zatímco český předseda vlády Andrej Babiš odmítá přijmout syrské sirotky, slovenský premiér Peter Pellegrini (SMER) pomoc zvažuje. Řekl to v sobotním vysílání pořadu Rozhlasu a televize Slovenska Sobotní dialogy. Slovenská vláda by prý syrské sirotky mohla umístit do dětských domovů na Slovensku. Ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) Martin Rozumek nad tak kontrastním přístupem premiérů kroutí hlavou. „Nejsme neschopní poserové, že Andreji?“ napsal na Twitteru s tím, že by Češi mohli konečně zaujmout podobně solidární postoj, a pěkně to za svá slova schytal.

Rozumek na sociální síti Twitter sdílel příspěvek Petra Lamra, který ke zveřejněnému článku serveru Novinky.cz, v němž informují, že Slováci zvažují přijetí syrských sirotků, ironicky dodal, že „bratři Slováci chtějí poskytnout azyl neexistujícím syrským sirotkům. Někdo kompetentní od nás (třeba Babiš, Zeman nebo Pitomio) by jim tam měl odjet vysvětlit, že neexistující nepřijmeš. (Teoreticky by mohl jet i Duka),“ rýpl si.

Nadto pak Rozumek ještě dodal, že jen na řeckých ostrovech je více než tři tisíce dětských uprchlíků bez rodičů. „Takže asi existují:) Kéž by se alespoň některé z nich dostaly do bezpečí a třeba se s rodiči setkaly. A třeba pomohou Češi i Slováci. Nejsme neschopní poserové, že Andreji?“ napsal ředitel OPU.

Zanedlouho na to se mu dostalo v diskusi pod tím ostré odpovědi. „Jste neschopní poserové. Jinak byste o těch dětech donekonečna nežvanili a neschovávali se za ně, ale dělali byste něco pro to, aby se dostaly zpět do své vlasti, ke svým příbuzným a blízkým lidem,“ vyčítal Rozumkovi uživatel Forte Ristretto.

A přívětivá nebyla ani další reakce, kde další twitterový uživatel nazval Rozumka provokatérem. „Vy jste provokatér, hlupák, lehkoživka nebo vychcánek? Nebo všechno dohromady? Zvedněte zadek a běžte pro ty chudáky něco udělat,“ zazněla rada z profilu Ortopediezlín, který doporučil Rozumkovi, aby šel příkladem, nebo raději mlčel. „Byznys je byznys, co Rozumku, zakrývat to humanitou je hnus,“ odplivl si Radek Šmíd.

Slovenský premiér Peter Pellegrini o víkendu uvedl, že zůstává otevřenou otázkou, zda se Slovensko dokáže postavit i k možné péči o sirotky, kteří jsou umístěni v Řecku. „Budou muset být umístěni v dětských domovech. Neměli bychom v případě malých dětí dopustit, aby žily ve špatných podmínkách,“ uvedl a zdůraznil, že Slovensko je připraveno pokračovat v solidárních aktivitách, ale nikdy se nepodrobí povinným kvótám.

Jan Hamáček ČSSD

Pověřen vedením ministerstva zahraničních věcí

1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To premiér Andrej Babiš (ANO) trvá na svém odmítavém postoji i po jednání s europoslankyní Michaelou Šojdrovou (KDU-ČSL), která s návhrem na přijetí syrských sirotků přišla. Český předseda vlády tvrdí, že žádní sirotci nejsou a Šojdrová ani neví, kde ty děti jsou. „Je to projekt, který neexistuje, virtuální záležitost,“ řekl po schůzce premiér, který společně s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) uvedl, že Šojdrové poskytl kontakty na řecké orgány, které by jí měly pomoci případné syrské sirotky hledat. „Řekla, že je chce najít, jestli se jí to podaří, o tom pochybuju. Sám jsem zvědav, s čím přijde,“ dodal premiér.

Psali jsme: Elitní expert: Neubráníme se ani člověku s nožem. A řešíme sirotky. Bezpečnost? Horší, než si myslíte, zde je pravda Takhle to tam fungovalo. Petra Procházková řekla více o práci pod Babišem Okamura (SPD): Dětem nic v Sýrii nehrozí Sirotci v uprchlických táborech? Už je jasno. Europoslanec Zdechovský do nich čtyři roky jezdí a tohle tam viděl on

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab