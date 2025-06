„Vy jste se tu jen fotili!“ Fiala to schytal od občana za bitcoin i povodně

Premiér Petr Fiala vystoupil v Ostravě na debatě „Teď jde o všechno!“, která se konala v pondělí 9. června 2025 v Domě kultury Poklad v porubské části města. Akci moderovala známá herečka a komička Iva Pazderková a jednalo se o sedmou zastávku předvolební tour koalice SPOLU. Debata přilákala místní občany.

Kvalita potravin a odpovědné zemědělství

Během debaty v Ostravě jeden z přítomných mužů vznesl na premiéra Fialu dotaz, který se týkal zemědělství, kvality potravin a všudypřítomné řepky: „Kdy se jako občané České republiky konečně dočkáme toho, že nebudeme na jaře projíždět republikou a všude jsou vidět jen žlutá pole řepky? Kdy budeme mít páky na to, aby zemědělci podnikali zodpovědně a aby se do obchodů dostávaly opravdu kvalitní české potraviny?“ zeptal se.

A následně popřál účastník debaty koalici SPOLU úspěch v říjnových volbách. „Já si moc přeju, aby koalice SPOLU byla opravdu tím velkým vítězem těch voleb.“

Na otázku kvality potravin reagoval premiér následovně: „My jsme udělali jednu věc, která se nám povedla – z velké části, ale ne úplně – v zemědělství. A to je, že se snažíme podporovat i malé a střední zemědělce, kteří jsou přece jenom více spojení s tím místem. Často se věnují zdravému ekologickému zemědělství, produkci potravin regionálního charakteru, které jsou zdravé. Nepovedlo se nám to úplně. Pomohli jsme těm malým, ale ještě je před námi úkol, jak zlepšit podporu těch středních zemědělců, na kterých zemědělská produkce hodně stojí. Snažíme se dělat programy na podporu regionálních potravin,“ zmínil premiér.

Kritika občana kvůli povodním i bitcoinové kauze

Premiér se snažil vyvrátit obvinění, že by vláda na povodně nereagovala dostatečně nebo pomalu: „To jste si nás trochu spletl. My jsme se tady ani já, ani my, kolegové, jako fakt moc nefotili. To dělávali, myslím, naši předchůdci. My jsme sem přijeli jednat. Skutečně jsme slíbili pomoc. A tu pomoc jsme také poskytli. A poskytli jsme ji tak dobrým způsobem. Jsme za to jednak docela byli chváleni, jak vláda zareagovala. A současně ta pomoc, která přišla, ani nebyla Moravskoslezským krajem vyčerpána, protože byla dostatečná a fungovala,“ hájil se předseda vlády.

„Není to o tom, že bychom nedali dost peněz, nebyli k dispozici. Nepomáhalo se. Vláda naopak zareagovala velmi rychle a dobře. Peníze uvolněné jsou, jsou na jednotlivých i v rezortech a budou se čerpat na povodňovou pomoc,“ zdůraznil Petr Fiala.

Zároveň se ten samý tazatel ostře opřel do premiéra kvůli miliardovému daru v bitcoinech ve prospěch Ministerstva spravedlnosti. Podle něj premiér lidem v médiích lhal. Kritizoval jeho slova o tom, že ho ministr Pavel Blažek (ODS), který kvůli kauze podal demisi, informoval až v květnu, tedy po podpisu darovací smlouvy. Odsoudil i Fialova slova, že mu to Blažek vyprávěl „trochu jako historku“ .

V reakci na otázky ohledně tzv. bitcoinové kauzy premiér zdůraznil, že vláda jednala otevřeně a odpovědně: „Od začátku se k bitcoinům stavíme čelem. Říkám, jak věci byly. Nic jiného říkat nemohu ani nechci. Chci, aby se ta věc objasnila úplně do detailu. Co zatím víme? Víme, že Ministerstvo spravedlnosti nepostupovalo dobře. Minimálně z politicko-etického hlediska. Z toho, že jsme okamžitě v řádu hodin vyvodili odpovědnost a pan ministr Pavel Blažek podal demisi. Podal ji hned, bez vytáček, bez výzev, jako vyvození politické odpovědnosti. Není to v naší zemi ještě pořád obvyklé, že by se politik a nějaká politická strana takto postavila. Už jen k tomu, že se něco prostě nepovedlo,“ pokračoval.

Následně premiér v emocích důrazně pojmenoval, co považuje za hlavní problém v celé kauze spojené s bitcoinovým výnosem: „Co je jádro toho problému? Jádro toho problému, o kterém víme, je to, co máme potvrzeno – že stát, Ministerstvo spravedlnosti, přijal miliardu, u které existují minimálně etické, možná i jiné otázky, které je potřeba postupně vyřešit. Ale už na základě toho nikdo o nic nepřišel. Ale že stát přijal miliardu, kterou neměl přijmout, protože jsou tam etické pochybnosti, tak z toho pan ministr vyvodil odpovědnost a odešel,“ uvedl Petr Fiala.

Na závěr svého vyjádření k bitcoinové kauze premiér pronesl: „To, co jsme přijali my, to je politická odpovědnost! Kéž by tak postupovali všichni, byla by tu lepší politická kultura.“

Ačkoli premiér Fiala hájil vládní postup jako odpovědný, bitcoinová kauza zanechala publikum zjevně neklidné. Atmosféra v sále zhoustla a debata nabrala na naléhavosti. Jeden z přítomných mužů se obrátil na premiéra s velmi konkrétním dotazem, který mířil však k jinému k jádru věci: „Kdy jste se konkrétně dozvěděl, že peníze od pana Jiřikovského, které přijal stát, přišly na peněženku, že pocházejí ze společnosti Nucleus Market? Můžete být trochu přesný, protože to je velice důležité.“ Nucleus Market je totiž známé jako darknetové tržiště, kde se obchodovalo s drogami a jiným nelegálním zbožím.

Na konkrétní dotaz ohledně původu peněz a spojení s darknetovým tržištěm premiér odpověděl jednoznačně stručně: „To mohu být naprosto přesný, to už jsem se dozvěděl z médií, tak jak vy všichni. Do té doby jsem o tomto neměl žádnou informaci. Ani jsem do té doby neznal jméno pana Jiřikovského.“

Dotazující se s obecným vysvětlením nespokojil a trval na konkrétním datu, kdy se premiér dozvěděl o spojení s Nucleus Marketem. Fiala však zůstal u svého tvrzení: „Tak jak se to objevilo v médiích, tak jsem se to dozvěděl. Někdy předtím jsem to nevěděl, to je naprosto konkrétní. A je to poctivá odpověď. Nevím, který den jsem to četl. Dozvěděl jsem se to tak, jak jste se to třeba dozvěděli vy,“ uvedl ministerský předseda k bitcoinové kauze,

Přesto se muž z publika s touto odpovědí nechtěl spokojit. Pokračoval v dotazování, zdůrazňoval potřebu znát konkrétní datum. Z premiérova výrazu a hlasu bylo po chvíli patrné rostoucí podráždění. Na pochybnosti reagoval s důrazem na transparentnost: „Klidně se zeptejte ještě jednou, a já vám to řeknu ještě jednou, protože nejlepší je říkat pravdu,“ zdůraznil premiér občanovi.

Fialův příznivec chválil vládu a doporučil influencera

Napětí debaty na chvíli uvolnil jeden z přítomných mužů, který premiéra přišel výslovně podpořit. Ve svém vystoupení ocenil práci vlády, i když přiznal, že pozitivní informace musel složitě vyhledávat: „Našel jsem si na internetu, jaké jsou přínosy nebo jaké byly přínosy vlády Petra Fialy. Musel jsem hodně googlit, aby jsem to našel. Uviděl jsem plno aspektů plusových, které vláda udělala napříč tomu, že jsme žili v době strašně rozvrácené a museli jste řešit samé peripetie…“

Zároveň si posteskl, že zatímco opozice dobře pracuje s médii a sociálními sítěmi, vládní strana zaostává. „Nebylo jednoduché to najít na internetu, protože tak jako vaši oponenti pracují s médii a sítěmi, tak myslím si, že u vás je to trošku jinak. Vy nemáte čas pracovat s médii, protože se věnujete práci,“ chválil přítomný muž Fialovu práci.

Na závěr doporučil, aby si vláda pořídila influencera nebo youtubera, který by pomáhal vyvracet dezinformace šířené opozicí.

Premiéra slova zjevně potěšila. V reakci na ně odpověděl s uznáním a nadsázkou: „Vy už jste odpověděl na vše lépe než já. Tak děkuju, to bylo skvělé.“

Muž varoval před vládou ANO a SPD, Fialovi vyjádřil respekt



Další z účastníků debaty se otevřeně postavil za vládu Petra Fialy a vyjádřil hluboké obavy z možného vývoje po podzimních volbách. Označil doslova za katastrofický scénář, pokud příští vládu bude sestavovat a skládat hnutí ANO. Například i ve spolupráci s SPD či s podporou komunistického uskupení Stačilo!. „Obávám se, že taková vláda by nebyla jen motivovaná správou země, ale především pomstou vůči vaší vládě. Jak moc věříte, že bychom si v tomto případě dokázali dál udržet status západní demokratické země, jakou jsme dnes?“ tázal se.

Zároveň zdůraznil, že není voličem ODS ani koalice SPOLU, přesto premiérovi veřejně poděkoval:„Velmi si cením vaší slušnosti, profesionálního vystupování a schopnosti věci upřímně vysvětlovat. A ještě k tomu v reálné a srozumitelné češtině,“ rýpl si nepřímo do Andreje Babiše, předsedy hnutí ANO, pro jeho jazykový projev, v němž mísí češtinu se slovenštinou.

Na závěr své řeči ocenil premiérovo působení v čele státu: „V čele země jste stál v opravdu těžké době. Dokázal jste ji zvládnout bez výraznějších otřesů. Přeji vám – a vůbec by mi nevadilo, pokud byste měl možnost být znovu premiérem.“

Fialovo varování před návratem populistů a extremistů

Premiér Petr Fiala reagoval na předchozí vystoupení s vděčností a zároveň využil příležitosti k hlubšímu zamyšlení nad stavem demokracie v České republice: „Moc děkuji za to hodnocení i za to, jak jste popsal situaci, za slova chvály. Mám takovou jednu prosbu na vás, aby to vše vyšlo, abych mohl být předsedou vlády této krásné země, aby se tu nestalo to, o čem mluvíte a před čím varujete. Já bych potřeboval vás jako voliče taky. Nevím, co mám ještě proto udělat.

Já věřím v demokratické instituce, ale vím, že nestačí. A to je možná to nejpodstatnější, co si musíme všichni uvědomit. Demokracie je nesmírně silná z hlediska toho, co nabízí lidem. Nikde jinde se lidé nemají tak dobře jako v demokracii. Ale současně demokracie je nesmírně slabá, pokud jde o ochranu sama sebe. To je křehký systém. A demokracii lze zlikvidovat prostřednictvím demokratických institucí a mechanismů. A víme to z minulosti.

Podívejte se, jakým způsobem se dostal k moci Hitler. Jakým způsobem se leckde dostali k moci komunisté. Demokracie a demokratické instituce nás samy o sobě nezachrání. A spoléhat na ně je iluze. A dokonce nebezpečná iluze.

A co drží demokracii? Co zabrání tomu, aby tu nezvítězili populisté a extremisté? Vy. Nikdo jiný. Žádná instituce tomu nezabrání. Zabrání tomu lidé, kteří využívají demokratické nástroje, dokud je mají v moci. A u nás je ta situace taková, že to lidé mají v moci a ještě mohou zabránit tomu, aby došlo ke změně režimu. K posunu někam na Východ. Demokracie je jenom tam, kde jsou demokraté, kteří chtějí žít ve svobodě,“ dodal premiér Petr Fiala.

